Древний город Вилуса мог иметь отношение к легендарной Трое

Аргументы Недели → История 13+

10 июня 2022, 14:40 Александр Крохмаль, Журналист

История Троянского царства, ведшего опустошительную войну с ахейцами (народами моря), практически неизвестна. Большая часть информации, дошедшая до нас, присутствует в произведении Гомера «Илиада». И конечно не стоит забывать про величайшую находку Генриха Шлимана в Малой Азии. Именно этот человек стал тем, кто открыл всему миру достоверность существования Трои. Но опять же, подробной информации о развитии этого государства не существовало. Мы знаем, что в том регионе были поселения ещё в 4-м тысячелетии до нашей эры, но мы, при этом, не имеем понятия о его развитии и расцвете.

Есть множество теорий о том, кем же являлись на самом деле могущественные троянцы. Их язык является абсолютной загадкой для историков. Они могли быть фракийцами или даже народами, родственными хеттам и лидийцам. В истории также не сбрасывают со счетов упоминания о таинственной Вилусе или Вилусии, хоть эта теория и не считается широко популярной. Что же такое загадочная Вилуса? Это был крупный город поздней эпохи Бронзы, располагавшийся в западной Анатолии, и по некоторым данным, мог представлять собой легендарную Трою. В 13-м веке до нашей эры он описывался, как часть конфедерации западно-анатолийских государств, известной под именем Ассува. Около 1230 года до н.э. конфедерация была побеждена в результате кровопролитной войны с хеттским царём Тудхалией IV Хешми-Шаррума.

Вилуса, согласно найденным документам, входила в союз государств, настроившийся против Хеттского царства. Но нет никаких упоминаний о противостоянии с ахейскими греками. Зато известен правитель Вилусы по имени Алаксанду (Александр?), заключивший договор с хеттским властителем Муваталли II около 1280 года до нашей эры. Имя вилусийского царя очень напоминает греческое. Отдельные историки даже отождествляют его с Александром. Кстати, Александром также именовался царевич Парис из Трои, похитивший у Менелая Прекрасную Елену. Упоминается ещё и Куккуни, правитель Вилусы, который был союзником для хеттов. Считается, что греческое имя Кикнос может происходить как раз от этого имени.

Существует составленный список государей Вилусы, на который тоже стоит обратить внимание. Упоминаются имена Куккуни (14 в. до н.э.), Алаксанду (1300 – 1280 до н.э., его правление совпадает с примерными датами событий «Илиады»), Пиямарадуш (1270-1250 до н.э., предположительно царь-завоеватель из Арцавы, присоединивший Вилусу) и Валму (1250-1220 до н.э., признал себя вассалом хеттского царя Тудхалии IV). Однако несмотря на то, что Вилусу приравнивают к Трое, историки так и не нашли свидетельств, указывающие на участие Вилусы в событиях Троянской войны. В хеттских документах так же не сказано про нападения ахейцев на город. В противном случае это бы стало самой обсуждаемой темой в Малой Азии.

Иными словами, теория о сходстве между Вилусой и легендарной Троей Гомера, так и остаётся теорией, не подкреплённой стопроцентными доказательствами. Но это не мешает учёным активно обсуждать и поддерживать данного рода тематику.