Упала еще одна звезда

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3 июля 2022, 19:14 Валерий Агеев,

В кабине самолёта

Три года назад 3 июля 2019 г. на 102 году ушёл из жизни выдающийся учёный в области аэродинамики и лётных испытаний воздушных судов, лётчик, один из руководителей Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР, почётный гражданин города Жуковского Арсений Дмитриевич Миронов.

Он всю свою жизнь посвятил отечественной авиационной науке. Миронов был невероятно умным, целеустремленным и работоспособным человеком, любил своё дело и до последних дней трудился в ЛИИ им. Громова

Краткие страницы биографии.

Арсений Дмитриевич родился 25 декабря 1917 года в городе Владимире. Детство провёл в Москве, где окончил школу-семилетку и школу фабрично-заводского ученичества. После этого он пошёл по стопам своего отца – электрика и поступил на работу электромехаником по приборам в Центральные мастерские «Мосэнерго».

Параллельно с работой, начиная с 1935 года, Арсений обучался на вечернем рабфаке, готовясь к поступлению в Московский энергетический институт. В свободное от работы и учёбы время занимался авиамоделизмом. Казалось бы, судьба паренька была предопределена – энергетика. Но вмешался его Величество Случай.

Когда Арсений учился уже на последнем курсе рабфака, на занятия пришёл студент-старшекурсник Московского авиационного института. Он начал агитировать рабфаковцев поступать в МАИ. Причём рассказывал он так увлечённо и интересно, что 19-летний Арсений изменил своё решение и решил связать свою дальнейшую жизнь с авиацией.

С 1936 года обучался на самолётном факультете Московского авиационного института. Параллельно с учёбой занимался в Центральном аэроклубе (ЦАК), где освоил полёты на планерах и самолётах.

Его инструктором была супруга ставшего впоследствии знаменитым летчиком-испытателем Сергея Анохина — Маргарита Раценская — командир планёрного звена в ЦАК. Она вспоминала:

- Этот любимый мой Миронов однажды чуть не угробил меня. Как-то закончились полёты. Все, как полагалось, прилетели. Мы убрали уже планёры. Небо совершенно безоблачное. Пошли ужинать. И вдруг хватились: Миронова — нет! Он был человеком очень дисциплинированным, организованным, отличным лётчиком — не случайно дошёл до мастера спорта. И вот, на тебе — нет Миронова! Я испереживалась — что ж могло случиться. И уж мысли плохие: что скажу его родным — жили-то они рядом, за стенкой, в одном с нами доме. И вдруг кто-то довольно крепко выругался и говорит: «Смотри, Карловна, что делается! Смотри — планёр в воздухе!» Где-то далеко и высоко была видна полоска — это мой любимец Арся Миронов возвращался домой, на высоте тысячи полторы, в совершенно безоблачном небе

В 1939 году А.Д. Миронов совершил свой первый самостоятельный полёт на самолёте У-2 (По-2). Арсений также занимался парашютным спортом и даже участвовал в парашютном десанте на одном из довоенных авиационных праздников в Тушино.

В 1940 году Арсений Дмитриевич женился. Его избранницей стала 21-летняя однокурсница Ольга Евгеньевна Руднева. Забегая вперед, можно отметить, что они прожили вместе 77 лет, воспитали двоих детей – сына Михаила и дочь Ольгу. Михаил Арсеньевич окончил МФТИ и работает учёным-акустиком, Ольга Арсеньевна стала медиком.

Летно-исследовательский институт.

Весной 1941 года студенты МАИ получили от деканата задание – подыскать предприятие, готовое принять их на преддипломную практику и дипломное проектирование. Четверо студентов – Д.И. Кантор, А.Д. Миронов, В.С. Чиколинии и И.В. Эйнис, узнав о существовании недавно созданного Лётно-исследовательского института, отправились туда на переговоры. Вот как об этом эпизоде свой жизни вспоминает сам Арсений Дмитриевич: - Нас приняли очень приветливо. Молодые кадры новому институт были нужны! Каждому из нас назначили руководителя преддипломной практики. Своего руководителя я попросил «пропустить» меня по возможности через все этапы подготовки к лётным исследованиям какого-либо самолёта и, без надежды на успех, высказал просьбу «если можно, поучаствовать в полётах». Стоит отметить, что почти все пришедшие в ЛИИ дипломники всё же добились своего. Параллельно с инженерной работой они стали выполнять испытательные полёты в качестве лётчиков. И.В. Эйнис со временем станет лётчиком- испытателем 1-го класса, В.С. Чиколини в 1951 году окончит курсы при Школе лётчиков-испытателей и погибнет через три года при испытаниях вертолёта Ми-1. Д.И. Кантор станет первоклассным инженером и летом 1947 года (в 32 года!) будет удостоен Сталинской премии третьей степени. . В сентябре 1941 года А.Д. Миронов был назначен инженером лаборатории № 2 Лётно-исследовательского института. Лаборатория под руководством М.А. Тайца занималась испытаниями опытных и модифицированных самолётов по определению характеристик скорости, скороподъёмности и взлётно-посадочных свойств, а также работами по усовершенствованию методики лётных испытаний.

В годы Великой Отечественной войны Арсений Дмитриевич участвовал в контрольных и доводочных испытаниях истребителей МиГ-3, Ла-5, Як-7Б и Як-9Т, бомбардировщиков Пе-2 и Ер-2, штурмовика Ил-2.

Роковая случайность.

4 октября 1943 года после выполнения очередного испытательного полёта на аэродроме ЛИИ самолет Ла-5УТИ (учебно-тренировочный истребитель) заходил на посадку. В этот момент к самолёту вплотную приблизился истребитель Як-1, который пилотировал молодой лётчик из авиазвена ПВО, охранявшего аэродром. Из-за недопустимо близкого сближения произошло непоправимое – Як-1 ударил своим винтом по фюзеляжу Ла-5УТИ в зоне второй кабины, в которой находился А.Д. Миронов. Самолёт развалился на две части и упал на землю. Лётчик-испытатель В.Н. Юганов не пострадал и уже через день вернулся к лётной работе.

А вот Арсению Дмитриевичу повезло гораздо меньше – он получил тяжёлые травмы, потерял около 3 литров крови и был срочно отправлен в госпиталь, в котором провёл долгих пять месяцев.

Вот что он вспоминал о том ЧП:

-- Вообще-то я никогда не был любителем выпить, но, было дело – однажды спирта пришлось принять достаточно. Это когда меня везли во время войны на грузовике в госпиталь с аэродрома, где потерпел катастрофу наш самолет.

В качестве обезболивающего раненому дали выпить полстакана спирта, чтобы дотянуть до госпиталя. Тогда, по мнению докторов, Арсений Дмитриевич был на краю гибели. Но молодость и желание жить помогли справиться и с серьезным ранением за полгода.

Когда через полгода А.Д. Миронов вернулся на аэродром, то понял, что на профессии лётчика- испытателя придётся поставить крест – левая рука не полностью разгибалась в локте.

Однако Арсений сумел добиться того, чтобы у него проверили технику пилотирования на самолёте У-2 (По-2). После этого стало ясно, что самолёты такого класса А.Д. Миронов мог пилотировать даже с такими последствиями травм. И Арсений Дмитриевич использовал эту возможность «по полной»: на самолётах По-2, УТ-1,УТ-2 и Ще-2 он выполнил сотни транспортных полётов, получил свидетельство транспортного лётчика ГВФ 4-го класса

. До 1950 года он также участвовал в испытательных полётах на самолётах Ил-2, Пе-8, Ту-2, Як-9В и И-320 (Р-1) в качестве штурмана и инженера-экспериментатора. А затем до 60 лет, несмотря на огромную загруженность на работе, продолжал самостоятельно летать на планерах в аэроклубах.

Однако отныне вся основная деятельность Арсения Дмитриевича была всё же посвящена инженерной и научной работе. В марте 1946 года его назначили старшим инженером, а в июле 1948 года он становится ведущим инженером.

В этот период он принимал активнейшее участие в исследованиях аэродинамики крыльев, рулевых поверхностей и фюзеляжей на больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростях потока в натурных условиях. За участие в разработке новой методики исследования сопротивления крыла при больших числах Маха в 1949 году стал лауреатом Сталинской премии третьей степени.

В августе 1952 года 35-летний учёный был назначен начальником комплекса № 2 Лётно-исследовательского института. Комплекс № 2 состоял из научных лабораторий, имевших общую производственную и приборную базу, и объединённых общим направлением работ в области исследования в полёте вопросов аэродинамики, прочности самолётов и безопасности полёта. Семнадцать лет Арсений Дмитриевич руководил самым многочисленным научным подразделением института. За большой вклад в испытания новой авиационной техники 12 июля 1957 года А.Д. Миронов был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а 22 июля 1966 года – орденом «Знак Почёта».

Начальник института.

В январе 1969 года А.Д. Миронова назначили заместителем начальника Лётно-исследовательского института по научной работе, а в апреле 1974 года – первым заместителем начальника института. С сентября 1981 года до июня 1985 года Арсений Дмитриевич возглавлял Лётно-исследовательский институт.

Он руководил организацией и проведением опережающих лётных исследований на летающих лабораториях, организовал комплекс лётных исследований по ламинаризации пограничного слоя на дозвуковых скоростях.

Трудно даже перечислить все работы и темы, которыми он занимался в эти годы. Однако одной из своих самых значительных научных работ Арсений Дмитриевич считал исследования звукового удара. Эта тема стала особо актуальной после появление сверхзвуковых пассажирских лайнеров Ту-144 и «Конкорд».

Под руководством А.Д. Миронова в ЛИИ были проведены исследования влияния на звуковой удар режима полёта (скорости и высоты), процессов фокусирования звукового удара при маневрировании самолёта, зависимости звукового удара от состояния атмосферы, распространения звукового удара в сторону от трассы полёта и другие исследования. Параллельно в ЦАГИ разрабатывалась теория образования и распространения ударных волн. В ГосНИИ ГА были организованы совместные с ЛИИ исследования воздействия звукового удара на людей, животных и земную поверхность. Полученные результаты исследований ЛИИ, ЦАГИ и ГосНИИ ГА были уникальными и получили мировое признание.

За большой вклад в создание сверхзвукового фронтового бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Су-24 в 1976 году ему была присуждена Государственная премия СССР.

А.Д. Миронов занимался также вопросами сертификации пассажирских самолётов Ан-28, Ан-74, Ил-96, Ту-204, Ил-114 и других. До 2018 года, несмотря на почтеннейший возраст, Арсений Дмитриевич трудился главным научным сотрудником отделения № 2, был председателем диссертационного совета ЛИИ.

За большой вклад в авиационную науку А.Д. Миронов был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», многими медалями. В 2011 году он был удостоен высшей корпоративной награды ЛИИ – медали М.М. Громова.

Он всегда щедро делился своим секретом долголетия и давал в напутствие несколько советов нашему поколению:

- Сегодня, оглядываясь назад с высоты своих долгих лет, скажу: самым главным для меня в жизни всегда была моя работа. Даже когда меня распекали министры, грозя чуть ли не увольнением, на другой день я восстанавливался и продолжал делать дело всей моей жизни. Я бы посоветовал молодым – не глядеть на первый признак благополучия – зарплату, а искать для себя интересную работу. Ту, которой можно без оглядки посвятить всю свою жизнь…

Арсений Дмитриевич Миронов скончался на 102-году жизни, до последнего работая на благо нашей страны и авиационной науки. Мы всегда будем помнить Арсения Дмитриевича, а также его огромный вклад в отечественную авиацию.

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