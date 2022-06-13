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О том, как при Петре ввели «церковные доносы»

, 06:25 , Журналист Источник: kommersant.ru

О том, как при Петре ввели «церковные доносы»

Когда человек приходит к священнику на исповедь, у него, как правило, есть своя интересная и даже трагическая история. Исповедь как раз в том и заключается, чтобы рассказать всё, что скрываешь, и что лежит на душе. Иными словами – признаться батюшке во всех своих грехах и попросить прощения. В нынешнее время разговор со священником не всегда может вылиться в проблемы с законом. Но во времена старые это часто случалось. При Петре I, например, был даже специальный закон, благодаря которому фактически отменялась тайна исповеди. Это означало то, что если исповедующийся замышляет что-то недоброе, он может спокойно оказаться в тюрьме из-за вовремя сообщившего обо всём властям батюшки.

«Прибавления к духовному регламенту», исправленные по указаниям государя Петра, были напечатаны в июне 1722 года. О том же самом говорилось и в указе Священного Синода, появившимся немногим ранее по воле самодержца. В обоих документах усиленно подчёркивалось, что духовники обязаны доносить лишь о задуманных преступлениях, ставших известными им на исповеди. Если дело касалось заговора против власти – донос должен был следовать незамедлительно. Указ Синода был напечатан ещё 15 мая 1722 года, и вскоре его начали отправлять во все епархии. А «Прибавления» появились уже месяц спустя. Но это ещё было далеко не всё. При Петре решили узаконить и сами исповеди, за которыми вёлся жёсткий и суровый контроль.

16 июля 1722 года последовал совместный указ Синода и Сената, подтверждающий прежнее требование к православным быть на исповеди не менее раза в год. Для уклонистов вводились жёсткие карательные санкции. Их признавали раскольниками. Подати с них в таком случае удваивались. Более того, за неявку на исповедь назначались серьёзные штрафы. Рубль приходилось платить за первый год, 2 рубля – за второй, а за третий уже 3 рубля. По тем временам это были значительные суммы. За уклонение от штрафа можно было «заработать» себе галеры, женщины же отправлялись на прядильный двор. От священников требовалось вести исповедные книги и делать записи о прихожанах.

Все эти нововведения напоминали профессиональный доносный аппарат. Одновременно началась отладка механизма передачи злоумышляющих в два ведомства, отвечавших за безопасность страны – в Тайную канцелярию и Преображенский приказ. Как отмечали историки, притоку доносов в эти учреждения помогали очень солидные вознаграждения. Сумма таких награждений колебалась в пределах 5-30 рублей и зависела от важности доноса. После смерти государя Петра отмена тайны исповеди сохранялась. Чины Тайной Канцелярии не желали, чтобы эта «функция» пропадала, так как она нередко помогала им осуществлять свою работу.

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