Какие германские учёные принимали участие в ядерном проекте Гитлера

Аргументы Недели → История 13+

15 апреля 2022, 12:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

История атомной промышленности длинная и пугающая, особенно если дело касается вооружения. Принято считать, что всё началось с американцев, сбросивших ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Однако на самом деле, первыми, кто мог проводить соответствующие испытания, а может и вовсе изобрести основу чудовищного сверхоружия, были нацисты. Ещё в 30-х годах, когда Гитлер только пришёл к власти, в Германии встал вопрос о реваншизме за Первую мировую. Это привело к восхождению самого жестокого из всех диктаторских режимов на планете. Тогда началась стремительная гонка вооружений, переросшая в итоге в кровавую войну. Но Германия имела статус ведущего центра атомных исследований ещё до прихода НСДРП. В начале 30-х над решением задач атомной физики трудились Эуген Вигнер, Лео Сциллард, Джон фон Нейман и Эдвард Теллер. Новая гитлеровская администрация практически сразу же уволила всех этих людей.

В СМИ последующие события именуются Немецким Исходом. Макс Борн и Джеймс Франк были в срочном порядке вынуждены покинуть Геттинген. По словам математического гения Гильберта, после этого события университет Георгии Августы практически перестал существовать. В Берлине уволили Лизу Мейтнер и Петера Дебая. Атомщики из многих стран потянулись в Институт теоретической физики Копенгагенского университета. Во время Второй мировой работа по созданию ядерного оружия в Германии была не такой успешной, как её представляли себе учёные-эмигранты. А в Штатах возможности немцев преувеличивались. Но всё же результаты были. Большой успех выпал на долю Фридриха Штрассманна и Отто Ганна. В 1938 году они открыли явление деления ядер урана нейтронами. В 1944-м они получили Нобелевскую премию по химии.

В первые годы Второй мировой лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг, возглавивший урановый проект вермахта, завершил теоретические работы, в которых излагались сведения о цепной реакции во время взрыва урановой бомбы. Карл Фридрих фон Вейцзеккер, при этом, описал метод получения энергии из урана-238. В воюющей Германии вовсю велись работы с ураном и тяжёлой водой. Под строжайшей секретностью, Гитлер и его команда преступников планировали создать «вундерваффе», которое бы привело к уничтожению всех противников нацизма. За каждым учёным пристально следили Гестапо. В 1941 году один из германских экспертов по имени Фридрих Хоутерманс уже имел представление о протекании термоядерных процессов на Солнце и исследовал возможность получения цепной ядерной реакции.

В 1944 году тот же Хоутерманс уже подготовил секретную статью о путях создания ядерной бомбы. Это и было тем самым «вундерваффе», на которое так рассчитывали в вермахте. Однако успеху Германии помешал ряд причин – отток квалифицированных физиков, стесненность в материальных ресурсах (как-никак, шла война), а также натянутость отношений между властями и некоторыми учёными. В США точно не знали, как Германия продвинулась в создании атомной бомбы. Они опасались, что оружие уже создано, и в любой момент может «выстрелить». К тому же в пробах воды, взятых из устьев рек, впадающих в Северное и Балтийское моря, обнаружилась радиоактивность. Возможно в реки поступала вода из внешнего контура реакторного охлаждения.

Для того, чтобы обнаружить и устранить ядерную угрозу Германии, была создана специальная группа «Алсос». Она высадилась в Европе вместе с американской армией. Никто, кроме высших членов командования, не знал о её существовании. Руководителем команды был потомок русских эмигрантов по имени Борис Паш. Тогда-то и началась настоящая охота за немецкими учёными. В их руки попали Отто Ган, Макс фон Лауэ, Карл фон Вейцзеккер и многие другие члены Уранового общества Третьего Рейха. Захватили и руководителя уранового проекта Гейзенберга. Ему ещё ранее предлагали бежать в Соединённые Штаты. Но судьба повернула в совершенно другую сторону. Гейзенберга задержали во время операции «Эпсилон», проходящей между 1 мая и 30 июня 1945 года.

Примечательно то, что многие из захваченных немецких учёных были в ужасе, когда американцы применили сверхоружие против Японской империи. После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки они принялись обсуждать причины, по которой Германии так и не удалось добиться создания «живой смерти». Некоторые из них благодарили судьбу за то, что Гитлер не применил супероружие против Союзников и СССР. Отто Ган впоследствии упрекал всех тех, кто работал в немецком проекте и сотрудничал с былым режимом. Согласно историческим данным, он был одним из тех, кто никогда не представлял собой сторонника нацизма, и работа над возможным сверхвооружением Рейха являлась для него не более, чем пыткой.