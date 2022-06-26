Как неизвестный гражданин Левитин оказал помощь РККА в войне с нацистами

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26 июня 2022, 15:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Во время Великой Отечественной советскому народу помогали все. Весь мир объединился перед лицом нацистской угрозы. И наши храбрые воины с достоинством выдержали все испытания, и в конечном итоге сокрушили врага.

Но нельзя забывать тех, кто помогал Советскому союзу из дальних рубежей. Один советский гражданин из Тяньцзина по имени Генрих Левитин прославился своими крупными пожертвованиями в фонд Красной Армии. Он пожертвовал 100 тысяч японских йен на постройку боевого самолёта для РККА.

50 тысяч Левитин перевёл в кассу советского посольства в Японии в декабре 1943 года. Вторую половину сумму – уже в сентябре 44-го. Помимо всего прочего, он передал СССР американскую автомашину «крайслер», выразив пожелание, чтобы она досталась одному из советских полководцев. Советский консул Дайрена П.С.Петров, курировавший Тяньцзин, предложил передать гражданину Левитину «благодарность из Центра». Это предложение активно поддержали в отделе центрального аппарата комиссариата.

Заместитель наркома С.А.Лозовский обратился к самому В.М.Молотову. «Товарищ Петров, пересылая письмо гр.Левитина, просит отметить эти поступки путём письменного сообщения из Центра», - писал он, «Открытую телеграмму посылать в Тяньцзин не следует. Японцы просто убьют Левитина за такое выражение патриотических чувств. Полагаю, что целесообразным будет послать гр. Левитину через консула в Дайрене т. Петрова письмо за подписью Зам. начальника Генштаба Красной армии, в котором от имени тов. И.В.Сталина вынести ему благодарность за заботу о Красной армии».

Полная биография Левитина до наших дней не сохранилась. Но можно сделать предположение, что это был крупный предприниматель, бизнесмен того периода. Также неизвестно поддержал ли Молотов предложение о благодарности и согласился ли с ним «отец народов». Но Левитин, скорее всего, и не ждал никаких особых благодарностей. Он просто делал то, что должен, учитывая невероятную опасность, исходящую от Третьего Рейха и его союзников.