Марк Порций Катон был старше своей второй супруги на 60 лет

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7 июня 2022, 21:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: zen.yandex.ru

«Карфаген должен быть разрушен», - так сказал Катон. И в конце концов, великий город, основанный некогда финикиянами, был захвачен и уничтожен полностью. Так прекратила существование могучая Карфагенская республика, бросавшая вызов Риму во всём Средиземноморье. Возможно, многие из нас знают про Катона только то, что он призывал к разрушению Карфагена. Но было у него ещё кое-что, на что стоит обратить внимание. Например, его вторая супруга. Она была младше его на 60 лет.

Из семьи свинопасов Марк Порций Катон поднялся до больших высот. Ему в этом помогли острый ум, невероятное везение и аналитические способности. Это сделало его видным римлянином. Он активно участвовал во Второй Пунической войне и служил у Гая Клавдия Нерона. В Каннской битве полегло много патрициев. Сложилась ситуация, которая прежде считалась невозможной. На многие важные должности в Риме стали попадать люди из низов. Они восполняли потери, становясь новым римским правительством.

Катон же был ловок и умён. Он получил назначение на Сардинию, древнюю родину нурагов, где прославил себя, как прекрасный управленец и человек, простой в общении. Вскоре Марка Порция Катона назначили консулом. Он отправился в Испанию, где захватил великое множество городов и отважно сражался как с пунами, так и с кельтиберами. Дальнейшая его карьера пошла вверх. В Риме он обрёл немало друзей. Его супругой стала Лициния, девушка из очень знатного рода. Она как раз и подарила ему сына.

Консула можно было считать счастливым человеком. Но искренне верным своей супруги его назвать нельзя. Когда Лициния умерла, Катону уже было 80 лет. Однако он не стал унывать и обратил взор на молодую рабыню. Никого в Риме нельзя было удивить такими отношениями. Правда Катон оказывал служанке довольно явные знаки внимания. Сыну политика это жутко не нравилось. Он предложил отцу жениться на патрицианке. Впрочем, молодые патрицианки не желали выходить замуж за старого Катона, которому было даже не 60.

Однажды во время посещения дома знакомого вольноотпущенника, некогда служившего писцом при Катоне, сам видный политик обратил внимание на хорошенькую девушку. Звали её Салония, и по версии Плиния-старшего ей едва исполнилось 15 лет. Прелестное создание очаровало старика Катона. И совсем скоро был сделан ответственный и судьбоносный выбор. На форуме Марк Порций Катон объявил о своей женитьбе. Спустя месяц Рим уже поздравлял новобрачных. Салония стала матерью второго сына известного оратора и политика.

«Счастливые новобрачные» прожили вместе 5 лет. После смерти Катона, Салония осталась в Риме. Она была уже обеспеченной и уважаемой дамой, обладающей весьма солидным достатком. Сын же продолжил дело отца, стал государственным деятелем, но история его жизни до нас, к сожалению, не дошла.