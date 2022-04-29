Кого в Древнем Египте называли «Шерданами»

Аргументы Недели → История 13+

29 апреля 2022, 21:28 Александр Крохмаль, Журналист

Как известно, у египетских фараонов всегда присутствовали в армии наёмные дружины. И это не удивительно, ведь куда проще использовать наёмников, нежели тратить силы собственных бойцов. Одна из таких наёмных «организаций» в своё время принесла фараонам немало побед. Но до того, как они стали частью египетской армии, они представляли угрозу для всех, кто обитал в Средиземноморье и возможно в пределах Эгеиды. Шерданы относились к «народам моря», считались отважными пиратами и налётчиками, храбрейшими воинами и фактически, «древними викингами».

Этническая принадлежность Шерданов не установлена. Но некоторые историки связывают их с сардами (предками Нурагов). Отдельные культурные элементы данного народа очень совпадают с Нурагической, которая в своё время процветала на Сардинии. Нураги – очередной неизученный историками народ. И вот считается, что именно Нураги или их предки могли в своё время плавать в далёкие земли Египта и представлять собой угрозу для его флотилий. Но точно так же, они могли быть предками Нурагов и заселить Сардинию со временем. Сардиния же является островом, причём весьма плодородным, и никто не отменял остановку в этих местах отдельных групп «народов моря». Они то и могли как раз создать уникальную культуру и основать своё подобие государства.

Шерданы также считались союзниками дарданов, то есть троянцев. Но это создаёт вопрос без ответа, так как к «народам моря» причислялись и ахейцы. Получается, что Шерданы, будучи морскими разбойниками были союзниками государства, которое в свою очередь являлось врагом для «народов моря». Создаётся определённая несуразица, и поэтому «троянскую версию» едва ли следует учитывать. Есть также гипотеза, что город Сарды, расположенный в Лидии, и впоследствии ставший её столицей, мог быть как-то связан с Шерданами. Не исключено, что они представляли собой тех, кто как раз основал Лидийское царство. Или же они сами происходили из Лидии. Ещё раз стоит напомнить, что точных сведений на тему происхождения Шерданов не имеется.

Основная же теория строится вокруг семитического происхождения Шерданов. Древнеегипетские источники утверждают, что они населяли Средиземноморье во 2-м тысячелетии до нашей эры. К тому же само название «Шерданов» обозначает просто «воинов». В личной гвардии фараонов они стали служить уже после своего поражения от египтян. Постепенно, уже после воцарения Рамзеса III, они стали пополнять фараонову стражу и элитные войска. Их боевые качества считались лучшими на всём Востоке, и египтяне никогда об этом не забывали. Потому если Шерданов брали в плен, они, как правило, не подвергались истязаниям, и даже наоборот, им предлагали работу и щедрое вознаграждение.

Облачались Шерданы, почти как фэнтезийные викинги. Им всегда были свойственны рогатые шлемы и прямые длинные мечи. Щиты же были круглой формы, что опять же делало их похожими на норвежцев. Сражались они обычно в передних рядах, и несли в себе всю неутомимую ярость фараонов. Если кто осмеливался пойти против Его Божественной Воли, тот рисковал встретить на своём пути могучих Шерданов. И тогда гибель уже была неизбежна.