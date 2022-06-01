Аргументы Недели → История 13+

1 июня 2022, 14:57

Глядя на то, как режим Зеленского уходит под Польшу, трудно отделаться от ощущения исторического дежавю, причём неоднократного. Во-первых, вспоминается Литовская Русь, признавшая лидерство Польши и объединившаяся с ней в государство Речь Посполитая. Во-вторых – гетман Выговский, предавший национально-освободительное дело Хмельницкого и попытавшийся вернуть казачьи земли в состав того государства. А в‑третьих – атаман Петлюра, добровольно подчинивший украинские войска польскому командованию.



Выговский, нацелившийся получить от польской короны шляхетские привилегии, поднял мятеж против России, напал на Киев и попытался вернуть территории в состав Речи Посполитой. Однако местному населению, уже настроившемуся на воссоединение с Россией, это пришлось не по вкусу. И начался крайне печальный период в истории Украины, который называется Руина, – проще говоря, гражданская война, конец которой – это гетманство Мазепы. Обратите внимание: каждый раз, когда украинцы пытаются строить независимое государство, дело заканчивается именно Руиной – что тогда, что после обретения независимости в 1917 году, что теперь, после майдана 2014 года. Продолжительное стабильное существование Украины в XX веке наблюдалось лишь в составе СССР.



Сравнение Зеленского с Выговским, конечно, не идеально. Выговский, с одной стороны, был человеком польской культуры, а с другой – не ставил под сомнение русскость казачества и даже предлагал полякам создать в составе Речи Посполитой новое образование – Великое княжество Русское. Зеленский же не имеет никакой идентичности – украинской ли, русской ли, еврейской ли. Обозначившаяся политическая ориентация Зеленского на Польшу слишком уж отчётливо напоминает как политику Выговского, так и всякие унии. Существует понятие «структура большой длительности»: его смысл в том, что каждое государство имеет особенности, проявляющиеся на протяжении долгого времени. Звучит грубо, но в значительной мере верно.



По сути сейчас идёт реинкарнация Речи Посполитой в виде конфедерации Польши и примыкающего к ней куска Украины. Схема, которую часто можно встретить: юго-восток Украины перейдёт под контроль России, центральная часть будет буферной зоной, а западная объединится с Польшей, – эта схема реалистична. До определённой степени являясь искусственным образованием, Украина культурно и цивилизационно разломлена – в XX веке её, как помним, сшивали. Украинские регионы имеют свои, отдельные интенции: кто-то настраивается на экономическое сотрудничество с Москвой, а кто-то хочет на Запад. В прежнем виде это государство существовать не будет.



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