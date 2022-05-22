В дореволюционных монастырях очень часто случались разного рода преступления

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22 мая 2022, 11:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Мало кто знает, что дореволюционные монастыри – это совсем не те места силы и поклонения, и не духовные центры, где обитали лишь одни просвещённые люди. Напротив, криминогенная обстановка в таких «учреждениях» была достаточно серьёзной. В стенах монастырей совершались даже убийства, не говоря уже о других преступлениях. Например, в 1681 году казначей Антониево-Дымского монастыря Новгородской епархии Макарий убил иеромонаха Иосифа. Произошло это из-за пьяной драки, разыгравшейся в обители. Но это был далеко не единственный случай.

Бывало, что чернецы поднимали руку на мирян. В 1766 году иеромонах столичного Александро-Невского монастыря Григорий зарезал канонира. Преступниками оказывались и насельники самых известных обителей. Профессор московской духовной академии Пётр Казанцев в 1864 году писал: «Бывший некогда в лавре (речь идёт о Троице-Сергиевой лавре) иеродьяконом Иринарх после бродяжничества по разным монастырям пырнул ножом казначея Давидовой пустыни». При митрополите Киевском Платоне, занимавшем Киевскую кафедру с 1882 по 1891 годы, один из учителей лаврской семинарии скончался от кровотечения. Удар ножом ему нанёс иеромонах Вениамин, которого потом признали невменяемым.

К концу 19-го века отмечен случай с бесчинствами иеродьякона Абалакского монастыря Тобольской епархии, опять же по имени Макарий. Говорили, что будучи пьяным он заявлялся на братскую трапезу с ножами. А однажды он даже напал на своих товарищей и гонялся за ними абсолютно голым, угрожая прирезать всех, кто ему попадётся под руку. В 1900 году епископ Самарский Гурий донёс в синод, что бывший послушник Бугульминского Александро-Невского монастыря Кодрат Муругов устроил стрельбу прямо в церкви и покушался на настоятеля. Также потом выяснилось, что Муругов поджёг пять монастырских зданий.

В целом, отношения в монастырях старого времени – это отдельная тема для разговора. Нередко между настоятелем и остальными монахами возникали споры. А бывало, что в отдельном монастыре даже устанавливалось подобие диктатуры в лице главы братии. Деспотизм настоятелей часто раздражал чернецов. Но актуальна была и социальная подоплёка. «В Киевских монастырях оставались только пьяницы и люди неспособные», - в своё время говорил о монахах митрополит Киевский Арсений. Одним словом, монахи и настоятели – это самые обычные люди, которым свойственны грехи, так же как и всем остальным. А уход в монастырь в те времена порою бывал даже не выходом из трудностей, а наоборот – погружением в ещё большие испытания.