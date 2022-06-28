Операция, определившая ход кампании 1942 года

Аргументы Недели → История 13+

28 июня 2022, 19:55 Вадим Кулинченко,

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция

В конце июня 1942 г, 80 лет назад, непредвиденно началась Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция, составной частью которой была Острогожско-Россошанская операция.



В результате её была сорвана попытка противника окружить основные силы Юго-Западного и Южного фронтов, что обеспечивало беспрепятственное продвижение армий вермахта на Кавказ и Сталинград.



Я тогда был семилетним ребёнком в оккупированном городе Острогожске, видел всех оккупантов: немцев, мадьяр-венгров, румын, итальянцев…, но смысла происходящего не понимал. Спустя годы я разобрался в сути происходящего тогда, и коротко хочу поведать ниже.



В течение мая-июня 1942 г. на советско-германском фронте сложилась крайне неблагоприятная для советских войск обстановка. Попытки деблокировать Ленинград и ликвидировать демянский котёл оказались безуспешными; советские войска понесли тяжёлые поражения в Крыму и под Харьковом. К середине июня соотношение сил на южном крыле советско-германского фронта изменилось в пользу противника. Командование вермахта приступило к подготовке нового стратегического наступления, целью которого были Сталинград и Кавказ. План был разработан уже 11 апреля и получил название «Блау» («Синяя»). Первый этап, которой должна была проводить армейская группа «Вейхс» - 2-я полевая и 4-я танковая армии должны были нанести удар из района северо-восточнее Курска на Воронеж, а 6-я полевая армия из района Волчанска на Острогожск. Целью этой фазы, получившей название операция «Клаузевиц», было окружение и уничтожение войск Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение группы армий «Юг» на две самостоятельные группы: «А» под командованием фельдмаршала Листа (1-я танковая, 17-я и 11-я полевые армии и 8-я итальянская) и «Б» под командованием фельдмаршала фон Бока (4-я танковая, 2-я и 6-я полевые немецкие армии и 2-я венгерская), которые должны были развивать наступление на Сталинград и Кавказ.



В Генштабе Союза предусматривали такой вариант событий, но маниакальная убеждённость Верховного, что немцы опять повторят попытку наступления на Москву, подкреплённая ложной операцией немцев «Кремль», не позволили штабистам трезво оценить обстановку. Даже подтверждение войсковой разведки, 19 июня в руки советских войск попал план «Блау», которая должна была начаться 20 июня, не убедили И. В. Сталина.



Германское командование после дела Рейхеля (его портфель с планом «Блау» попал в руки советского командования – В.К.) приняло решение не менять планов операции и максимально быстро нанести удар, который последовал утром 28 июня: войска группы «Вейхс» атаковали на воронежском направлении на стыке 13-й и 40-й армий Брянского фронта, и в течение дня продвинулись на глубину 8-12 км. Это стало началом оборонительных боёв советских войск на юго-западном направлении, получивших в отечественной историографии название Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция (28 июня – 24 июля 1942 г.).



Оборона на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до 80 км. Фронтовые резервы, имевшиеся на этом направлении, были втянуты в сражение. Ударная группировка врага грозила прорваться к Дону и захватить Воронеж.



Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция, возникшая не по плану, вынуждена была предотвратить один из роковых просчётов Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) в период Великой Отечественной войны.

Умелые действия командования фронтов и стойкость советских воинов позволили исправить эту ошибку и сорвать планы гитлеровцев. Надо отметить, что Сталинград начался 28 июня, и нетрудно представить, как бы развивались события дальше, если бы не сорвались планы «Блау».



Главная ударная сила группы «Вейсх» 4-я танковая армия застопорилась у Воронежа, в результате чего начался срыв сроков последовательно проводимых в рамках стратегического наступления ударов. Воронеж спутал все планы, и дал возможность создать Сталинградский фронт.



Тем не менее в ходе наступления с 28 июня по 7 июля немецким войскам удалось прорвать советскую оборону на фронте 300 км и в глубину на 150-170 км. Задачи операции «Блау» в целом были достигнуты, и командование вермахта приняло решение начать операцию «Клаузевиц»: 4-я таковая и 6-я полевая армии должны были нанести удар из района Острогожска, а 1-я танковая армия из района Артёмовска в общем направлении на Кантемировку с целью окружения войск Юго-Западного фронта.



Ставка ВГК, стремясь избежать окружения, в ночь на 7 июля отдала распоряжение об отводе войск Юго-Западного и Южного фронтов, одновременно начав подготовку обороны на подступах к Сталинграду и Кавказу.



Положение советских войск на южном крыле советско-германского фронта продолжало ухудшаться. Но, стихийно возникшая Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция уже выполнила свою основную роль – был сорван блицкриг гитлеровских войск на Кавказ и Волгу. Упорные бои на среднем Дону и в районе Воронежа продолжались. Была произведена перегруппировка фронтов. 12 июля 1942 г. был создан Сталинградский фронт…



В короткой статье я не пытался разбирать стратегию и тактику той оборонительной операции, которая 80 лет назад была в истории Великой Отечественной войны. Я хотел в доступной форме донести до читателя трагизм тех дней и стойкость советских людей, предотвративших роковые просчёты верховного командования.

Истории свойственно повторяться!