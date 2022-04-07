Спустя 87 лет реабилитированы осуждённые по делу о гибели Кирова

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7 апреля 2022, 13:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Верховный Суд России реабилитировал трёх сотрудников секретно-политического отдела НКВД Сталинской эпохи. Приговор, вынесенный им в 1935 году, на данный момент отменён. Мечислава Бальцевича, Дионисия Янишевского и Андрея Мосевича 87 лет назад судили по делу о халатности, приведшей к гибели секретаря ЦК ВКП(б) в здании Смольного. В 2022 году Генпрокуратура потребовала их оправдать. Но публично причин так и не объяснили, ввиду повышенного уровня секретности. Историк Никита Петров строит предположения, что реабилитировать троих осуждённых потребовали их потомки.

История помнит, что 1 декабря 1934 года на третьем этаже Смольного член Ленинградского террористического центра Леонид Николаев выстрелил из револьвера в Сергея Кирова. После этого он попытался совершить самоубийство, но потерял сознание и был задержан госорганами. Фигурантами о покушении на Кирова помимо Николаева стали зиновьевцы, а также 12 сотрудников НКВД, преимущественно из секретно-политического отдела. Николаева и якобы причастных к нему лиц расстреляли в конце декабря 1934-го. Чекистов же судили в закрытом режиме. Их обвиняли в злоупотреблении властью и халатном отношении к службе. Поводом стали домыслы Иосифа Сталина на тему того, что «убийца не мог действовать в одиночку», и что ему «наверняка помогли в СПО».

Дело осуждённых чекистов до сих пор стоит под грифом «совершенно секретно». Известны только назначенные судом сроки и последующее место отбывания наказания. Историк Никита Петров в беседе с представителями СМИ рассказал про то, что осуждённых в 1935 году отправили в Магадан, а затем «практически все» они были расстреляны в 1937-1938-х годах. В 1990 году все зиновьевцы, кроме Николаева, а также осуждённые сотрудники органов были реабилитированы. Но чекистов реабилитировали не по статье об убийстве Кирова, а только по «особым расстрельным приговорам». Оправдание и посмертное право на реабилитацию по делу о смерти Кирова для трёх фигурантов (Бальцевича, Мосевича и Янишевского) инициировали уже в 2022 году.