Какие фильмы смотрели в 1942 году в разгар тяжёлых сражений с немцами

Аргументы Недели → История 13+

8 мая 2022, 20:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

На носу 9 мая, и как тут ни вспомнить старое-доброе военное кино про бесстрашных людей; кино, вдохновлявшее наших воинов в борьбе с врагами. Кинематограф 42-го достаточно интересен сам по себе. Стоит сказать, что большая часть выпущенных картин в то время задумывалась и даже разрабатывалась ещё задолго до начала войны. Но потом с началом боевых действий, все сюжеты в срочном порядке переделывались, а в фильмы добавлялись батальные сцены. Появились и истории, которые воплощались в явь за считанные месяцы. Эти фильмы достойны отдельного упоминания.

Начать стоит с рассказа про «Разгром советских войск под Москвой» от Леонида Варламова и Ильи Копалина. Это не просто кинохроника, это настоящая легенда. Легенда, получившая американскую премию «Оскар» в 1943 году. Зарубежная версия была представлена под названием «Москва наносит ответный удар». Весь мир поразила неустрашимость и целеустремлённость советских бойцов, оказавшихся перед лицом смертельной угрозы. Политическая киноакадемия подчёркивала, что она не просто снимает войну. Она в ней участвует. Отдельная история – это само производство фильма, история его создания. Кстати, в скором времени на экранах РФ выйдет целый фильм, посвящённый кинематографистам времён Битвы под Москвой.

Следующий по счёту в списке шедевров – это «Машенька» от режиссёра Юлия Райзмана. Начинается всё с того, что юная телеграфиста Маша знакомится с везущим её таксистом Алексеем. Их разговор лёгок и свободен, полон иронии и нежности. А потом начинается война. Маша и Алексей расстаются ненадолго. Встречаются они уже на Финской войне, где она – санитарка, а он – раненый солдат. Они вспоминают ту замечательную ночь в такси, ту лёгкость и беззаботность жизни. И с горечью понимают, что прошлое уже не вернуть.

Есть и ещё один фильм, «Антоша Рыбкин» от режиссёра Константина Юдина. Его жанр весьма специфичен – кинокомедия. Сюжет её довольно необычен, этакий «кинокомикс» про супергероя. Перед атакой на село, захваченное немцами, командир решается на отвлекающий манёвр – концерт фронтовых артистов. А отважному повару Антоше Рыбкину поручено заменить недостающего актёра и исполнить роль ефрейтора-нациста. Облачённый в мундир врага, он проникает противнику в тыл и помогает советской армии освободить захваченное село. Рыбкина играет небезызвестный Борис Чирков, а его возлюбленную «Коломбину» Марина Ладынина.

Ещё один из известных фильмов – «Как закалялась сталь». Про этот шедевр едва ли кто-то не знает. Фильм Марка Донского сделан, по мнению аналитиков, с большой оглядкой на «Чапаева». То есть, события были максимально срифмованы с «современностью». Вместо белогвардейцев уже выступают германцы. Зато здесь есть характерное для военного кино обращение в финале к самому зрителю. Павка Корчагин, когда его обнимает возлюбленная, поворачивается в камере перед поцелуем и говорит патриотичные слова о защите родной земли. И только после этого целует любимую. В фильме это смотрится комично, но Виктор Перист-Петренко потом действительно отправился на войну и прошёл её до конца.

А ещё многие помнят про «Парня из нашего города» от Александра Столпера и Бориса Иванова. Легендарный Николай Крючков во время войны так работал, как не снилось ни одному из голливудских актёров. Параллельно с основным проектом он сотрудничал и с другими, снимался в 5-6 разных фильмах со сжатыми сроками и строгими идеологическими требованиями. Заставляли править любые сюжетные линии, перерабатывать под новую реальность и чётко следовать идеологии. Сама ведь пьеса была написана ещё до войны. Но благодаря общим усилиям команды кинематографистов, была проделана гигантская работа. И получилась масштабная эпическая история, разместившаяся всего в 80-ти минутах. Много лет спустя, уже вышел сиквел под названием «Верую в Любовь». Николай Крючков и Лидия Смирнова снова вернулись к своим образом, хоть уже и немолодые по возрасту.