О древнем ближневосточном государстве Ханаана под названием Амурру

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8 мая 2022, 11:22 Александр Крохмаль, Журналист

Во времена Бронзовой Эры на территории Ханаана существовало множество государств. Одно из них – это Амурру, достаточно крупное по тем меркам государство, достигавшее размером от Библа до Угарита. Находилось в районе современного Ливана и части Сирии. Первые упоминания о царстве датируются 14-м веком до нашей эры, хотя вероятно, государственные образования в этой области существовали и до этого. В пример можно привести сведения из древнеегипетских источников, которые не раз говорили о тяжёлых войнах между египтянами и жителями Ханаана. Но кто же основал Амурру? Название этого царства очень схоже с аморейским. На деле же это не совсем так. Основными обитателями государства были кочевые хабиру, семитические народности Ханаана.



В число хабиру входили как часть жителей Ханаана, так и сирийцы, обитатели Синая и просто те, кто не хотел более подчиняться Египту. Точное происхождение этого народа не было установлено. Уже в начале 14-го века до н.э. царство Амурру упоминается, как крупное образование. Одним из первых властителей государства считается Абди-Аширта. Он отнял часть владений у соседних правителей, но потом был вынужден признать зависимость от Египта, мощь которого только нарастала. Во времена фараона Эхнатона Абди-Аширте пришлось резко сменить позицию, ввиду вторжения царства Митанни, завладевшего Сирией и частью Месопотамии. Митанни объявил войну Египту, а Амурру надо было принять чью-то сторону. И тогда Абди-Аширта решил признать зависимость от митаннийского царя Тушратты.



При сыне Абди-Аширты, Азиру, царство Амурру стало вассалом ещё одного нарастающего государства – Хеттского царства, пресекшего гегемонию Митанни. Династия, основанная ещё первым государем Амурру, долгое время оставалась под покровительством хеттов. Их связь с малоазийскими правителями была нерушимой. Между царями Амурру и хеттскими «табарна» часто заключались династические браки. Фактически царство не могло вести свою политику и находилось в постоянном подчинении у своего северного соседа. Амурру хорошо разбогатели на торговле, что, впрочем, не спасало их от вассального и полузависимого положения. В торговле с другими странами это царство было известно, как экспортёр вина, различных благовоний и древесины.



В исторических летописях слишком мало информации о детальном правлении династии Азиру, которая возглавляла царство в период его расцвета и упадка. Существует примерный список царей, управлявших государством вплоть до конца 13-го века до нашей эры. Например, предпоследним правителем Амурру является Шаушкамува, вынужденный заключить с хеттами союз против ещё одного разросшегося государства – Ассирия. Упоминалось участие войск Амурру в столкновениях с ассирийцами. Ассирия же в свою очередь запрещала торговцам из Амурру посещать её города. Также есть сведения и о семейном конфликте Шаушкамувы с угаритским царём Аммистамру. Но кто же именно был последним царём Амурру, встретившим «закат империи» – никто не знает.



Отношения с Египтом у Амурру были весьма натянутыми, так как Хеттские властители считались врагами фараонов. Когда возникали войны между хеттами и египтянами, Амурру было обязано сражаться за своих «сюзеренов». Но как же именно государство прекратило своё существование? Считается, что Амурру были уничтожены в результате набегов так называемых «народов моря». В Библии их ещё называли филистимлянами. «Морские люди» часто тревожили жителей побережья, но их налёты редко приводили к гибели целых государств. Очевидно, вторжение в Амурру со стороны филистимлян было довольно масштабным.