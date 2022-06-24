210 лет назад началась Отечественная война 1812 года

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24 июня 2022, 09:41 Татьяна САВКИНА

24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона Бонапарта без объявления войны вторглась в пределы Российской Империи.

Рано утром авангард французских войск, переправившись по четырем наведенным мостам через пограничную реку Неман, вошел в российскую крепость Ковно.

Армия вторжения насчитывала свыше 440 тысяч человек и имела второй эшелон, в котором было 170 тысяч человек. В состав французских войск входили части всех покоренных Наполеоном стран Западной Европы.

Ей противостояли три далеко отстоящие друг от друга русские армии общей численностью 220-240 тысяч человек.

Целями русской кампании для Наполеона были прежде всего ужесточение континентальной блокады Англии, возрождение в противовес Российской империи Польского независимого государства с включением в него территорий Литвы, Белоруссии и Украины, а также заключение военного союза с Россией для возможного совместного похода в Индию.

Накануне вторжения Наполеон заявлял: «Я открою кампанию переходом через Неман. Закончу я ее в Смоленске и Минске. Там я остановлюсь». Наполеон рассчитывал быстро закончить кампанию, одержав победу в большом приграничном сражении. Отступление русской армии вглубь России застигло его врасплох.

Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов М. Барклая-де-Толли, П. Багратиона и А. Тормасова. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, войска вели бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск.

В то же время затянувшееся отступление вызывало растущее недовольство в обществе, и в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова. Но и ему пришлось отступать, что бы выиграть время для сбора всех сил.

Армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась.

7 сентября у деревни Бородино (в 125 км западнее Москвы) произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Бородинская битва является одной из самых кровопролитных в XIX веке – потери были огромными с обеих сторон, свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских, некоторые дивизии потеряли до 80% состава.

Русская армия отступила, но сохранила боеспособность.

14 сентября 1812 года французские войска вступили в опустевшую Москву. Наполеон был уверен, что, захватив город, заставит Александра I подписать капитуляцию, но все попытки заключить перемирие были отвергнуты.

Наполеон оказался в западне – зимовать в разоренном и сожженном городе не представлялось возможным, растянутая на тысячи километров армия постоянно подвергалась атакам партизанских отрядов. Уже в октябре французы покинули Москву, а в конце декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, освобождением территории России и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии в 1813 году.

Среди причин поражения армии Наполеона историки называют всенародное участие в войне и героизм русской армии, неготовность французской армии к боевым действиям на больших пространствах и в природно-климатических условиях России, полководческие дарования М. И. Кутузова и других генералов.