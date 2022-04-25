В 50-х китайские добровольцы спасли КНДР от полного поражения

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25 апреля 2022, 00:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Северной Корее принято думать, что «венценосная армия Ким Ир Сена» была настолько всемогущей, что сама сокрушила врагов в Корейской войне и достигла намеченных результатов. В Пхеньяне уже давно обожествляют Ким Ир Сена.

Недаром ведь он объявлен «вечным президентом» КНДР, что делает его, по сути, аналогом божества. Но на самом деле реальную историю тоже не стоит забывать. Корейская война – событие, безусловно, трагическое, но от правды, как известно, не уйдёшь. В КНДР умалчивают, что государство фактически спасли от смерти китайские добровольческие отряды Мао. И если бы не они, вполне возможно, Пхеньян сейчас был бы провинцией единой Кореи под владычеством Юга.

Северокорейские СМИ часто публикуют информацию о победе не только над южанами, но и над американскими «завоевателями». В столице страны открыта выставка картин, посвящённая успехам воителей Ким Ир Сена. Однако воспоминания Ши Чжэ, главного переводчика председателя Мао и других свидетелей, говорят совсем иные сведения. К концу 1950 года будущая КНДР оказалась на грани полного разгрома. У Ким Ир Сена уже ничего не оставалось: ни армии, ни уж тем более флота. Войска ООН стремительно приближались к границам Китая и СССР. Возникала опасность Третьей Мировой. В Пекине 4 ноября 1950 года было созвано совещание высших партчиновников. Ряд членов Политбюро говорил, что Китай уже и так истощён, благодаря гражданской войне и противостоянию с японцами. Да и в КНР тогда не было никаких ВВС. С отсутствием самолётов войну в 20-м веке было вести нереально.

В Москву в срочном порядке отправили китайского премьера Чжоу Энлая. Но Сталина там не было, так как он находился в Сочи. Пришлось вести переговоры там, в которых участвовал не только Энлай, но и знаменитый генерал Линь Бяо. Сталин не выразил удивления, услышав слова представителей Мао. Он счёл ненужным отправлять войска, чтобы они «продержались неделю». Впрочем, в конце «вождь народов» отметил, что хорошо бы известить об этом самого Ким Ир Сена, в смысле о том, что следовало бы вывести все силы в Китай. Но вернувшись в Москву премьер Чжоу обнаружил, что в Пекине решение резко переменилось. Посольство получило шифровку КПК, в которой говорилось о решении направить войска в Корею. Позже выяснилось, что решение принял не кто иной, как сам председатель Мао.

Уже в октябре передовые части «китайских добровольцев» пересекли Ялу. Война продолжалась ещё три долгих года. Погибли более 2 миллионов и 300 тысяч китайцев. Зато получилось отбросить южан и воссоздать КНДР, которая существует и поныне. Таким образом, власть Ким Ир Сена была спасена от сокрушительного разгрома. Правда решение отправить бойцов в Корею принесло для Мао сильное горе. Он отправил туда своего сына – Мао Аньина. Сын у него был не из робкого десятка, прошёл Великую Отечественную вместе с советскими бойцами. Он стал своеобразным символом для китайцев, когда участвовал в Корейской войне. Но Аньина не пощадили американские бомбы.