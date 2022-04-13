От сына полка до командира орудия: как Ваня Кузнецов в 16 лет стал полным кавалером ордена Славы

Аргументы Недели → История 13+

13 апреля 2022, 18:20 Елена Головань, корреспондент

На фото: Ваня Кузнецов

Ивану Кузнецову не исполнилось ещё и 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Прожив два года в оккупации и люто ненавидя гитлеровцев, парнишка отправился воевать с освобождавшим его село 185-м артиллерийским полком. Военные ни разу не пожалели о том, что взяли его на фронт – в сыне полка неожиданно проявился природный талант артиллериста…



…Ваня родился морозным декабрьским днём, 28 декабря 1928 года, в крестьянской семье в станице Мигулинской Верхнедонского района Ростовской области. Чуть позже с родителями, Филиппом Андреевичем и Анастасией Петровной, переехал в село Божковка Каменского района (ныне Красносулинский район Ростовской области – прим. авт.). К началу Великой Отечественной войны мальчик успешно окончил седьмой класс сельской школы.



Меньше чем через месяц, 17 июля 1941 года, село Божковка оказалось в оккупации. За два с половиной года, насмотревшись на ужасы гитлеровского режима, мальчишка твёрдо решил, что как только появится возможность, он пойдёт бить ненавистного врага.



И случай представился. 7 февраля 1943 года, когда Ваня вместе с другими детьми, женщинами и стариками рыл окопы под дулами немецких автоматов, село было освобождено в ходе Ростовской наступательной операции войск Юго-Западного, Южного и Закавказского фронтов. Крестьян отправили по домам, а Ваня вызвался провести бойцов к станции Лихая окружными путями. И попросил оставить его в полку.



Из книги «Медаль за бой, медаль за труд» (составитель В. Караваев, 1975 год, издательство «Молодая гвардия»):



«В один из морозных дней 1943 года небольшого роста, исхудавший от длительного недоедания, в истрёпанной одежонке мальчишка, которому не было ещё и 15 лет, появился в расположении огневых позиций 185-го гвардейского артиллерийского полка. Обласканный и накормленный солдатами, он стал упрашивать их принять его в орудийный расчёт.



Гвардейцы заинтересовались судьбой Вани Кузнецова. Мальчик рассказал, что он из села Божковка Каменского района. Гитлеровцы убили отца, на каторгу в Германию увезли мать, а его угнали на строительство оборонительных сооружений. Окопы рыть. Гвардейцы отбили их у врага. Всех отправили в тыл по домам. Он остался. И хочет бить фашистов. Задумались бойцы. Сирота. И кто знает, как бы тогда сложилась дальнейшая судьба Вани, если бы не подошёл сам командир полка гвардии майор Нежин. Выслушав рапорт комбата и рассказ мальчика, он после некоторого раздумья произнёс: «Оставьте в полку». В подразделениях не хватало людей, и Ваню взяли в орудийный расчёт».



Так Ваня стал сыном 185-го артиллерийского полка 82-й гвардейской стрелковой ордена Богдана Хмельницкого дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Поначалу его назначили подносчиком боеприпасов артиллерийского орудия, затем доверили заряжать, но уже меньше чем через полгода службы Иван стал наводчиком.



«Этот мальчишка был гениальным наводчиком и просто творил чудеса, которые были не по плечу его куда более старшим и прожжённым войной сослуживцам. Он чувствовал орудие и снаряд, он дышал этим», - говорили впоследствии его сослуживцы. А также отмечали, что помимо прирождённого таланта артиллериста, парень обладал фантастическим хладнокровием, которого не было у многих взрослых мужчин.



В мирное время историю Вани назвали бы головокружительной военной карьерой, но тогда, в 1943-м было не до пафоса…



Первая медаль в 14 лет.



В начале сентября 1943 года, когда шли ожесточённые бои за Харьковскую область, Ванин расчёт стоял у села Долгенькое Изюмского района. Фашисты вели огонь из хорошо укреплённых позиций, прикрытых пулемётами и тяжёлыми танками. Расчёт Ивана сумел подбить одну из пулемётных точек. Обнаружив источник огня, против молодого артиллериста вышел немецкий «Тигр», который считался практически неуязвимым. Вот здесь-то и проявилось то самое удивительно хладнокровие подростка. Иван развернул орудие, дождался, когда танк подойдёт поближе, и прямой наводкой подорвал танк.



Буквально через несколько дней другой бой, под Барвенковом. Расчёт Вани под непрекращающимся огнём противника уничтожил миномётную батарею, артиллерийское орудие и наблюдательный пункт.



За эти подвиги юного артиллериста представили к его первой награде – медали «За отвагу», которую и вручили гвардии рядовому Кузнецову 6 октября 1943 года. На тот момент сыну полка было всего 14 лет.



Меньше чем через полгода, 26 февраля 1944 года, в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции Иван оказался в районе хутора Отрадный Херсонской области. Расчет гвардии рядового Кузнецова метким огнём отбил четыре контратаки противника, уничтожил около сотни солдат и офицеров, а также танк и шесть дзотов. Через месяц после этой операции, 26 марта, Иван Кузнецов, которому на тот момент уже исполнилось 15 лет, был награждён орденом «Красной звезды» приказом №49/н по гвардейской стрелковой дивизии.



Как Ваня стал Иваном Филипповичем и полным кавалером ордена Славы.



Январь 1945 года. Бои идут в районе польского городка Забадрове. Несмотря на то, что осколком снаряда Ивана ранило, он продолжал вести огонь, разрушив два дзота и два пулемёта. 7 февраля приказом №90/н по 82 Гвардейской стрелковой дивизии молодой командир был награждён орденом Славы 3-й степени.



Из приказа о награждении: «В бою 15 января 1945 года при прорыве немецкой обороны был ранен осколком вражеского снаряда, но из строя не вышел, а продолжил вести огонь прямой наводкой, уничтожив два пулемёта и разрушив два дзота».



28 марта 1945 года. Штурм крепости Альтинштадт. Наш юный герой уже гвардии младший сержант и теперь не просто Ваня – его как командира орудия подчинённые называют Иваном Филипповичем. Здесь, при штурме, артиллерист вновь совершает подвиги.



Из приказа №634/н по 8 Гвардейской армии о награждении гвардии младшего сержанта Кузнецова орденом Славы 2-й степени: «В бою 28 марта 1945 года при штурме крепости Альтинштадт огнём из своего орудия поджёг два дома, в которых находились три станковых пулемёта, в этот же день уничтожил ещё два пулемёта с их прислугой».



В боях за пригород Берлина Нойкельн 25 апреля 1945 года орудийный расчёт под командованием младшего сержанта Кузнецова прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, три пулемёта и дом с группой автоматчиков. Тогда же, в апреле, 16-летний Иван был представлен к Ордену Славы. Указ Президиума Верховного Совета о награждении был издан через год, 15 мая 1946 года, когда Ване исполнилось семнадцать. Так Иван Филиппович стал самым молодым в истории полным кавалером ордена Славы.



Кстати, всего за время Великой Отечественной войны полными кавалерами ордена Славы стали по уточнённым данным 2 656 человек.



Демобилизован как несовершеннолетний.



Так Ваня, которому на момент окончания войны было всего 16 лет, прошёл свой славный боевой путь – от своего села до побеждённого Берлина, где расписался на Рейхстаге. Несмотря на то, что артиллерист хотел остаться в армии, он был демобилизован по причине… своего несовершеннолетия.



Из приказа командира 185-го артиллерийского полка от 11 августа 1945 года: «Исключить из списков личного состава полка и всех видов довольствия выбывшего по демобилизации как несовершеннолетний (воспитанник полка)… гвардии младшего сержанта Кузнецова Ивана Филипповича».



Казалось бы, совершеннейшая нелепость. Но командование вполне можно понять – распустив в одночасье повзрослевших на войне подростков по домам, они, наверное, хотели вернуть им хоть кусочек прежней, довоенной жизни.



Впрочем, упорный Ваня не сдавался, и после совершеннолетия отправился в армию. В 1949 году окончил Орловское ордена Ленина Краснознаменное бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе. Ещё через десять лет – десять классов вечерней школы, поскольку, как уже говорилось выше, на момент начала Великой Отечественной у Вани за плечами было всего семь классов среднего образования. Так что в 30 лет ему вновь пришлось сесть за парту.



Почти два десятилетия Иван Филиппович занимал офицерские должности в бронетанковых войсках, а в 1969 году был уволен в запас в звании капитана. Переехал в город Борисов Минской области, где некоторое время работал на заводе автотракторного оборудования, а также в Борисовском райвоенкомате. Долго болел – сказались три ранения и контузия, полученные во время боёв на фронтах Великой Отечественной войны. Умер герой от сердечной недостаточности 21 января 1989 года и был похоронен на загородном кладбище близ деревни Углы около Борисова.



Возвращение памяти.



Казалось бы, история Вани Кузнецова могла бы быть увековечена в книгах и художественных фильмах. Но этого не произошло. Даже похоронили его по какой-то причине не на Аллее центрального городского кладбища, а как уже было сказано, в пригороде.



Но в 2013 году вопрос об Иване Филипповиче поднял краевед Александр Розенблюм. Начались поисковые работы.





Вот такую информацию нашла на сайте Центральной городской библиотеки имени А. Гайдара (Зеленоградское городское поселение).



«Наш земляк, краевед Александр Розенблюм, проживает в Израиле. Ему уже за 90 лет, - рассказывала Людмила Горнак, работавшая в 2014 году начальником отдела идеологии Борисовского райисполкома. – Несмотря на свой преклонный возраст и проживание в далекой стране, его всегда интересовала история, судьба малой родины – Борисовщины. Он нам прислал письмо с вопросом об Иване Кузнецове. Мы, к сожалению, не знали этого человека и начали искать. Сначала дали запрос в военкомат. Но кроме того, что он там работал, нам ничего не сообщили. Стали искать родственников. Обращались в разные службы, получили много отказов. И тут пришла мысль обратиться в расчётно-справочное управление УП «Жилье». Они нам прислали несколько листов списка всех Кузнецовых, которые проживают в Борисове. В конце концов, пришли на улицу Чапаева, дом 29. Соседи подсказали, что дочь предполагаемого героя работает на одном из местных заводов.



На заводе очень удивились, ведь их сотрудница, Лариса Ивановна Кузнецова, никогда и никому не говорила, что у неё такой заслуженный отец. При встрече Лариса поразила своей скромностью. Видимо, это семейная черта. Ведь и Иван Филиппович никогда не выпячивал свои награды, заслуги, был очень скромным человеком. Он действительно единственный такой на всем постсоветском пространстве. С этого момента работа пошла быстрее, нашлись российские спонсоры, которые предложили помочь».



И – закрутилось! На могиле Ивана Филипповича установили новый памятник. На доме в Борисове, где жил герой, была установлена мемориальная табличка. Установили бюст и в станице Мигулинской Ростовской области, где родился Иван. В Борисовской гимназии №3, где, кстати, на тот момент учились внуки Ивана Кузнецова, установили его бюст и создали мемориальный музей. К 2020 году здесь, в музее, было уже около 300 экспонатов. А на открытии присутствовала дочка артиллериста – Лариса Кузнецова, которая поделилась со школьниками воспоминаниями об отце.

Из воспоминаний Ларисы Кузнецовой:



«Мой папа в 14 лет повзрослел за одну ночь. В нашей семье тема войны была под запретом. Даже свои боевые ордена прикреплял только в день Победы и только на гражданский костюм бежевого цвета (хотя, как офицер запаса, имел право надевать военную форму). А когда отец начал болеть, мама даже запрещала нам включать пластинки с песнями на военную тему. Не дай Бог, папа услышит. Я никому об этом не рассказывала еще: как-то обнимая папу за шею, нащупала у него шрам. Он рассказал, что это следы клыков немецкой овчарки. Во время войны они возвращались с задания, переплывали реку, поднялся шум. Им вдогонку бросились немецкие собаки. Одна из них мёртвой хваткой впилась в его шею. Солдаты отца не бросили, выволокли на берег вместе с этой овчаркой. Собаке вспороли брюхо, и только тогда она ослабила хватку»…



P.S.

Сегодня мы часто слышим термин «золотая молодёжь». Только применительно к детям богатых родителей, которые своими тусовками, нарядами, гонками и прочим становятся героями публикаций в СМИ. А настоящая «золотая молодёжь» - она вот такая, как Ваня и тысячи других ребятишек с подобными историями. Когда-то судьба вручила им оружие и отправила по фронтовым дорогам. И они не отступали. Ни пяди. Из какого металла была соткана их сила воли? Не знаю, но благороднее его природа ещё не придумала.