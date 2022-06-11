О древней стране Мари в Верхней Месопотамии

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11 июня 2022, 18:40 Александр Крохмаль, Журналист

Как говорят, Сирия является одной из самых древнейших стран мира. Её история поистине завораживает. Первые упоминания о государствах в этих местах относятся ещё к доегипетскому периоду. Месопотамские цивилизации – предмет изучения во многих исторических и археологических вузах. Пожалуй, и среди обывателей не найдётся человека, который бы не знал про расцвет Шумера и Аккада. Но было ещё одно царство, которое тоже стоит упомянуть. Это государство именовалось Мари, и существовало оно достаточно долго.

Началось всё с простого нома, мелкого княжества. Мари располагался в долине среднего течения Евфрата, что относят к Верхней Месопотамии. Пахотной земли здесь всегда было немного, зато через эти места пролегал торговый путь. Мари господствовал над путями к плодородным долинам реки Хабур, к медным и серебряным рудникам Каппадокии и к хвойным лесам Сирии. Считается, что когда-то город был даже не государством, а простым поселением торговцев. Но потом что-то изменилось, и это привело к созданию независимого княжества. Уже к 25 веку до нашей эры Мари считалось самостоятельным сильным государством.

Обитатели Мари не были шумерами, как следовало ожидать. Здесь говорили на семитических языках, а местные жители были родственны скорее амореям, впоследствии завладевшими Вавилоном. Для письма же использовался восточносемитский аккадский. Соответственно, жители Мари и Аккада прекрасно понимали друг друга, и были фактически одним народом. Здесь поклонялись тем же богам, что и в остальной Месопотамии. Основные религии представляли собой культ Иштар и Дагана. Марийские правители тоже назывались лугалями, как и их шумерские «коллеги». Однако, стоит повторить, что к шумерам эти люди не имели никакого отношения.

Мари много воевали, в основном с южномесопотамскими городами-государствами и с Эблой, крупным сирийским царством. Позднее, уже с начала 2-го тысячелетия до н.э. царство сталкивается с разросшимся в северной Сирии Ямхадом. Не исключены были столкновения и с Гиксосским союзом, набравшим тогда внушительную силу. Но всё же есть предположения, что гиксосы были скорее союзниками Мари, чем противниками. Периодом расцвета Мари можно считать как раз начальную эпоху 2-го тысячелетия до нашей эры. Ведь до этого царство постоянно терпело бедствия от соседей, в частности от аккадцев и шумеров.

У Мари существует целый царский список, что говорит о могуществе этого государства и его значимости в Месопотамии. Известно, что местные цари конкурировали с Вавилоном. Наиболее известным из правителей Мари считается Зимри-Лим, живший в 1-й половине 18-го века до нашей эры. О нём информации куда больше, чем обо всех остальных властителях. Зимри-Лим, как следует из документов, был союзником знаменитого вавилонского царя Хамураппи. Он называл его вначале «отцом», а потом «братом», что указывало на позднее проявление равенства между двумя монархами.

Зимри-Лим воевал с кочевыми племенами, приходящими из Аравии, а также имел союзнические отношения с царством Ямхад. А ещё он славился своим благополучием. Дворец могучего царя был обнаружен и исследован археологами. Из найденных записей следовало, что двор Зимри-Лима представлял собой настоящий «рог изобилия». Инвентарные списки драгоценностей чётко говорят нам о его несметном богатстве. Дворцом Зимри-Лима восхищался царь Угарита и всеми силами желал его увидеть. Государь Мари также обожествлялся, как и многие другие восточные властители. Говорили, что он получал дары от самой богини Иштар.

Ирония судьбы в том, что Зимри-Лим является самым известным царём Мари, и при этом же является человеком, приведшим государство к закату, а позднее – к падению. Вавилон в то время серьёзно укреплялся, благодаря действиям Хамураппи. И Зимри-Лим понимал, что когда-нибудь Хамураппи захочет увидеть его самого вассалом или простым наместником, но никак не самодержцем. К тому же марийского царя сильно подставили в Ямхаде. Ямхадский правитель Ярим-Лим по неизвестным причинам задержал присылку в Мари зерна. Но и это было не всё. В царстве зрели заговоры среди локальных наместников. Ко всем бедам добавилось обнищание.

Закончилось всё тем, что Хамураппи всё же вторгся в Мари с огромной армией. Зирим-Лиму, несмотря на экономический кризис и раздоры среди посадников, удалось собрать 30-тысячное войско. В 1761 году до н.э. армия Мари была наголову разбита. Считается, что Зирим-Лим покорился Хамураппи и признал его своим «сюзереном». Но потом он попытался восстать против Вавилона. Восстание успехом не увенчалось, и вавилонская карательная армия просто раздавила марийцев. Хамураппи взял Мари штурмом и сровнял его с землёй, оставив лишь руины. Зирим-Лим, по-видимому, был казнён за измену. После этого царство уже перестало существовать, превратившись в обычную провинцию.