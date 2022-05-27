Что означает в истории термин «Манор Ирландия»

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27 мая 2022, 20:28 Александр Крохмаль, Журналист

Ирландия считалась одним из самых древних кельтских королевств (а точнее совокупностью нескольких государств), которая сохраняли традиционные устои вплоть до 12 столетия. Там образовалась особая ветвь христианства, известная под именем – кельтское христианство. Древние традиции и мифы оставались там даже во время господства англичан, и так и не были подвергнуты искоренению. Ирландия не была покорена ни римлянами, ни англо-саксами. Как бы её ни пытались захватить викинги, это им так и не удалось. Всякий, кто пытался посягать на волю храбрых «сынов Эйры», был обречён на погибель. Таким образом, островные королевства сохранили свою культурную самобытность вплоть до эпохи Классического Средневековья.

Но что называют Манор Ирландия? Это название относится уже к 12-му столетию, когда началось масштабное англо-нормандское завоевание острова. Отсутствие единства у местных королей и феодалов, а также постоянная раздробленность, привели в итоге к мощному вторжению иноземцев. Кельтские короли, ведущие свой род со времён мифической Ирландии (вероятно времён путешествий Ганнона Карфагенского), не сумели удержать свою власть. Причём, способствовали завоеванию сами ирландские лорды. Например, король Лейнстера Диармайд был изгнан из своих земель верховным королём страны Руайдри. Диармайду пришлось бежать в Аквитанию, где он сразу же попросил о помощи Генриха II. Сам английский король воспринял это, как удачный шанс покорить заветный остров и расширить пределы государства.

В 1171 году Генрих с войсками прибывает в Уотерфорд. Таким образом, он становится первым английским королём нормандской династии, ступившим на Ирландскую землю. В ноябре того же года Генрих принимает присягу местной знати в Дублине. Папа Римский активно поддерживал английское завоевание, так как считал, что воля Ватикана должна распространиться на всю Ирландию. Вторжение англичан вызвало серьёзное сопротивление местных лордов и королей, которые не желали видеть у власти чужеземцев. Что до Манор Ирландии, то это название подконтрольных Англии регионов. По-другому, оно звучало, как Феодальное Владение Ирландия. Верховным лордом Ирландии провозглашался английский король. Над захваченными владениями был поставлен наместник, исполняющий волю монарха.

Манор Ирландия просуществовала до 1542 года, когда вместо него возникло уже Королевство Ирландия. В соответствии с Актом Короны, утверждённым подконтрольным Лондону Ирландским парламентом, Ирландия становилась королевством. Король Генрих VIII, властвовавший тогда в Англии, провозглашался монархом острова. Главой исполнительной власти зависимого королевства становился Лорд-Лейтенант. На эту должность обычно претендовали высшие представители английского дворянства.