Хеттская религия была во многом заимствована у малоазийских обитателей

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18 июня 2022, 12:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Хеттская цивилизация до сих пор активно изучается учёными. Известен факт, что это была могущественная империя; крупное государство, бросавшее вызов самому Египту, не говоря уже про остальные государства Востока. Откуда пришли хетты – точно неизвестно, но учёные предполагают, что их прародина находилась где-то на Балканах или даже в области Греции. Также отмечается, что пришедшие в Малую Азию хетты проводили попытку ассимиляции местных народов, но закончилось всё тем, что они сами приняли здешние обычаи и верования. То же самое коснулось и религиозного вопроса.



Хеттские мифы и легенды во многом повторяют сказания малоазийских и даже греческих обитателей. В мифологии этой цивилизации прослеживаются следы семитического, хурритского и лувийского влияния. Учёные заявляют, что в хеттской мифологии было более, чем 1000 богов. Многие боги хеттов являются также покровителями и для хурритов, долгое время живших на территории Митанни и Ближнего Востока. А храмы имели немало сходств с семитическими. Стоит отметить, что на территории Эюка были найдены огромные сфинксы. На одной из их сторон даже обнаружили двуглавого орла. Данный символ встречался у хеттов неоднократно.



Нехеттское население, проживавшее в царстве, имело право поклоняться любым богам, в которых они верили. Нет никаких сведений о том, что хетты придерживались какой-то особой религиозной политики. Что касается самих Богов, то здесь история длинная. Известно, что главным божеством хеттской мифологии считался Кумарби. Если посмотреть его происхождение, то Кумарби являлся сыном Ану, верховного Бога Неба. А Ану, в свою очередь, являлся высшим божеством шумеро-аккадской мифологии. Кумарби почитался не только в Хеттском царстве, но и в хурритских объединениях, таких как, например, Митанни.



В хеттской мифологии существует весьма интересный миф об Улликумми. Улликумми рождается от Кумарби, сочетавшегося со скалой, стоящей в озере. Он становится ужасной угрозой для существования вселенной. Говорится, что он победил до 70 разных богов, и с каждым разом становился всё выше и выше. Тогда остальные боги обратились к Эа, создателю реки Тигр из шумерской мифологии и ещё одному верховному божеству. Миф очень обрывочен, но судя по другим источникам становится ясно, что Улликумми был побеждён. Считается, что сказание о борьбе с этим существом, могло намекать на извержение в тот период вулкана Санторин.



Хроника Улликумми полностью заимствована из хурритской мифологии. Что касается других божеств и сказаний, то здесь история такая же. В хеттской мифологии существовало божество под именем Телепину. Как утверждают учёные, оно происходит ещё из верований древних хаттов, живших в Малой Азии до прихода индоевропейцев с Балкан. Хатты считали Телепину покровителем урожаев и плодородия. Он также являлся богом грозы, молний и дождя. Впрочем, у хеттов существовал и бог под именем Тархун, тоже символизирующий грозу и дождь. Телепину как раз являлся его сыном.



У хеттов имелось немало мифов и легенд, связанных с драконами. В мифе об Иллуянке рассказывается о поединке бога Тархуна с драконом Иллуянкой, олицетворением вечной зимы. Там также упоминается богиня Инара, покровительница природы и диких животных. Она особо почиталась в городе Хаттуса, считавшегося столицей Хеттского царства. Инару относят к богам древнехаттского происхождения. Это означает то, что она являлась исконным божеством малоазийских хаттов, не являвшихся индоевропейцами.



В Хеттском царстве существовал и свой Солнечный культ. Но божество солнца у них ассоциировалось с женским началом. Звали её Арринити, и её культовый центр находился в городе Аринна. Он же считался священным городом для всей хеттской цивилизации. Ариннити считалась главной богиней хеттского пантеона. Её супругом именовался Тешуб, хурритский бог грозы, почитавшийся по всей территории Малой Азии. Сохранилась обращённая к Ариннити молитва жены царя Хаттусили III, в которой она жалуется ей о невероятных муках во время родов. У Хеттов также господствовал культ загадочной Богини-Матери.



Как уже упоминалось ранее, множество богов хеттской культуры было заимствовано из местных верований. Это означало, что индоевропейцы-хетты, пришедшие в Малую Азию из своей прародины, потерпели неудачу в возможных попытках полной ассимиляции и приняли не только местные обычаи, но и всех богов, почитавшихся в этих местах.