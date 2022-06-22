22 июня - День памяти и скорби

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22 июня 2022, 09:24 Татьяна САВКИНА

Сегодня трагическая дата в истории России – начало Великой Отечественной войны. 81 год прошел с события, навсегда разделившего судьбы людей, поколений, всю историю страны на До и После.



У времени есть своя память – история. История о войне – это и официальные документы сводки с фронтов, бесценные свидетельства участников и очевидцев Великой Отечественной войны.



Ранним утром 22 июня 1941 года германские войска вероломно атаковали советско-германскую границу на всем ее протяжении, застигнув врасплох армию СССР. Германия и ее союзники обладали невиданными в истории человечества силами вторжения: 182 дивизии общей численностью 5 миллионов человек, 47 200 орудий и минометов, около 4 400 боевых самолетов, 4 400 танков и штурмовых орудий.



Внезапное вторжение согласно разработанному плану должно было привести к скорому поражению Советского Союза. Германия предполагала в кратковременной кампании захватить все важнейшие политические и промышленные центры и присоединить к себе европейскую часть СССР.



Немецкое наступление развернулось на фронте протяженностью 3 тысячи километров, в трех направлениях - на Ленинград, Москву и Киев.



Примерно за три недели войны немецкие войска оккупировали всю Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии. На северо-западном и юго-западном направлениях противник вторгся на территорию СССР до 500 километров, на западном - до 600 километров. Средний темп наступления немецких войск составлял от 15 до 30 километров в сутки.



К началу битвы за Москву советские войска только пленными потеряли 1 800 000 человек. Немецкие потери к середине июля составили около 100 тысяч человек - это столько же, сколько за два предыдущие года войны.



Однако конечная цель операции «Барбаросса» осталась недостигнутой. Несмотря на успехи вермахта, попытка разгромить СССР в одной летне-осенней кампании провалилась. Группа армий «Север» не смогла захватить Ленинград. Группа армий «Юг» не смогла совершить глубокий охват левым флангом и добиться поставленных целей на правобережной Украине в намеченные сроки.



Битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинград, Курская дуга, Севастополь, освобождение Белоруссии, Прибалтики, Украины, европейских стран, битва за Берлин – исторические вехи, за которыми ожесточенные бои, работа на износ в тылу, боль от потери близких.



У каждого в нашей стране есть как личная память о войне, так и общее понимание сопричастности - подвиг народа во время войны навсегда останется для нас примером мужества и несгибаемой стойкости. Никто не забыт! И ничто не забыто!



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