История - так и было: «не забывай дела Ратног»

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6 июня 2022, 16:50 Вадим Кулинченко,

В июле 2009 года исполняется 350 лет Конотопской битве. Президент Украины Виктор Ющенко дал поручение правительству разработать план мероприятий по празднованию победы «украинской армии» под Конотопом. Тогда гетман Иван Выговский предал свой народ, впоследствии кара настигла изменника. Месяцем ранее в июне 2009 года должно отмечаться 300-летие Полтавской битвы, где крах потерпел другой изменник гетман Иван Мазепа. Они предали не только Россию, но и свой народ. Но сегодня правители Украины делают из них «героев». Что это такое? Пересмотр исторических фактов в угоду политике или чистый маразм?

«Паче всего не забывай дела ратного, дабы

не уготовить себе судьбу Империи Византийской».

Пётр 1.

В российской истории есть несколько сражений, ставших воистину поворотными, определившими дальнейшую судьбу Отечества. К их числу по праву относится Полтавская битва, происшедшая 300 лет назад на земле нынешней Украины. В этой битве решалась судьба трёх народов – русского, украинского и белорусского, о чём нельзя забывать сегодня этим ныне суверенным государствам.

ЕВРОПА БЫЛА НЕПРОЧЬ ПОВОЕВАТЬ РУКАМИ РУССКИХ.

Полтавская баталия – решающее событие в ходе Северной войны (1700 – 1721 гг.). В ней молодая регулярная русская армия под командованием Петра 1, разгромив непобедимую до сих пор шведскую армию, доказала: с Россией необходимо считаться как с могучей державой.

Не желая усиления роли России, Европа хотела осадить Петра 1 силами Швеции. Свидетельство тому – заключённый 24 сентября 1706 года Альтранштадтский мир, когда Август 2 Саксонский, капитулировав перед Карлом 12, предал Петра 1 и развязал руки шведам.

Европейские державы волновал теперь только один вопрос: куда же направит Карл свои победоносные войска? Они мечтали о том, чтобы Швеция обратила все силы против России. Потому что с Турцией у нас был заключён мир благодаря талантливой петровской дипломатии.

Пётр пытался заключить мир и со Швецией при посредничестве Англии, но, увы…. Двуличный Альбион и не думал играть в пользу России. Надежды англичан были весьма прозрачны: Швеция если и не сокрушит восточного исполина, то, по крайней мере, подорвёт мощь набирающей силу России. Проморочив российского посла аж до 1708 года, до самого начала шведского вторжения в Россию, Англия гарантировала Альтранштадтский договор. Больше того, когда русский посол, не добившись успеха в Англии, собирался 21 июля 1708 года покинуть страну, случился неслыханный инцидент: его карету остановили, самого избили, а затем заключили в тюрьму под предлогом невыплаченного им долга в 50 фунтов. Не за то ли, что Матвеев, разгадав политику Англии, писал в Москву: «Здешнее министерство в тонкостях и пронырствах субтильнее самих французов, от слов гладких и бесплодных приходит одна трата времени для нас». Англичане не гнушались и вскрытием посольской почты, вот вам и «твёрдые» европейские стандарты!

ПОЛТАВА - ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ.

Отчего-то многие историки, и даже такие уважаемые, как Василий Осипович Ключевский, пытаются принизить победу русских: «… под Полтавой девятилетний камень свалился с плеч Петра: русское войско, им созданное, уничтожило шведскую армию, т.е. 30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов, которых затащил сюда 27-летний скандинавский бродяга».

Так что же, шведы отощали и пообтрепались, просто гуляя по российским просторам? Ничуть не бывало. Ещё до Полтавы русские сумели несколько раз крепко намылить шею вторгшимся иноземцам. 30 августа 1708 года у села Доброе (Смоленская губерния) русские передовые части разбили шведский авангард. Эта победа укрепила боевой дух нашей армии: солдаты поняли, что и шведа можно бить. 28 сентября 1708 года у Лесной (близ города Пропойска в Белоруссии) русские войска под непосредственным командованием Петра 1 наголову разгромили корпус Левенгаупта.

Шведское войско таяло не от ласкового русского солнца, а от ударов петровских полков да схваток с русскими, украинскими и белорусскими мужиками, вовсе не намеревавшимися кормить иноземцев. Жители уходили в леса, и шведам каждый пуд хлеба приходилось брать с боем. Солдаты голодали и мародёрствовали. Тактика «томить неприятеля» действиями небольших отрядов и партизан, уничтожать запасы продовольствия и фуража оправдала себя и заставила Карла повернуть на юг. Это уже было большим военным успехом Петра 1. Изначально шведы шли на Москву.

В сентябре 1708 г. иноземцы вторглись в северную часть Левобережной Украины и продолжали двигаться на юг. Русская армия маневрировала, избегая генерального сражения, изматывая врага внезапными ударами, уничтожая его живую силу.

Измена гетмана Мазепы больно ударила по самолюбию Петра и вынудила обратиться к украинскому народу с Манифестом от 21 января 1709 г. (подлинник Манифеста находится в Музее истории Полтавской битвы в Полтаве, но сегодня не выставляется). Сейчас историю в Украине трактуют иначе: Мазепа – народный герой, а Пётр 1 – «завоеватель».

Прежде на стендах музея хранились фотокопии обращений жителей городов Украины – Лубен, Миргорода, Прилук и Новгорода-Северского, в которых они давали клятву верности русскому народу и обещали совместно с ним бороться против шведов и изменников. Сегодня этих документов на прежнем месте нет….

9 февраля 1709 года в сражении под Красным Кутом крупная группировка шведской армии во главе с Карлом 12 понесла большие потери. Русские войска вынудили противника в панике бежать с поля боя, где Карл и Мазепа едва не попали в плен. Шведский король спрятался на мельнице и только с наступлением темноты добрался до своих.

Зима для шведов в Украине была нелёгкой, их силы таяли. По совету Мазепы Карл решил занять Полтаву, через которую лежали пути сообщения с Крымом, Турцией и Польшей. Там шведы рассчитывали захватить большие запасы продовольствия. Кроме того, заняв Полтаву, они открыли бы себе путь на Москву.

В начале апреля 1709 г. передовые части вражеской армии подошли к городу-крепости. Её защищал гарнизон в составе трёх пехотных русских полков под командованием полковника А.С. Келина. Защитники 87 суток героически стояли насмерть, отражая ожесточённые штурмы. Прибывший 4 июня под Полтаву Пётр 1 обратился к её защитникам с письмом, переброшенным в город в пустом пушечном ядре. Государь благодарил их за стойкость, просил держаться и пообещал помощь.

Оборона Полтавы стала заключительным этапом народной войны. Сравнительно небольшой гарнизон города сковал шведские войска, дал русскому командованию возможность выиграть время и сосредоточить силы для решающей схватки с врагом. Русская армия готовилась к генеральному сражению.

«И ГРЯНУЛ БОЙ, ПОЛТАВСКИЙ БОЙ».

Полтава стала финалом, заключительным актом исторической драмы, выдвинувшей Россию в ряд первых держав Европы. Наиболее ожесточённый этап битвы длился «всего» два часа. Но какие это были часы! В удалой рукопашной схватке, схватившись с иноземцами «грудь на грудь», русские положили на месте 9 тысяч шведов, а затем взяли в плен ещё 19 тысяч. Во время стрельбы одна пуля пробила шляпу Петра, другая – попала в седло, а третья – прямо в грудь, и только тяжёлый крест, в который она угодила, спас жизнь царя. Бог был на стороне русских полков!

Выполняя решение военного совета от 16 июня 1709 г., основные силы русской армии приступили к переправе через реку Ворсклу. Операция была организованна следующим образом. 17 июня перебросили на правый берег передовой отряд, который быстро соорудил укрепления для прикрытия переправы. На следующий день к этому отряду присоединились ещё два полка. В ночь с 19 на 20 июня под их прикрытием у села Петровка и южнее его переправилась вся армия. Войска прошли по возведённому мосту и трём бродам, указанным жителем села Семёновки Желязником. Армия расположилась в укреплённом лагере около этого села.

Зная о предстоящем генеральном сражении и желая оставлять у себя в тылу осаждённый гарнизон, шведы 21-22 июня предприняли последние, самые ожесточеннее штурмы Полтавы. Но и этот раз доблестные защитники выстояли с честью.

Из тактических соображений русское командование передвинуло армию на более выгодные позиции к селу Яковцы, где и был сооружён второй укрепленный лагерь. На валу установили артиллерию. Здесь были сосредоточены главные силы русских – 42 тысячи штыков, 72 орудия. Часть войск расположилась между Малыми Будищами и Решетиловской, отрезая шведам путь на запад.

Русская армия стояла в две линии, фронтом к Малобудищенскому лесу. В центре – 42 батальона пехоты, на правом фланге – 11, а на левом – 6 полков кавалерии. В каждом пехотном полку был один батальон в первой линии и один во второй. Кавалерия также имела по эскадрону в каждой линии. Глубина боевых порядков и расположение частей обеспечивали устойчивость русских позиций и своевременную поддержку передовых батальонов. Артиллерия равномерно рассредоточилась по всему фронту среди боевых порядков пехоты.

При подготовке к сражению 26 июня 1709 года военный совет принял решение привести войско в готовность к баталии с ночи 27 июня. Но в пятом часу утра 26 июня Пётр узнал о предательстве унтер-офицера Семёновского полка, немца по происхождению (случаев предательства со стороны иноземцев, служивших в России только ради денег, известно немало, но это отдельная тема). Тогда снова был созван военный совет, на котором было принято решение изменить дислокацию войск. Предполагая, что предатель укажет шведам на необстрелянные полки, солдаты, которые одеты в серые кафтаны, и шведы попытаются разбить их первыми, Пётр 1 приказал переодеть новобранцев в зелёные мундиры, а Новгородский полк, один из лучших - в серые. Этот приём сыграл свою роль в ходе боя.

ТОЛЬКО БЫ ЖИЛА РОССИЯ.

Начать сражение предполагалось 29 июня. Но шведы опередили. В ночь на 27 июня 30- тысячная шведская армия перешла в наступление, хотя внезапного нападения у неё все равно не получилось. Попытки овладеть русскими редутами были безуспешными. Внимательно следивший за ходом сражений Пётр получил донесение, что в лесу укрывается оторвавшаяся от главных сил шведская колонна Росса. Государь приказал Меньшикову с пятью кавалерийскими полками и пятью батальонами пехоты скрытно выдвинуться, и внезапным ударом уничтожить вражескую колонну. Боуру Пётр велел принять командование над остальной конницей и начать отход к правому флангу укреплённого лагеря.

Отход русской кавалерии был принят противником за вынужденное отступление. Карл решил немедленно пойти вперёд. Шведы главными силами провели несколько атак на редуты, но они были отбиты. Тогда Карл приказал своим войскам пройти между редутами. Его солдаты стали медленно продвигаться вперёд. Русская конница продолжала имитировать отход, заманивая врага под огонь артиллерии, занявшей отменно укреплённые позиции. Поднятая конницей пыль и облака дыма от непрерывной артиллерийской стрельбы закрывали от шведов эти укрепления. Их правый фланг почти вплотную подошёл к русским орудиям, которые внезапно открыли по их линейным порядкам ураганный огонь картечью.

Шведские войска отступили к Малобудищенскому лесу и укрылись в нём. На этом окончился первый этап генерального сражения, длившийся несколько часов. Противнику был нанесён значительный урон.

В 9 часов утра войска Карла вышли из леса и выстроились в боевые порядки. В отличие от русских они стояли в одну линию.

Поострив полки для генеральной баталии, Петр 1 лично обратился к солдатам, призывая их сражаться за Отечество, «не щадя живота своего». После объезда армии государь передал командование Шереметеву, а сам стал во главе пехотной дивизии, но фактически в ходе всего сражения не упускал из рук управления всей армией.

Обе армии почти одновременно двинулись друг на друга. Завязался жестокий рукопашный бой, тот бой, который блестяще описал А.С. Пушкин в поэме «Полтава».

Могучий натиск русской пехоты и кавалерии опрокинул противника по всему фронту. Началась паника. Боясь полного окружения, захватчики в беспорядке спешно отходили к Малобудищенскому лесу. А к 11 часам утра вместо грозного врага перед русскими предстала беспорядочно бегущая толпа….

Непосредственно в Полтавском сражении 27 июня 1709 года участвовало только 10 тысяч русских солдат против 16 тысяч шведов. А в резерве русской армии оставалось ещё 30 тысяч! У шведов на поле боя было только 4 пушки, тогда как у русских непрерывно изрыгали огонь 72 орудия.

Да, наша армия действительно обладала значительным перевесом в артиллерии. Но ведь высшее проявление военного искусства в том и состоит, чтобы создать необходимый перевес в необходимое время в нужном месте. Орудийная мощь нужна, но это не самое главное.

Наполеон говорил, что «на войне моральный фактор относится к физическому, как три к одному». Пётр 1 сумел пробудить патриотические чувства своих солдат. О том, как он понимал значение и роль морального фактора, как опирался на него, свидетельствует знаменитый «полтавский приказ» Петра: «Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру порученное, за род свой, за Отечество… Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказали… А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и в славе для благосостояния вашего».