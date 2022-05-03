События в украинской Буче повторили «Батуринскую резню»

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3 мая 2022, 16:55 Источник: rg.ru

А. Батов. Взятие крепости Батурин, 2015 год

Недавние события в украинском городе Буча напомнили один из самых устойчивых мифов Петровской эпохи «Батуринскую резню». Он был тщательно изучен известным ученым второй русской эмиграции, историком Николаем Ивановичем Ульяновым (1904-1985).



Для Русского Севера Петр I был народным былинным героем, освободителем приневского края от шведской оккупации. Он стал идеалом справедливого правителя. Более всего выигрывали от петровских реформ дворянство и купечество.



При Петре высшие позиции в империи занимали и выходцы из Малороссии. Николай Ульянов отмечал:



«При Петре наплыв малороссов мог навести на мысль об украинизации москалей, но никак не о русификации украинцев, на что часто жалуются самостийники».



Однако во взаимной любви Петра Великого и его малороссийских подданных было черное пятно - измена гетмана Ивана Мазепы. С предательства гетмана и родилась презрительная кличка «мазепинцы». Правда, из 40 тысяч реестрового казачества изменника поддержало менее двух, а из более чем миллионного населения Левобережной Малороссии - еще не более трех тысяч человек. Население оккупированных шведами территорий дралось с захватчиками героически. В условиях массовой партизанской войны фуражирам Карла XII приходилось ездить за сеном с пушками.



Николай Ульянов указывал: «запрещал Петр и попрекать украинцев изменой Мазепы. В некоторых важных случаях он грозил даже смертной казнью за это».



Любимой байкой про «зверства москалей» уже много десятилетий является «Батуринская резня». Украинский миф основывается на реальном факте взятия драгунами Александра Меншикова 2 (13) ноября 1708 года столицы мятежного гетмана Ивана Мазепы - небольшого городка Батурин. Русские драгуны, ворвавшись в город, якобы устроили массовую резню, не пощадив даже женщин и младенцев. И это был, конечно же, демонстративный акт для запугивания населения Левобережной Малороссии. Этот миф по сей день перепевают на все лады многие украинские историки и публицисты. В 2007 году по указу №1131/2007 президента Украины Виктора Ющенко собирались даже построить мемориал невинным жертвам.



На самом деле в Батурине были собраны запасы для шведской армии и имелось большое количество пушек. Петр I поручил быстро ликвидировать проблему. Драгуны Александра Меншикова подошли к Батурину и попытались договориться с мазепинским наместником полковником Дмитрием Чечелем. За время переговоров сердюки (иностранные наемники мятежного гетмана) взяли жителей города в заложники, согнали их в крепость и подожгли предместья. Местное население разобравшись, что подошли не шведы, а русские солдаты (одетые в европейскую форму), начали восстание, одновременно Александр Данилович отдал приказ о штурме.



Казаки прилуцкого полковника Ивана Носа тут же сдались русским. Меншиков демонстративно казнил несколько десятков предателей. После чего мирное население ушло в балки и стало героически партизанить против шведских оккупантов.



Миф о «Батуринской резне» придумал сам гетман Мазепа. Николай Ульянов отмечал:



«Измена Мазепы породила наибольшее количество агитационного материала и антимосковских легенд. Особенно старались мазепинцы-эмигранты, вроде Орлика, войскового писаря - самого доверенного человека Мазепы. Читая его письма, прокламации, меморандумы, можно подумать, что москали в царствование Петра учредили какое-то египетское рабство на Украине, - били казаков палками по голове, обрубали шпагами уши, жен их и дочерей непременно насиловали, скот, лошадей, имущество забирали, даже старшину били "смертным боем"».



Распространялись слухи о насильственном переселении казаков в Сибирь и даже насильственном обращении в католичество.



«Имя Меншикова занимало особое место и в той агитации мазепинцев, что развернулась широко, главным образом заграницей, после бегства и смерти Мазепы. Ему приписывалось угнетение украинцев даже при помощи "всемогущей астролябии, которой дотоле во всей Руси не бывало и перед которою все было безмолвно, почитая направление и действие ее магнита божественным или мистическим произведением". Зверства царского любимца не ограничились по уверению "Истории Русов", батуринскими избиениями», - писал Николай Ульянов.



