В 1972 году отношения США и СССР были близки к дружеским

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12 июня 2022, 20:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

22-30 мая 1972 года впервые за всю историю американский лидер посетил столицу Советского союза. Визит Ричарда Никсона дал начало периоду относительной напряжённости. Ведь в это время шла Холодная война, которая в любой момент могла перерасти в горячую. На высшем уровне были подписаны соглашения, приостановившие гонку вооружений и положившие начало сотрудничеству двух сверхдержав в различных сферах. Самым главным аспектом была формулировка новых отношений, без враждебности и агрессии в адрес друг друга. Некоторые даже подумывали о признаках завершения Холодной войны.

Историческая встреча непримиримых ранее идеологических противников проходила в очень непростых условиях. Более того, она грозила сорваться. В Политбюро не было ни единого мнения о её целесообразности. Например, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Подгорный, Секретарь ЦК КПСС М.Суслов и министр обороны А.Гречко до последнего выступали против переговоров. Всему виной были действия США в дружественном для Советской власти Северном Вьетнаме, который потом завоевал весь юг и превратился в единую коммунистическую страну.

Но большую роль в том, что встреча всё же произошла, сыграли первые лица. Не ограничиваясь взаимодействием через послов и дипмиссии, президент США Никсон и генсек ЦК КПСС товарищ Брежнев 8 месяцев состояли в личной переписке. С её содержанием был знаком лишь очень узкий круг лиц. Никсон позже признавал, что без этих переписок удалось бы заключить лишь «немногие соглашения». Но оба руководителя понимали, что готовящаяся встреча станет эпохальной. Она откроет новую историю в отношениях двух государств.

Лидеры сверхдержав терпеливо обменивались мнениями по самым наболевшим вопросам, в том числе и идеологическим. В конструктивном ключе они предъявляли друг другу взаимные претензии, пытались объяснить или оправдать свои действия в тех или иных областях. На сегодняшний день было рассекречено 11 посланий из переписки Брежнева-Никсона. Они датируются 5 августа 1971 - 27 март– 1972 года. Все эти письма чётко говорят о стремление обоих лидеров не к конфронтации, но к разрядке напряжённости.

Леонид Ильич Брежнев считался одним из самых гуманных и даже добрых советских правителей. При нём удалось избежать той самой напряжённости, которая все 60-е преследовала земной шар. Можно сказать, что именно при нём Холодная война немного «сбавила обороты». В своих письмах он чётко упоминает о своём желании мира. Но при этом, он отмечал, чтобы США не вмешивались в общественный и государственный строй в социалистических странах. Иными словами, он определял границы, за которые лучше никому не заходить.

Никсон же тоже, в свою очередь, конфликта не желал, однако высказывал свои опасения напрямую и даже дерзко. Вопросы, которые его интересовали, посвящались проблемам в Германии, которая тогда была разделена на две части – европейско-демократическую и коммунистическую. Также он призывал СССР к урегулированию конфликтов в Юго-Восточной Азии, которая тогда представляла собой одну большую горячую точку. Помимо всего прочего Никсон заявлял о возможном безопасном мире в будущем для обеих держав.