Историческая памятка: Древние Фивы на самом деле носили название Ниут-Ресет

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18 июня 2022, 11:22 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: ru.m.wikipedia.org

В истории древнего мира есть сведения о сразу двух существовавших городах с названием Фивы. Один находился в Греции и известен был ещё со времён ахейцев. Второй – относился к Древнему Египту. Располагался он сразу на обоих берегах Нила. Порою у некоторых возникает путаница, когда они сталкиваются с упоминанием о Фиванской династии или в целом о Фивах. Здесь возможно отношение, как к греческим Фивам, так и к египетским. Но в чём разница?

Дело в том, что египетские Фивы носили совсем другое название, исконное. Древние египтяне называли этот город Ниут-Ресет или Уасет. Соответственно, во времена фараонов никто никогда не заговаривал ни про какие Фивы. Город имел древнееегипетское название. Уасет означает «город жезла уас» или же «властвующий город». Посох уас считался символом безграничной власти. Ассоциировался с могущественными египетскими богами – Анубисом и Сетом, а также с самим фараоном, который, как правило, тоже обожествлялся. Намного позднее жезл уас стал символизировать борьбу с силами мрака, которыми руководил змееподобный бог Сет.

Известно, что после Первого Переходного периода в Египте Фивы стали играть огромное значение для этой державы. После противостояния с Ненен-Несут (Гераклеополем) и кровавой гражданской войны, именно Фиванская династия приходит к власти и устанавливает контроль над страной. Так начинается эпоха Среднего Царства, которая возвышает Египет и доводит его до статуса «древней сверхдержавы». Фивы же были столицей Древнего Египта на протяжении всего Среднего, а также части Нового Царства, при господстве 18-й династии.

Позже город утратил былое значение, но превратился в своеобразную культурную столицу государства. Именно здесь находились знаменитые храмовые комплексы Карнака, посвящённые триаде фиванских богов – Амон-Ра, Мут и Хонсу. На западном берегу Нила – скальные храмы и некрополи фараонов и знаменитые Мемноновы колоссы. После прихода македонской династии Птолемеев Фивы стали называться не только привычным греческим наименованием, но и совершенно новым. Он имел название «Диасполь Великий» или «Город Зевса».

Уже к началу нашей эры город превращается в подобие деревни. Его былое величие окончательно уходит в прошлое. В 27 году до н.э. ему нанесло удар сильнейшее землетрясение. Возможно, это и стало причиной падения Фив. А с распространением христианства все древнеегипетские культы, существовавшие в этих землях, стали приходить в упадок. Новое возрождение Фив или Ниут-Ресета началось уже после похода Наполеона, когда таинственные артефакты Древнего Египта были открыты для всего мира.