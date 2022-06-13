Таинственная цивилизация Арцава до сих пор является «белым пятном» истории

Аргументы Недели → История 13+

13 июня 2022, 12:14 Александр Крохмаль, Журналист

Ещё в школе дети проходят историю противостояния Древнего Египта с могущественным Хеттским царством. Хетты считались индоевропейским народом, пришедшим в Малую Азию с территорий Балкан ещё в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. В Анатолии и в частности в её восточных землях они основали крупное государство, бросавшее вызов Египту, Вавилонии и Митанни. Хеттское царство превратилось в большую империю, представлявшую серьёзную угрозу. И хоть до полномасштабного вторжения в Египет дело не дошло, фараоны считали хеттов опасными соседями и постоянно вели с ними войны, чтобы не допустить их расширения в Палестине и Сирии.

Но были у хеттов и другие враги, помимо всех вышеупомянутых народов. Не менее интересными считаются сведения о загадочной цивилизации Арцава. Некоторые историки даже полагают, что легендарная Троя была её неотъемлемой частью. Арцава возникла в юго-западной Анатолии, скорее всего, благодаря лувийскому вторжению. Известно, что с тех же Балкан в Малую Азию вслед за хеттами пришли лувийцы, говорящие на вымершем индоевропейском языке. Одни отождествляют их с пра-греками, другие полагают, будто бы они представляют собой отдельную ветвь. Арцава считается одним из государств, созданных лувийцами. Но некоторые историки оспаривают такую теорию, полагая, что царство не контролировалось индоевропейцами.

Арцава не представляла собой единый центр с сильной царской властью, как например, Митанни или Древней Египет. Это было скорее конфедерацией различных государственных образований, сформированных перед лицом общей угрозы. Вполне вероятно, что туда входили не только лувийцы, но и другие малоазийские народности. Также не исключено, что часть ахейцев тоже входила в состав Арцавы. Столицей государства стал город Апаса, будущий Эфес. Предполагается, что и Вилуса, отождествляемая с Троей, могла входить в конфедерацию царств. Арцава вела опустошительную войну с расширяющимся Хеттским царством. Хетты считали конфедерацию едва ли не своим главным противником.

Известно упоминание о царе Арцавы Уххацити, который вёл войну с восточными соседями. Хеттский царь Мурсили II в конце 14 века до нашей эры организовал полномасштабную кампанию в приграничные к Арцаве земли. Их правители были вынуждены бежать на запад, к Уххацити. Все их государства подверглись хеттской оккупации. Но когда Мурсили потребовал выдать всех своих врагов, правитель Арцавы грубо отказал, назвав хеттского царя «ребёнком». Тогда Мурсили разгневался и вторгся в конфедерацию. Но в самый разгар войны на Апасу, столицу Арцавы, упал метеорит и ранил Уххацити. Было ли это вымыслом или правдой, никто не знает.

Тяжелобольной арцавский правитель уже не мог вести войну, как раньше. Он заключил союз с ахейцами и приказал возглавить кампанию своему сыну, Пияма-Курунта. Сын не смог завершить дело своего отца. Его армия была разгромлена на реке Астарпа. Уххацити с детьми пришлось бежать во владения минойцев. Он вскоре умер, так и не увидев закат своего царства. Теория о том, кто именно уничтожил Арцаву и положил конец её существованию, подвергается спорам. Но есть информация, что государство могли сокрушить вовсе даже не хетты, а таинственные «народы моря». В любом случае, все сведения об Арцаве до сих пор остаются «белым пятном» истории.