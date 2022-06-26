На заре славы Багратион столкнулся с немилостью Павла I и изменой своей жены

Аргументы Недели → История 13+

26 июня 2022, 12:56 Александр Крохмаль, Журналист

Великий русский полководец, грузин Пётр Иванович Багратион, известен нам, благодаря своим подвигам в Отечественную войну. Он прославился, как отважный боец и «отец солдатам», человек, не имеющий ни капли страха. История многое рассказывает нам про то, как Пётр Иванович французов бивал. Но, а что было до Отечественной войны? Мало кто знает, что Багратион и император Павел I друг друга недолюбливали. А горячо любимая жена и вовсе изменила полководцу с австрийским канцлером Меттернихом.

Но для того, чтобы дойти до судьбоносного поворота в жизни Багратиона, следует немного окунуться в его раннюю историю. Генерал не был прямым потомком легендарной грузинской династии, как многие считают. Его дед Александр Исаг-бег был побочным сыном картлийского правителя Иесе. В середине 18-го века он покинул родину и уехал в Россию. Там грузинской знати жилось куда лучше, чем в родных местах, которые пытались завоевать то турки, то иранцы. За Александром последовал и его сын Иван, отправленный служить в пограничную крепость Кизляр. Там-то как раз между 1765 и 1769 годами родился великий русский военачальник. Мы ничего не знаем о матери Багратиона. Повезло, что есть какие-то сведения о его братьях – Ревазе и Александре. Они, кстати, тоже выбрали военную карьеру.

Жизнь в Кизляре была настоящим испытанием для Петра Ивановича. Для выживания надо было уметь всё: в частности, защищаться. Известно, что генерал вообще не знал французского языка, на котором говорила вся богема. По-русски же он говорил с большим акцентом. Военное дело было для него главным преимуществом. Ему не хотелось ни учиться, ни жениться. Всё, что считалось для него путеводной звездой, было связано с ремеслом войны. В 1782 году его принимают сержантом в Астраханский пехотный полк. Годом позже он получает боевое крещение в схватке с горцами. Багратион посвятил немало времени кампаниям на Кавказе. Тогда эти земли считались одними из самых «горячих» в Российской империи.

В 1788 году карьера Багратиона стремительно пошла вверх. Тогда его вместе с полком отправили на войну с османами. По отдельным данным, Пётр Иванович был первым, кто ворвался в крепость Очаков. За это князь Потёмкин тут же произвёл его из подпоручиков в капитаны. В 1794 году Багратион сражается с войсками Костюшко в Польше уже в чине майора. Там же он знакомится со своим главным кумиром – Александром Суворовым, хотя по другим сведениям, это произошло ещё во время войны с турками. Полководец становится для Петра Ивановича едва ли не вторым отцом. Александр Васильевич примечает юного Багратиона ещё в Очакове, где дарит в знак благодарности за отвагу свою шпагу.

Вместе с Суворовым Багратион прошёл значимую часть своего жизненного пути. Разгромив польских повстанцев, они вместе взяли штурмом Прагу, а затем левобережную часть Варшавы. Эти победы тесно связали двоих военачальников. В 1799 году Пётр Иванович сам становится генералом. Вместе с кумиром он отправляется в Италию для войны с пришедшим к власти деспотом Наполеоном, мечтающим создать Французскую империю. Багратион проявил свой стратегический талант во многих сражениях. Он отличился при Нови, Треббии и Сен-Готарде. Держался храбрецом во время труднейшего перехода через Альпы.

Но потом возникает конфликт, который едва не рушит карьеру великого генерала. Павел I, будучи человеком переменчивым и имеющим склонность к самодурству, решает примириться с Наполеоном. Российские войска мгновенно отзываются на родину. Престарелый генералиссимус Суворов не выдерживает такого испытания. К тому же он давно попал в немилость к императору. Споры с государем были у него практически всегда, особенно если это касалось военной формы. Суворов вскоре заболел и скоропостижно скончался. Багратион считался верным Александру Васильевичу, и злопамятный Павел всё видел. Потому он фактически запретил Петру Ивановичу посетить похороны своего кумира. Багратион в срочном порядке отправляется в полк. На церемонии захоронения он не присутствует.

Но всё же потом Павел решается загладить обиду. Он устраивает свадьбу Багратиона с 18-летней Екатериной Скавронской, первой красавицей Петербурга. Однако брак принёс Петру Ивановичу одни лишь горести. В свете часто говорили, что они просто не подходят друг другу. Полководца именовали «уродливым солдатом», Екатерину – «красивой и умной, словно ангел». Но Багратион и подумать не мог, чтобы как-то навредить своей суженой. Напротив, он её любил. Люди воспринимали его как «дикого кавказца» и «солдафона». Багратион же был таким только с виду. Глубоко внутри он был скорее романтиком.

Впрочем, дальше было только хуже. Екатерина изменила Петру Ивановичу, отправившись в Австрию под предлогом поправки здоровья. Она оказалась в постели не кого-нибудь, а самого канцлера Меттерниха. К восторгу петербургских сплетников она даже родила ему девочку. Но даже после такого предательства Багратион продолжал любить свою суженую. От такой вот несчастной семейной жизни его снова потянуло на войну. Можно даже сказать, что в бою он получал больше счастья, чем дома, в кругу семьи.