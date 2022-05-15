Максим Горький так и не стал оппозиционером большевизму, хотя «мыслишки были»

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15 мая 2022, 20:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

«Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности, на свободу её действий, о государстве без власти над человеком». Знакомые цитаты? Их автором является бессменный творец литературы и истинный гений пера – Максим Горький (А.М. Пешков). А вот и ещё: «Но где же – наконец – тот добродушный, вдумчивый русский крестьянин, неутомимый искатель правды и справедливости, о котором так убедительно рассказывала русская литература 19-го века? В юности моей я усиленно искал такого человека по деревням России – и не нашёл его. Я встретил там сурового реалиста и хитреца, который когда выгодно ему, умеет показать себя простаком».

После революции и прихода к власти большевиков, творчество Максима Горького и его высказывания стали склоняться скорее к оппозиционному настрою, нежели к провластному. Становилось очевидно, что новый режим он не воспринимал. Откровения великого пролетарского писателя вряд ли согревали души видным большевистским деятелям. То, что написал Горький в 1921 году в статьях о «русском народе, о крестьянстве, большинстве его», было непросто читать тем, кто Советскую власть одобрял и поддерживал. Неоднозначную реакцию вызывали мысли писателя и среди зарубежной интеллигенции. Уже летом 1922-го Горький публикует в иностранных газетах несколько статей, которые вызывают сенсацию среди общественных кругов Европы, а заодно и отечественных кругов.

В статьях «о русском крестьянстве» литератор высказывает очень безотрадное суждение о русском народе, а в связи с этим и о социальной революции. Общий вывод из статей можно сделать следующий: «Трагичность русской революции среди полудиких людей». В том же документе уже предсказывалось превращение Максима Горького в эмигранта-оппозиционера, а возможно и в будущего борца с советской идеологией. Многим казалось, что Горький в роли оппозиционера – это уже реальность. Но с этим было всё не так просто. Полноценным противником большевизма и активным агитатором мастер пера не стал. И более того, через некоторое время он принялся сотрудничать с советской властью.

Но почему так сложилось? 21 декабря 1921 года после отъезда Горького за рубеж, Политбюро приняло решение о финансовом обеспечении писателя. Можно привести в пример указание верхов: «Включить т.Горького в число товарищей, лечащихся за границей, и поручить т.Крестинскому проверить, чтобы он был обеспечен необходимой для лечения суммой». Полномочный представитель РСФСР в Германии Н. Крестинский указание Политбюро выполнил. К лету 1922 года писателю было выдано 450 тысяч марок, что составляло более 3800 золотых рублей. По меркам голодающей России, сумма была баснословной.

А в конце зимы 1922 года встал вопрос о компенсации затрат на содержание литератора за границей. И тогда появилось простое, но выглядевшее логичным решение Политбюро 25 февраля 1922 года: «Поручить Наркомпросу приобрести у М. Горького авторские права на его сочинения». Ну и второе – «Поручить Берлинскому отделению НКВТ совместно с т.Крестинским немедленно оформить эту сделку и начать финансирование Горького». Предложение было конечно же с подвохом. Но революционный мастер пера принял его, правда не сразу, и с оговорками.

21 июня 1922-го торговый представитель РСФСР в Германии Стомоняков писал Сталину: «Согласно Вашего поручения мы заключили прилагаемый при сем в копии Договор с А.М. Пешковым». Доклад касался и расходной тематики. «Из всей предположенной по прилагаемой смете суммы на все издание, включая авторский гонорар в 29 500 000 марок, потребуется в нынешнем году – 14 000 000 на бумагу для текста и обложки и 3 500 000 на набор, печать и типографские принадлежности. Всего м.17 500 000 (150 000 золотых рублей), на каковую сумму прошу открыть кредит для реализации Договора».

Согласно этому договору, Горький предоставлял Торговому представительству РСФСР в Берлине «право собственности на издание полного собрания всех своих сочинений на русском языке в Германии или России». Ему предложили приличный гонорар. «Представительство выплачивает автору авторский гонорар в размере 15% с номинальной цены издания. Гонорар выплачивается в марках германской валюты или иной валюты по выбору автора. Расчёт производится в американских долларах». А в счёт будущих гонораров Горькому предложили аванс и ежемесячное содержание.

Все эти суммы учитывались потом при окончательном расчёте после выхода томов. Предложение было довольно щедрым, учитывая положение эмигрантов в Европе. За возможность получать деньги регулярно писатель пошёл на самую важную уступку для советской власти. «В течение срока действия договора автор не имеет права сам или через других лиц издавать свои произведения, как в России, так и за рубежом». Отдельными книгами Горький тоже не мог выпускать свои работы. Он мог их самостоятельно публиковать лишь в периодической печати и сборниках, где не всегда платились нормальные гонорары.

Таким образом, великий гений пера мог пойти на сделку с властью из-за своих серьёзных опасений. А опасения были достаточно реалистичные. Он просто мог навечно лишиться советского читателя и перестать быть русским автором. Так что в итоге Горький выбрал удобную жизнь за границей на деньги советского правительства. С 23-го года его тома сочинений появились в Берлине, а год спустя – уже в Москве.