Фейки про героев в масштабном соцвранье

Аргументы Недели → История 13+

7 апреля 2022, 17:53

Кто был в сражениях прошлого истинными героями? Семён Буденный? В памяти осталось лишь то, что он лошадей любил больше, чем людей и носил пышные, как лисьи хвосты, усы. Клим Ворошилов? Запомнился полной и общей полководческой бездарностью. И еще тем, что обожал приватные «танцы» с девочками из балетных студий. Революционный матрос Железняк прославился как самый безграмотный штурман России: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону!». За это под суд отдают, а вот его даже в песнях прославили… Григорий Котовский? Беглый каторжник из Бесарабии. Грабил всех, кто попадался на пути. Правда, делился «по понятиям», за что и был занесен навечно в поминальный большевистский список героев.



Но поистине космических высот в масштабном соцвранье достиг любимый и поныне всеми комдив Чапаев. Любят Василия Ивановича, в основном по советским анекдотам и по одноименному фильму, где его блистательно сыграл Борис Бабочкин. Но мало кто знает, что сам фильм, создание которого лично курировал тов. Сталин – стопроцентный «фейк» от начальных титров до утопического финала.



Во-первых, режиссёры фильма, т.н. «братья» Васильевы – никакие вовсе и не братья, а обычные однофамильцы с разными отчествами: Сергей Дмитриевич и Георгий Николаевич. Сценарий будущего «блокбастера» начал писать ещё легендарный Чапаевский политрук Дмитрий Фурманов (в жизни – Фурман – прим. авт.), который в реальности Чапаева недолюбливал и частенько «стучал» на его закидоны «куда следует». Но стать соавтором знаменитого фильма ему помешала внезапная смерть. Сценарий дописывала уже его вдова Анна. Очевидно, поэтому ее имя и было присвоено главной героине фильме: Анке-пулеметчице, женщине, в реальной жизни как самой дивизии, так и Чапаева, и его ординарца Петьки никогда не существовавшей! Этот образ возник после одного из предварительных просмотров Сталиным, который пыхнув трубкой, намекнул «братьям», что было бы неплохо вписать в сценарий и образ бесстрашной советской женщины-патриотки! Сказано-сделано!



Сам же легендарный комдив в реальной жизни носил фамилию Чепаев. «Чапаем» он стал после выхода в свет книги Фурманова. Комиссар скорее всего сознательно исказил фамилию своего командира, таким наивным образом отомстив тому за неуклюжие ухаживания Чапая за его женой Анной, которая служила в дивизии тоже по политчасти вместе с мужем.



На самом деле киношный простак Петька никогда ординарцем Чапаева не был. Как не был и рубахой-парнем и простофилей. По основной версии, прототипом лихого ординарца стал Петр Исаев, с которым Чапаев познакомился еще в Первую мировую войну. Причем тот, будучи гораздо более образованным, чем будущий комдив, одно время в звании унтер-офицера даже был командиром у Василия Ивановича, который лишь отчаянной храбростью дотянул до лычек фельдфебеля. Затем – революция, изменившая не только Россию, но и судьбы многих ее сынов.



После выхода фильма в широкий прокат в 1934 г. прошло уже 88 лет. Но, удивительное дело, он и сегодня смотрится на экране, как говориться, «на одном дыхании». Особенно на фоне нынешних бездарных и забивших все телениши «боевиков» про ментов, бандитов и «бесстрашных» оперативниц в лабутенах и с вульгарным макияжем, от одного вида которого даже настоящие воры в законе падают от смеха в обморок.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».