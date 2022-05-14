Почему филиппинского лидера Дутерте считали палачом

Аргументы Недели → История 13+

14 мая 2022, 22:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sports.ru

Родриго Дутерте - это имя для филиппинцев до сих пор вызывает бурю эмоций. Одни считали его достойным и умелым руководителем, другие же обвиняли его в чрезмерных полномочиях и даже в тирании. Но почему его считали палачом?

На самом деле палачом он был далеко не для своего народа, а для наркодилерских картелей, которые всегда пытались пустить корни на территориях Филиппин. До того как стать президентом, Дутерте 22 года был мэром города Давао. Как раз тогда главной темой его кампании стала ожесточённая борьба с разросшейся наркомафией. Если вспомнить 2016-й, то тогда Филиппины, по данным американских экспертов, считались крупнейшим мировым центром по производству метамфетаминов. В распространение синтетических наркотиков были вовлечены тысячи филиппинцев. А Дутерте… Он как раз стал тем, кто должен был «избавить страну от зла».



На посту мэра Давао Роберто объявил, что покончит с проблемой наркоторговцев раз и навсегда. Что больше всего взбудоражило население, так это то, что обещание он своё выполнял на 5 с плюсом или так просто казалось людям. По инициативе филиппинского «народного мстителя» были созданы целые боевые группы для выявления наркоторговцев и их притонов. Правда критики сравнивали эти группы с «эскадронами смерти». По статусу, это были народные дружины, но полномочия их ничем не ограничивались, как у хунвэйбинов времён Мао Цзэдуна. Члены этих отрядов занимались в буквальном смысле отстрелом всех причастных к подпольному бизнесу. Мэр Дутерте по радио произносил имена и фамилии тех, кто по его мнению, был причастен к наркодилерской деятельности. На место сразу же выезжали боевые группы, и кара приходила мгновенно. Существовали специальные прямые линии, по которым граждане могли сообщить о присутствии нелегальных бизнесменов с сомнительной деятельностью.



Но всё же самодеятельность отважного «борца с силами хаоса» вызвала неоднозначную реакцию в мире. Скорее уж больше отрицательную, чем положительную. В 2008 году американский журнал Time посвятил Дутерте целую статью, только отнюдь не хвалебную. Там он именовался «Палачом». Все его деяния расценивались как радикальные и противоречащие нормам морали. В 2011 году внесудебные расправы над наркодилерами даже обсуждались на сессии ООН. Одним словом, Дутерте привлёк к себе немало внимания. Но сами филиппинцы его любили. Они в основном одобряли его жёсткие методы по отношению к наркоторговцам. И как потом заявлял сам Дутерте, «именно он превратил Давао в самый безопасный город мира». Однако в глазах многих правозащитников, в частности американцев и представителей Европы он надолго останется «палачом» и «вершителем банального самосуда».