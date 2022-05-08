Заветы Петра I, актуальные и в наши дни

Аргументы Недели → История 13+

8 мая 2022, 13:25

В мае исполняется очередная годовщина со дня рождения Петра I. Он известен многочисленными реформами, коренным образом преобразовавшим жизнь Российской Империи. Приложил он руку и к созданию свода правил светского этикета, называемым «Зерцалом». Некоторые из них не утратили актуальности и в наши дни.



Об отношении к родителям. Подрастающее поколение должно чтить отца и мать. Без их приказания не ругать других бранными словами. Не следует перебивать родителей и своих сверстников.



О культуре разговора. Беседу надлежит вести сдержанно и правдиво. Ничего не убавляя и прибавляя от себя. Приветствуется краткость ведения общения. Если дело идёт за столом – стучание приборами является дурным тоном. Недругов заочно требуется хвалить. Об умерших не произносить злобных слов.



Наставления по трудолюбию. С детства следует стремиться к праведному труду. Лень же ведёт к затмению разума, дряхлому телу и червоточине. Поэтому молодой отрок должен быть подобным маятнику.



Тонкости этикета. Не надлежит выпытывать чужие тайны, давать оценки поступкам других. Когда двое людей ведут беседу, в разговор не вступать. Приветствуется и смирение в повседневных делах.



Отношение к службе. Младшие должны почитать старших по чину и званию. Прилежная служба обернётся достойным вознаграждением.



Правда и лукавство. Никто не вправе ходить, понурив голову. Если есть сомнения, то лучше промолчать.



Культура за столом. Состояние ногтей должно быть безупречным. В случае с алкоголем надлежит проявлять сдержанность. Не следует пить, пока не проглочена пища. Из предлагаемого к еде блюда нужно брать только часть. В свою очередь зубы надлежит чистить ножом, а не зубочисткой.



Несколько общих правил жизни. Запрещены ложь, гнев, ярость, проявление вражды. Воспрещается учиться обману людей. Если что-то поручено сделать, то работа должна выполняться с максимальной прилежностью.