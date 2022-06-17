Кикладская цивилизация до сих пор считается неизученной

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17 июня 2022, 21:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: rec.gerodot.ru

С детства нас всегда манили древние мифы и легенды великой Эллады. Могучий Гектор, сражающийся с Ахиллом, Тесей, отважно бьющийся с Минотавром или Геракл, бросающий вызов Немейскому Льву. Все эти легенды возникли ещё задолго до образования Дорийской Греции, а возможно даже и Ахейской. Но что было в тех местах задолго до Агамемнона и расцвета Микен? И что, в конце концов, представляло собой догреческое население этих земель? На самом деле ответ очень прост – мы практически ничего не знаем о том периоде.



Зато мы знаем о возможном существовании продвинутой для той эпохи цивилизации Кикладских островов. Судя по её изобретениям и постройкам, она была не хуже Минойской цивилизации или культуры дохеттской Анатолии. И хоть мы ничего не знаем о её царях, мы всё же имеем представление о том, что она была на самом деле. Историки считают, что расцвет Кикладской цивилизации мог произойти ещё в эпоху ранней Бронзы. В Эгеиде сохранилось немало поселений, относящихся к той древней эре. Известны множественные украшения, каменные гробы, орудия труда и даже оружия. Всё это удалось обнаружить, благодаря упорной работе археологов. Таким образом, мы и узнали о существовании культуры Киклад.



Предполагается, что города на Кикладских островах в Эгеиде возникли ещё в 3-м тысячелетии до нашей эры. В греческих музеях хранится немало находок, относящихся к культуре Киклад. Стоит отметить таинственные кикладские идолы, которые представляют собой настоящую загадку. Более 200 таких находок экспонируется в Музее Кикладского искусства в Афинах. В начале второго тысячелетия до н.э. цивилизация испытывает сильное влияние Минойской культуры. Не исключён факт сотрудничества критян с местными обитателями, либо даже экспансия со стороны минойских царей. Критяне, как известно, были мореплавателями, и вполне могли попытаться покорить все окрестные острова.



Хронологически существует 9 периодов развития Кикладской цивилизации. Вплоть до Среднекикладского II Периода данная культура ещё существует самостоятельно. Но потом возможное вторжение или просто ассимиляция минойцев приводит к тому, что кикладцы начинают сильнее подражать своим соседям из Крита. Остальная информация по поводу этой культуры практически неизвестна. Неясно, как именно Киклады потеряли самостоятельность, и почему Геродот говорит об их последующей ассимиляции карийцами, исконными жителями области Кария в Малой Азии.



Сам древний историк причислял таинственных кикладцев к народу лелегов, часто встречающемуся в мифах и легендах. Лелеги упоминаются, как союзники Трои, во времена Троянской войны. Но относятся ли они к индоевропейцам или представляют собой отдельную группу, учёные пока не знают.