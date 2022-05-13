Невезучий любимчик Иосифа Сталина

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13 мая 2022, 16:07 Валерий АГЕЕВ

Леваневский Сигизмунд

Он числился любимчиком генерального секретаря ЦК ВКП (б) И. В. Сталина. «За Леваневского и всех Героев Советского Союза», — такой тост произнес Иосиф Виссарионович на торжественном приеме в их честь в 1934 году. Однако по правде настоящим Героем Советского Союза Сигизмунд Леваневский никогда не был: ведь во время Челюскинской эпопеи, за успешное завершение которой и установили это высокое звание, он не спас ни одного полярника.

Кроме того, безуспешно закончилась его первая попытка пролететь по маршруту Москва - Северный полюс - США, а вторая закончилась гибелью его самолета и экипажа. Тем не менее в истории авиации имя Сигизмунда Леваневского живо до сих пор.



Выше нас только небо!

Сигизмунд Леваневский родился 2 (15) мая 1902 года в городе Санкт-Петербург в обрусевшей польской семье. У него была бурная юность. Он стал участником Октябрьской революции. Участвовал в проведении массовых обысков в городе, разыскивал продовольственные запасы на товарных станциях.

В 1921 году судьба Леваневского круто меняется. В 1924 году он стал курсантом Севастопольской ВШМЛ, окончил её в 1925 году. Служил в строевых частях ВВС Красной Армии. В 1928-1929 годах Леваневский – лётчик-инструктор Николаевской лётной школы Осоавиахима. С весны 1933 года он в Полярной авиации. В этом же году он получает опыт дальних перелетов. Летом 1933 года Леваневский перегнал летающую лодку «Дорнье-Валь» из Севастополя в Хабаровск.

13 июля 1933 года вылетел на Чукотку для оказания помощи потерпевшему аварию при выполнении кругосветного перелёта американскому лётчику Дж. Маттерну. 20 июля 1933 года доставил американца в город Ном (Аляска). Осенью 1933 года совершил ряд агитперелётов по Украине.



Хотел спасти, но не спас!

В феврале 1934 года через Европу Леваневский вылетел с Г.А. Ушаковым и М.Т. Слепнёвым в США для закупки самолётов. На них они должны были участвовать в спасении челюскинцев. Были закуплены два самолёта «Консолидейтед Флейстер».

Леваневский Сигизмунд

29 марта 1934 года на одном из них вылетел с Г.А. Ушаковым из Нома в Ванкарем. Из-за сильного обледенения совершил вынужденную посадку. Самолёт был разбит, и поэтому С.А. Леваневский не смог принять участие в полётах к лагерю челюскинцев. Но, тем не менее, он всё же (потеряв самолёт) доставил в Ванкарем руководителя спасательной операции Г.А. Ушакова.

«За мужество и героизм», проявленные при спасении челюскинцев, Леваневскому Сигизмунду Александровичу 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.



Идея-фикс.

С 1934 года Леваневский учился в Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского. В начале 1935 года он прервал учёбу для подготовки трансарктического перелёта в США через Северный полюс, идею которого раньше всех он выдвинул на страницах газеты «Правда».

3 августа 1935 года на самолёте АНТ-25 (второй пилот – Г.Ф.Байдуков, штурман – В.И.Левченко) предпринял попытку перелёта Москва – Северный полюс – Сан-Франциско (США). Однако из-за технических неполадок (утечка моторного масла) полёт был прерван над Баренцевым морем, самолёт совершил посадку на аэродроме Кречевицы (в районе Новгорода). И Леваневский тогда поклялся, что такие полеты он не будет выполнять на одномоторном самолете. Леваневский поругался с конструктором АНТ-25 А.Н. Туполевым, в присутствии Сталина обвинив его во вредительстве: дескать, отказ мотора вследствие утечки масла был запланирован. Ссора положила конец их сотрудничеству.

Летом 1936 года Леваневский выехал в США для закупки самолёта для нового перелёта. В мировом масштабе у АНТ-25 тогда было два главных конкурента, которые также могли преодолеть магический рубеж в 10 000 км. Это были самолёты, построенные на деньги военных ведомств: британский Fairey Monoplane II, пролетевший в феврале 1933 года 8595 км по прямой между Британией и Намибией, и французский Bleriot 110, в том же году установивший новый рекорд в 9104,7 км на маршруте США — Сирия.

Но в США аналогичных самолетов не было. Тогда, не найдя там ничего подходящего, Леваневский закупил гидросамолёт «Валти» V-1А, и 5 августа 1936 года вылетел на нём из Лос-Анджелеса и, через Сан-Франциско, Уэлен, Якутск и Свердловск, 13 сентября 1936 года прибыл в Москву. Таким образом, Леваневский полет из США в Советский Союз, правда, не трансантарктичесий, совершил.

В апреле-мае 1937 года он испытал в Севастополе, а затем перегнал в Москву закупленные в США амфибию S-43 и летающую лодку «Дуглас» DF.



Остался у разбитого корыта!

Однако конкуренты не спали. После неудачной попытки перелёта из СССР в США через Северный полюс экипажа С. Леваневского, Г. Байдукова и В. Левченко (из-за неисправности самолёта) и проведения «тренировочного» перелёта Москва — остров Удд в июле 1936 года, в 4 часа 5 минут утра 18 июня 1937 года советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25 покинули подмосковный аэродром в Щелково и взяли курс на Северный полюс. 20 июня в 19 часов 30 минут по московскому времени самолёт совершил благополучную посадку на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда — американском городе Ванкувер (штат Вашингтон, США).

Экипаж С.Леваневского

Протяжённость перелёта составила 9130 км (8504 километра — по прямой), в том числе 5900 км — над океанами, длительность — 63 часа 25 минут.

Президент США Франклин Рузвельт принял и лично поздравил всех участников перелёта в Овальном кабинете Белого дома. За этот перелёт весь экипаж был награждён орденами Красного Знамени.

Меньше чем через месяц после старта чкаловской машины, 12 июля 1937 года, из Щёлково вылетел второй АНТ-25. Экипаж состоял из Михаила Громова, Андрея Юмашева и Сергея Данилина. Почти за то же время — 62 часа 17 минут — второй АНТ-25 пролетел по прямой 10 148 км. Мировой рекорд всё-таки стал советским. При этом в баках оставалось топлива ещё на полторы тысячи километров.



Сырой самолет.

Леваневский очень переживал успех экипажей В. Чкалова и М. Громова и своей идеи полета через Северный полюс не оставил. 12 августа 1937 года в 18.15 на четырёхмоторном самолёте ДБ-А (бортовой номер Н-209) (второй пилот – Н.Г. Кастанаев, штурман – В.И. Левченко, бортрадист – Н.Я. Галковский, бортмеханики – Г.Т. Побежимов и Н.Н. Годовиков) С.А. Леваневский стартовал по маршруту Москва – Северный полюс – Фэрбенкс (США). Из Фэрбенкса самолёт, после дозаправки, должен был перелететь в Нью-Йорк.

Сам конструктор самолета Болховитинов резко отрицательно отнесся к идее перелета на единственном опытном самолете. ДБ-А не предназначался к полетам в суровых условиях Арктики – это был бомбардировщик, а не самолет для рекордов.

ДБ-А

Из-за жестких рам моторов постоянно возникали проблемы с двигателями – то лопнет какая-то трубка, то потечет радиатор. Не раз и не два механики ремонтировали двигатели прямо в полете.

А из-за перегрева отказывали свечи, и потому летчикам приходилось выполнять прямо-таки цирковой номер: лететь на трех моторах, пока остывал четвертый, потом снова запускать остывший двигатель взамен какого-нибудь перегревшегося…

Список неисправностей при испытаниях состоял из 38 пунктов, в число которых входили недостаточная устойчивость и управляемость (как следствие – срывы в штопор), малая эффективность рулей и элеронов, плохой обзор у пилотов, недостаточная мощность двигателей и т.д. В болтанку управление самолетом усложнялось, - летчик не мог долго вести машину, поскольку сильно выматывался.

Не раз и не два в ходе испытаний возникали аварийные ситуации. Так, 11 марта 1936 года на высоте 2000 метров из-за прекращения подачи горючего отключились все 4 мотора. Только самообладание и хорошая реакция летчиков, немедленно прекративших набор высоты и перешедших в горизонтальный полет, позволили избежать потери самолета.

21 мая того же года на 67-й посадке самолета подломилась стойка шасси – как выяснилось, из-за производственного дефекта. Заводская бригада оперативно устраняла эти неисправности.



Полет в никуда.

Тем не менее правительство дало добро Леваневскому на совершение перелета по маршруту Москва – Северный полюс – Аляска на самолете ДБ-А. Машине был присвоен индекс полярной авиации Н-209 и позывной «РЛ» (Радио Леваневского).

Собственно, весь полет был затеян для проверки возможности воздушного международного сообщения по трансполярным маршрутам. Перелет также преследовал пропагандистские цели – доказать, что советские летчики освоили трансарктические воздушные пути на всех типах самолетов.

Полёт проходил в сложных метеоусловиях. 13 августа 1937 года в 13.40 самолёт прошёл Северный полюс. В 14.32 с борта самолёта поступила радиограмма с сообщением, что остановился крайний правый мотор. На этом связь оборвалась. Несмотря на поиски, продолжавшиеся около года, самолёт так и не был найден.

Существует несколько версий места падения самолёта Н-209, но ни одна из них не нашла документального подтверждения. По одной из них, самолёт долетел до побережья США, где эскимосы слышали в это время шум, похожий на летящую моторную лодку. Американскими лётчиками были обследованы районы возможного падения, но безрезультатно.

По другой, подтверждаемой принятой радиолюбителем радиограммой, самолёт отклонился от курса и упал где-то в Якутии. В качестве возможного места падения называется озеро Себян-Кюёль, где, по свидетельствам местных жителей, до войны находили доску с несколькими фамилиями, одна из которых оканчивалась на «…ский», а также мёртвого человека в комбинезоне. В 1982 и 1983 годах газетой «Советская Россия» были организованы экспедиции на это озеро. Они сумели найти могилу, в которой с помощью приборов смогли найти много золота, но не имели возможности раскопать её.

ул. Леваневского

Третья версия, выдвинутая Елецким В. И., предполагает, что самолёт Леваневского совершил вынужденную посадку на ледовый шельф Уорд Хант острова Элсмир Канадского архипелага, после чего экипаж 1,5 месяца пытался связаться с «большой землёй».

Имеется и оригинальная версия конструктора А. Н.Туполева, согласно которой самолёт успешно прилетел в США, но, в силу новаторской конструкции самолёта и опасений Леваневского насчёт ареста из-за польского происхождения и обвинения в работе на польскую разведку, экипаж инкогнито остался в США, а гибель самолёта инсценирована военно-морской разведкой США.

Несмотря на все неудачи, Леваневский оставил свой след в истории авиации. Его именем названы улицы в Архангельске, Казани, Липецке, Москве, Полтаве, Севастополе, Сумах, Туле и других городах, остров в Баренцевом море, гора в Антарктиде. Николаевское военное авиационное училище морских лётчиков носило имя Героя. В городе Полтава (Украина) на доме, в котором жил С.А.Леваневский, установлена мемориальная доска.