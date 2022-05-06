О Мине, древнеегипетском боге со странным китайским названием

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6 мая 2022, 14:42 Александр Крохмаль, Журналист

Древнеегипетский пантеон считается одним из старейших на нашей планете. Его корни уходят далеко в Додинастическую эпоху Египта, то есть во времена, когда государство ещё не было единым, а представляло собой совокупность разных номов (княжеств). У каждого нома был свой бог-покровитель, которому молились все жители, и которого почитали. Впоследствии, властители номов стали считаться своеобразными помазанниками Богов, а так же превратились в полубожественных сущностей. Как простых смертных их уже не воспринимали. Именно это стало прелюдией к дальнейшему становлению божественной монархии в лице фараонов.

Одними из самых древних богов Египта считаются Атум и Мин. Но если Атум, разрушающий и созидающий, подходит скорее на роль Высшего Абсолюта (Творца Всего), то бог со странным названием Мин символизировал в основном плодородие и успешную торговлю (хотя в некоторых источниках его тоже именуют создателем). Недаром он считался покровителем странствующих караванов. Весьма примечательно его наименование, которое отдаёт сино-тибетской культурой. Но вполне возможно, здесь имеет место даже не заимствование, а простое сходство в названии. Мин являлся главным почитаемым богом в городе Гебту, располагавшегося в районе восточного берега Нила. Во времена фараонов, как и до их воцарения, он считался важным религиозным центром.

Культ бога Мина существовал там издавна. Но особенно он возрос уже в период Среднего царства. В то время он стал отождествляться с Гором, и позднее получил название – Мин-Хор. Некоторые историки считают, что Мина почитали ещё во времена додинастического фараона Скорпиона II, признанного полулегендарным. В Древнем Египте существовал праздник – День Мина. Праздник был связан с поклонением самому фараону и его нерушимой власти. Он проводился обычно в последний месяц лета. Церемонии вершились, как самим властителем Египта, так и членами его семьи. Фараон входил в святилище Мина, совершал жертвоприношения и приносил благовония. Потом статую божества выносили из храма на щите, который держали десятки жрецов. Они показывали её всему народу Египта.

С приходом христианства и ислама фанатики начали уничтожать изображения бога Мина. Всему виной то, что его частенько изображали в почти что греческом «свободном» стиле. Данный факт вызывал бурю негативных эмоций у радикалов. Английские египтологи предпочитали фотографировать божество лишь по пояс. Однако сами египтяне не считались ничем греховным изображать Мина с его естественными особенностями.