Подвиг ​ Папанина в арктической экспедиции - одна из ярчайших страниц истории СССР

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22 мая 2022, 20:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Кто такой Иван Папанин? Без сомнения, блестящий первопроходец и один из «отцов-основателей» Северного Полюса. Именно он совершил экспедицию в далёкую Арктику вместе с верными товарищами и на дрейфующей льдине исследовал все местные особенности. В советское время его считали героем и ставили наравне с Магелланом. Подвиг Папанина поистине легендарен. Без страха и упрёка он прошёл все самые тяжёлые жизненные испытания и вышел победителем. Его полярный дрейф состоял как раз ровно 85 лет назад, 21 мая 1937 года.

В те времена Советский союз в буквальном смысле заболел Арктикой. Почти каждый учёный мечтал исследовать этот доселе неизвестный край. Ещё с 20-х годов ходили слухи о том, что в Арктике есть то, что могло бы заинтересовать советское правительство. Это место наполняло себя легендами. Неизвестность и загадочность региона стали своеобразным толчком к его освоению. Ведь запретный плод, как известно, сладок. А Арктика была далеко не лёгким местом для посещения. Её необходимо было осваивать почти так же, как и Америку. А ещё почти никто не знал о местной флоре и фауне.

На самом деле возглавить экспедицию в Арктику должен был не Папанин, а Отто Шмидт, начальник Главуправления Севморпути. Мечта о далёких северных землях преследовала его с детства. Он всегда увлекался мистицизмом Севера и мечтал его покорить. Но по состоянию здоровья, это для него стало недоступным. В 30-е годы он был уже далеко немолод. И авантюрное путешествие на дрейфующей льдине, включая прочий экстрим, могли его попросту сгубить. Потому Шмидт счёл необходимостью назначения другого начальника экспедиции. Как раз им-то и стал, Иван Папанин, бывший сотрудник органов и человек без всякого страха.

Постепенно сформировалась так называемые «великолепная четвёрка». Кроме самого Папанина туда вошли гидробиолог Пётр Ширшов, радист и опытный полярник Эрнст Кренкель и геофизик-журналист Евгений Фёдоров, самый молодой в команде. Перед отлётом на Север они провели эксперимент. Им пришлось неделю провести вчетвером вдали от цивилизации, хоть это и было Подмосковье. Ребята сработались ,а потом и сдружились, и в итоге стали отличной командой. Пятым же участником грядущего дрейфа стал пёс Весёлый. Его подарили полярникам жители острова Рудольф.

В поход взяли собой много всего, включая алкоголь. Конечно же, ведь каждый полярник знает, что без рюмки при минус пятидесяти никуда. А Папанин взял с собой не только рюмку, но и целый комплект. Правда потом выяснилось, что он забыл захватить с собой обыкновенный спирт, взяв при этом, разного рода коньяки. Однако находчивый глава экспедиции был рукастым человеком, и сам сконструировал аппарат, помогающий перегонять коньяк в чистый спирт.

Запасшись всем необходимым, нужно было только прилететь в пункт назначения и «приледниться» к дрейфующей льдине. Там надлежало построить лагерь, поставить палатки и разместиться для дальнейших исследований. 6 июня 1937 года Отто Шмидт произнёс пламенные речи, обратившись к участникам экспедиции. Потом под звуки «Интернационала» он был вынужден улететь, оставляя «великолепную четвёртку» наедине с самими собой. Кстати, документальный фильм, который успел заснять на льдине оператор Трояновский, потом принёс Советской власти неплохие деньги, полностью окупив экспедицию.

За 274 дня дрейфующая станция прошла 2000 км. Да и на самой льдине было не так уж и холодно, как казалось вначале. Еды и питья было достаточно. Хватало абсолютно на всех, включая пса Весёлого ,который играл роль своеобразного «радара». Он выслеживал приближения белых медведей и различных опасностей. С лёгкостью нёс ночную вахту, когда все четыре полярника громко сопели в палатках. До команды Папанина такую экспедицию ещё никто не совершал. Про Северный полюс конечно же знали, но без всяких подробностей. А вот Папанин и его экспедиция сделали Северный полюс в прямом смысле досягаемым для советского человека.

Каждый день корреспонденции в Москву зачитывались по радио и публиковали потом в газетах. О подвиге четвёрке полярников знали практически все, кто не был равнодушен к советской науке. Почти каждый день учёные измеряли глубину океана и брали пробы донного грунта. Все пробы обрабатывались там же, в походной лаборатории. За метеонаблюдения отвечал пунктуальный Фёдоров. Четыре раза в сутки он отправлял на Большую землю сведения об атмосферном давлении, температуре, влажности воздуха, а также скорости и направлении ветра. Американские коллеги посчитали, что за несколько месяцев исследования папанинцев превзошли всё, что было изучено за два прошедших века.

Конечно всё могло закончиться очень печально, учитывая то, что океан нестабилен, а от несчастных случаев никто не застрахован. Команде не раз приходилось сталкиваться с белыми медведями. Одного из них даже пришлось застрелить. А однажды льдина, где обитали учёные, чуть не разломилась. Но папанинцы никогда не позволяли себе паниковать. Ближе к 1 февраля станция едва не разрушилась из-за серьёзного шторма. Папанин передал на Большую землю тревожные вести. Полярников искали самолётами, но в итоге обнаружили моряки. 19 февраля «Таймыр» и «Мурман» успешно достигли папанинской льдины.

Вернувшись на родину, учёные столкнулись с овациями и радостными криками. Слава об их походе уже облетела страну. Слава об отважных мужчинах, покоривших суровую Арктику и открывших нам множество её тайн. Они стали всенародными любимцами, а уж особенным героем – их отважный пёс по кличке Весёлый. О них сочиняли торжественные песни. Им жали руки на каждом партийном вечере. Их любили, ценили и уважали. Персонального бравурного гимна удостоился и пёс. Сама идея арктических дрейфов оказалась очень удачной. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали ещё 40 исследовательских станций. Последняя из них покинула дрейфующую льдину в 2015 году.