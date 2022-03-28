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Немцы планируют убрать мемориальные танки Т-34 из центра Берлина

, 12:58

Немцы планируют убрать мемориальные танки Т-34 из центра Берлина

После победы Красной армии в Великой Отечественной войне в столице капитулировавшего  государства были установлены два танка Т-34. Их поставили прямо у здания Рейхстага, сделав частью мемориала Тиргартен.

На днях немецкий журналист Вольфганг Хебольд заявил, что танки нужно немедленно убрать, так как Россия несёт угрозу Европе. Восемь лет назад журналисты Bild и BZ уже направили в парламент предложение о демонтаже советских танков. Польское руководство тогда заявляло, что американцы будут особо рады сносу советских Т-34. Однако тогда инициатива журналистов не была реализована. Здравомыслящие парламентарии бундестага не допустили переписывания истории - танки установлены в честь победы над нацизмом в прошлом веке. К современным политическим процессам они не имеют отношения.

Помимо танков во внимание оппозиционных депутатов и общественников попал памятник Эрнсту Тельману. Лидер немецких коммунистов вызывает ненависть у многих активистов, особенно когда по улицам Германии ходят американские и натовские солдаты. Германия при новом правительстве встаёт на путь исторического нигилизма, вслед за Польшей. И вопрос полного избавления от исторического советского прошлого проникает во многие властные кабинеты.

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