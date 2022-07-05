Первый внешний долг появился у России ещё во времена Екатерины

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5 июля 2022, 20:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В нынешние дни всё чаще звучат слова о дефолте, и в данном случае это касается нашей страны. Власти такие заявления опровергают, однако западные агентства информации продолжают развивать подобную тему. Но когда же именно Россия впервые столкнулась со словами «дефолт» и «внешний долг»? Большинство воспринимает эту терминологию, как нечто, говорящее нам про Русскую революцию и эпоху «лихих 90-х». Но на деле это совсем не так.

Первый внешний долг появился ещё у Российской империи, и случилось это во время Русско-турецкой войны, прошедшей в золотую эру «орлов Екатерины». С 1768 по 1774 годы государыня императрица заняла 10 млн гульденов в Голландии и 1 млн пиастро в Генуе. В письмах дипломатам Екатерина II утверждала, что заботится об аккуратности в платежах, и ещё то, что страна вызывает изумление иностранцев. «Не отсрочивая платежей, мы ещё более их удивим», - отмечала венценосная правительница России. Именно она создала специальную организацию, которая отвечала лишь за дела по внешним займам – комитет для произведения негоциаций в иностранных землях.

За 10 лет Российская империя в срок выплатила генуэзский долг и ещё 2 млн гульденов по займам Голландии. Но после войны держава приостановила платежи и начала с кредиторами переговоры. В итоге Екатерине удалось выторговать дисконт по процентам и перенести срок погашения на 10 лет. Всего при её правлении было сделано 20 заимствований на 75 млн голландских гульденов. Иногда занимали, чтобы закрыть прежний займ и не допустить «дефолта». Но полностью рассчитаться по этим долгам смогли только через 100 лет после смерти императрицы.