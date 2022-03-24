В Минобороны открыли архивы о геноциде украинскими националистами своего народа в годы войны

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24 марта 2022, 16:31 Источник: Российская газета

Представлены доказательства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.



Руководством СССР и командованием Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были инициированы расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях нашей страны. "Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую - с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан. В том числе - стариков, женщин и детей. Фашистские коллаборанты - украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ…", - говорится в новом разделе.



В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы. На момент доклада наркома уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях. "Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела", - свидетельствует документ.



Расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Украины начинались сразу же после освобождения населенных пунктов Красной Армией. В разгар проведения войсками 1-го Украинского фронта Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по разгрому основных сил немецкой группы армий "Юг" и по освобождению части правобережной Украинской ССР, 11 апреля 1944 года, специальная комиссия 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка составила акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области.



В этом рукописном документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тернопольской области. Бандеровцы в 7 часов утра окружили село и начали собирать людей якобы на работы. Собрав 150 человек, бандиты увели их "южнее села на один километр". Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и на расстоянии в километр от села обнаружили место их расстрела.



Некоторые опубликованные в разделе акты, в частности, о зверствах украинских националистов от 7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости бандеровцев, проявленной при массовых убийствах: "В одном километре севернее села Косув, на поле, и в двух километрах северо-западнее этого же села, на конском кладбище, имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100. Медицинским осмотром установлено, что в числе открытых трупов имеются женщины, дети и старики. Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д."



"Не стоит думать, что бандеровские банды вели так называемую "освободительную" войну и с немцами, и с Красной Армией, - как пытаются внушить своим гражданам украинские власти последних десятилетий", - отметили в Минобороны России.



Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов УПА и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном "штабе УПА" приказе за подписью "Клима Савур", в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с "мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера". Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА "в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот", в то время как "мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие".



Описываются многие случаи террора бандеровцами местного населения. К примеру, приводятся указания "краевого провода" (местной администрации) ОУН Волыни: "В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, - уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины - Прим. ред.), бывших советских служащих и советских активистов села".