Столыпину исполнилось 160 лет: в чём его величие

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15 апреля 2022, 17:40

В 1862 году, 14 апреля, родился Столыпин. Пётр Аркадьевич стал последним в Российской Империи великим управленцем. При должном внимании к его трудам и реформам царская Россия смогла бы выжить, сохранив традиции и преобразовав экономические основы государственности. Но не срослось: сложные отношения с императором, массовое неодобрение реформ предопределили ход событий и гибель государственного деятеля.



Столыпин, в предках которого числились Михаил Лермонтов и Александр Суворов, получил отличное образование (окончил мехмат Санкт-Петербургского Университета). Специализацией Петра Аркадьевича была агрономия, живейший интерес к которой он проявлял в последующие 13 лет в Каунасе, числясь председателем дворянства. Активность молодого человека по достоинству оценил Вячеслав Плеве – министр внутренних дел на тот момент. К 40 годам Столыпин стал губернатором Гродненской губернии, а через год (благодаря протекции Плеве) – Саратовской.



Пётр Аркадьевич энергично занялся решением проблем региона, добившись определённых успехов. За управленческие способности и энтузиазм его назначили «антикризисным управляющим» Российской Империи. Находясь на посту министра внутренних дел, Столыпин сделал ставку на аграрную реформу с её искоренением крестьянских общин и… проиграл. Его деятельность осуждалась многими высшими лицами государства, другом отца Львом Толстым, простым народом, а в августе 1911 года несколько выстрелов анархиста Дмитрия Богрова оборвали жизнь легендарного политика.