Академик Челомей: палач или гений?

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29 июня 2022, 12:51 Валерий Агеев,

Фото: орбитальная станция "Салют"

В июне этого года Генеральному конструктору Владимиру Николаевичу Челомею исполнилось бы 108 лет. О нем сегодня говорят мало. Кто-то считает его "серым кардиналом" советской космонавтики, кто-то "палачом отечественной авиации". Но даже если судить только по тем проектам, которые осуществил Челомей, его, безусловно, можно поставить в ряд с такими крупными фигурами в истории ракетостроения и освоения космоса, как С. Королев, М. Янгель, В. Глушко.

Именно благодаря КБ Челомея было выполнено 3 крупных оборонных национальных программы СССР. К первой относится оснащение отечественного ВМФ, особенно подводного, противокарабельными ракетами. Ракетизация советского флота обошлась в 25 раз дешевле строительства авианосцев, аналогичных американским.

В. Н. Челомей

Вторая программа позволила достигнуть к 1974 г. паритета с США по межконтинентальным баллистическим ракетам с помощью челомеевских ракетных комплексов УР-100 и УР-100Н.

Благодаря третьей программе Советский Союз преодолел свое отставание от США в информационной области с помощью космических средств на основе военно-орбитальных станций типа «Алмаз», которые также были разработаны в КБ Челомея.

Как все начиналось.

Как конструктор, Владимир Челомей начинал деятельность с проектирования и постройки "пульсирующего воздушно-реактивного двигателя" (ПуВРД). Его созданию предшествовала большая теоретическая работа. С 1936 по 1940 гг. Челомеем было опубликовано 24 научных труда, 20 из которых были посвящены ПуВРД. И уже в 1939 г. получил авторское свидетельство на конструкцию этого двигателя.

Немецкие инженеры создали аналогичный двигатель в 1942 г. и стали устанавливать их на свои беспилотные крылатые самолеты-снаряды ФАУ-1, с помощью которых они бомбили Лондон.

Подобные крылатые аппараты Челомея под индексом 10Х поступили на вооружение советской армии в начале 1945 г. Быстрому вводу в строй челомеевских «иксов» послужило прямое заимствование немецких технологий в своих разработках.

Такой вариант и кража чужих секретов в то время не было чем-то из рук вон выходящим. Общеизвестно, что все первые советские реактивные самолеты летали на немецких и английских реактивных двигателях.

Самолеты-снаряды

Но став, став главным конструктором, Челомей сумел впоследствии разработать более мощные самолеты-снаряды или, как потом их стали насыпать, крылатые ракеты 14Х и 16Х.

В тисках конкурентной борьбы.

В 1953 году КБ Челомея внезапно закрыли. Свою роль, наверное, сыграло то обстоятельство, что ставшее знаменитым во время войны и после нее КБ А. Микояна, кроме проектирования истребителей, занималось также разработкой крылатых ракет. Поэтому Челомея, как неудобного и опасного конкурента, решили под благовидным предлогом отстранить от работы. Его сотрудников, самых опытных и даровитых перевели в КБ Микояна, а самого конструктора отправили преподавать в МВТУ им. Баумана.

Сам Челомей не однажды пользовался таким приемом устранения конкурентов. Так, например, он еще в 1944 г. добился выделения ему и перепрофилирования под разработку своих самолетов-снарядов КБ умершего от рака «короля истребителей Н. Поликарпова. Конечно, сам Челомей не предполагал, что сам вскоре окажется «бесперспективным конструктором» и потеряет все, что имел.

Закрытию челомеевского КБ способствовал еще и неуживчивый характер его руководителя, который почему-то находил себе врагов на очень высоком уровне. Именно в это время к Челомею стал недоброжелательно относиться и патриарх нашего самолетостроения Андрей Туполев, называвший конструктора "строптивым мальчишкой и выскочкой", и Дмитрий Устинов, ставший впоследствии маршалом и министром обороны СССР.

В. Н. Челомей и М. В. Келдыш

Но, кроме непростого характера, Челомей отличался острым и гибким умом, который очень быстро просчитывал множество вариантов действия на будущее и позволял своему владельцу порой согнуть перед кем надо спину. Поэтому неудивительно, что уже в 1954 году Челомей становится руководителем специальной конструкторской группы в 20 человек, а год спустя - и главным конструктором запускаемых с подлодок крылатых ракет.

Так как своей производственной базы у него не было, он добился закрытия ОКБ В. Мясищева, где-то в то время строил новый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50, который на много лет опережал по уровню технических решений аналогичные американские ракетоносцы.

К сожалению, иного выхода в жестокой конкурентной борьбе которую Челомей вел с КБ С. Лавочкина, А. Микояна и Г. Бериева, он не видел и, наверное, не хотел видеть. И конструктор ее выиграл.

Крылатые ракеты.

Уже в 1959 г. первая морская крылатая ракета П-5 стала мощным оружием советского ВМФ. Впоследствии Челомей создал ряд противокарабельных ракет, которые могли стартовать и с подводных лодок, и с поверхности воды. Эти ракеты занимали очень мало места на борту кораблей, потому что они имели складывающиеся крылья, которые раскрывались только после старта ракеты.

Эта идея казалось тогда такой парадоксальной, что Туполев назвал ее «цирком» и заявил о том, что ракета непременно перевернется при старте. Но он ошибся.

В. Н. Челомей с советскими космонавтами

А идея складывающихся крыльев, как утверждала его дочь, возникла у Челомея совершенно случайно. Однажды конструктор, о чем-то задумавшись, смотрел в окно, на подоконнике которого сидел воробей.

Вдруг, чего-то испугавшись, тот подпрыгнул, расправил в воздухе крылья и уверенно полетел. Увидев это, Челомей решил воробьиный взлет применить для самолетов – снарядов. Сегодня эта система применяется для крылатых ракет и у нас, и за рубежом.

Всего с 1957 по 1982 г. в КБ Челомея было разработано более 60 проектов различных комплексов крылатых ракет. Некоторые из них могли лететь низко над землей, огибая на небольшой высоте все препятствия, следуя рельефу местности, и самостоятельно наводились на цель.

Сквозь тернии к звездам.

В конце 50-х годов во всем мире начался космический бум. В 1957 г. в нашей стране запустили первый спутник Земли. Челомею с его честолюбивым характером было тесно в рамках проектирования крылатых ракет. Он хотел большего и чувствовал, что сможет сделать в космонавтике не меньше, чем, например, С. П. Королев. Но в космос его никто не хотел пускать. Тогда Челомей воспользовался парадоксальным на первый взгляд обстоятельством, которое помогло ему прорваться к «космическому пирогу».

Он взял к себе на работу в 1958 г. Сергея, сына тогдашнего первого секретаря КППС Никиты Хрущева, который стал заниматься в КБ системами управления крылатыми ракетами.

И этот шаг быстро принес свои плоды. Уже год спустя Челомей становится Главным конструктором космической техники, нарушив монополию С. Королева и М. Янгеля.

Ученый, инженер, политик.

Что же позволило все-таки Челомею стать наравне с этими выдающимися конструкторами? Конечно, не протекция Н. Хрущева. Основную роль сыграл талант Владимира Николаевича, вмещающий в себя способности ученого, инженера, аналитика и политика.

Кроме того, Челомей умел сам работать и мог заставить это сделать других. Относясь к своим сотрудникам, как к винтикам большой машины, двигателем которой он был сам, конструктор порой ночевал на своем предприятии, а коллектив КБ в мирное время находился на казарменном положении. Но, наверное, только так Челомей мог выстоять в жестокой конкурентной борьбе, которую он вел с С. Королевым и М. Янгелем.

Победу в этой космической гонке обычно одерживал тот, кто наиболее интенсивно использовал труд подчиненных и более тщательно прорабатывал свои проекты и тот, кто применял нечистые приемы.

В. Н. Челомей и А. С. Яковлев

Их не чурался ни Челомей, ни Королев. Первый добился, после поглощения мясищевского бюро, закрытия и перепрофилирования КБ С. Лавочкина, причем 30 основных разработчиков этого КБ перешли на работу к Челомею. Королев же «проглотил» КБ В. Грабина, производившего пушки.

Но порой для успешной деятельности этого не хватало. В то время как и, наверное, сейчас, судьба пусть даже самого уникального проекта зависела не от экспертов и специалистов, досконально разбирающихся в проблемах, а от людей, обычно далеких от космонавтики и авиации, но курировавших их или пытавшихся при их помощи решить какие-то свои амбициозные планы. Такими людьми в России были чиновники, партийные деятели вплоть до Генеральных секретарей КППС, членов Политбюро и руководителей правительства.

Межконтинентальные ракеты.

Челомей сумел использовать все нюансы космической политики и в 60-е годы создать самую массовую универсальную межконтинентальную ракету-носитель УР-100, которая ничем не уступала по своим характеристикам американскому "Минитмену".

Главная особенность УР-100 заключалась в том, что агрессивные компоненты (топливо и азотная кислота) изолировались друг от друга специальными мембранами и размещались в герметичных баках. Таким образом, по безопасности хранения они ничем не уступали твердотопливным ракетам, которых у нас тогда не было. УР-100 по оценкам западных экспертов стала самой лучшей советской ракетой, способной, кроме всего, нести и атомный заряд.

РН Протон

Орбитальные станции.

Трудно недооценить и заслуги Челомея в создании орбитальных станций "Салют", спроектированных на базе военных наблюдательных станций "Алмаз" весом в 20 тонн и длиной 24 метра, которые отличались большой надежностью и относительным комфортом. На них побывало 5 космических экспедиций. Сегодня аналогичные станции решают мирные задачи и, летая в автоматическом беспилотном режиме, передают на Землю снимки поверхности морей и океанов, районов стихийных бедствий и экологических катастроф.

В 1965 году состоялся запуск космического спутника "Протон-1" с помощью мощной двухступенчатой ракеты УР-500, разработанной в КБ Челомея и получившей после успешного пуска имя спутника вес которого превышал 12 тонн, что для того времени было фантастическим достижением. С помощью "Протонов" были запущены автоматические станции "Венера", "Марс", "Вега", а также огромное количество спутников связи и орбитальных станций "Мир", одна из которых летала более 8 лет в космосе. До сих пор ракета-носитель "Протон" является самой надежной в мире.

Заслугой Челомея является и то, что он внес в ракетную технику современную авиационную технологию. Ракеты стали легче и в то же время прочнее. Появились так называемые "вафельные" конструкции. Серийным производством ракет занялись авиационные заводы с высокой культурой производства.

После отставки Н. Хрущева, к которому Челомей обращался для того, чтобы решать какие-то вопросы, минуя все инстанции, работать конструктору стало несколько труднее, но не настолько, чтобы отчаяться совсем. Именно после этого печального для Челомея события он трижды (!) становится лауреатом Государственной премии. Именно после отставки Хрущева взлетает любимое челомеевское "детище" - ракета "Протон".

Могила В. Н. Челомея на Новодевичьем кладбище

Каким Челомей был на самом деле, сегодня не знает никто. Но, наверное, все-таки наиболее точное определение дал своему бывшему руководителю Сергей Хрущев, который сказал:

- В этом человеке смешалось многое: хорошее и плохое, высокое и низкое. Но он родился личностью и личностью прожил нею свою жизнь...