Насер Орич: жестокий убийца, которого оправдали

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19 марта 2022, 22:39 Александр Крохмаль, Журналист

Югославские войны унесли тысячи жизней с обеих сторон. Это было жуткое время, самое страшное за всю историю Балканского полуострова. Время, когда всё, что люди знали, обратилось в прах. Время войны, ужаса и смерти. Гаагский трибунал, разумеется, покарал виновников и многих посадил за решётку. Правда виновниками оказались в основном сербские представители. Основная вина за военные преступления и массовые убийства отчего-то свалилась на югославских генералов. Но были и те, кто заслуживал той же участи или даже худшей. Таким человеком был и остаётся Насер Орич, военный преступник Боснии и радикал-исламист. К большому сожалению для сербов, он так и не получил заслуженного наказания.

Биографию Орича можно спокойно прочитать в интернете. Поначалу Насер считался человеком, который уж точно не пойдёт на масштабные преступления. В 80-х он служил в войсках противохимической защиты. Был верным офицером Республики Югославия, радикализма не проявлял. Работал с сербами, босняками и хорватами. Это было ещё до начала дискриминации. В 1988 году Орич стал полицейским. Стажировался он на территории Сербии, а уже 2 года спустя был направлен в составе спецназа МВД в Косово. Звучит удивительно, но Насеру Оричу удалось попасть в телохранители к самому Слободану Милошевичу, югославскому тирану. Во время митингов против Милошевича, Орич охранял диктатора от провокаторов. Никто и подумать не мог, что уже через пару лет, этот бодигард начнёт сжигать сербские деревни и без жалости убивать местных жителей.

После провозглашения независимости Боснии и Герцеговины, Насер перешёл на сторону соотечественников. Югославии он более не подчинялся. Спустя первые же часы после основания нового государства, вспыхнула настоящая война между этническими группами. С обеих сторон началась кровавая бойня. Напомним, что в Боснийской войне принимали участие не только сербы и бошняки, но также и хорваты, желавшие отколоть себе кусок. 20 мая 1992 года Орич был назначен командиром теробороны Боснии и Герцеговины. Работал он в общине Сребреница. Далее уже началось падение его карьеры, но, разумеется, в моральном смысле. Его отряд занимался сожжением и разграблением сербских деревень. Дома обычно сжигали, а местных жителей либо расстреливали, либо отправляли в рабство к боснийским боевикам. Не церемонились ни с женщинами, ни с малыми детьми.

Одним из самых серьёзных нападений Орича считается резня в Беловаце. Сразу несколько сербских сёл подверглось атаке боснийских боевиков – Сикиричи, Лозничка-Реку и Беловац. Это произошло уже к концу 1992 года, 14 декабря. После уничтожения сербских солдат, бошняки захватили поселения и подчинили новой власти. Только вот жители новый режим принимать не хотели. Последовали массовые казни. Расстреливали всех без разбора. Боевики ни с кем не церемонились. Только в одном Беловаце было убито 68 человек. Все они были мирными жителями, не хотевшими войн и насилия. Более 40 гражданских расстреляли в сёлах Сикиричи и Лозничка-Реку. В плен попали несколько женщин и детей, которых подвергли зверским пыткам. Сёла в буквальном смысле сравняли с землёй. 350 домов были полностью уничтожены.

Как говорили отдельные источники, Орич лично отдавал приказы на уничтожение гражданских. И так было не только в Беловаце, но и в других поселениях Республики Сербской. Более полусотни деревень были сожжены боевиками Насера. Босняки не гнушались нападений и во время православного Рождества. В одной из деревень они убили всех прямо во время празднеств. Радикал Орич набирал в свои отряды в основном таких же головорезов, как он. Это были не настоящие мусульмане, а типичные исламисты. В Коране сказано, что убивать неверного нужно лишь в себе. Но Орич и не подумывал следовать постулатам своего писания. Он полагал, что убивая «неверных» в Боснии, он очищает собственную душу.

Насер Орич был арестован только в апреле 2003 года. Его сразу же экстрадировали в Гаагу. Но несмотря на требования сербов и тех, кто был свидетелем расправ, Насера не только не отправили на пожизненное заключение, а даже оправдали. Считается, что преступник Орич уничтожил не менее 3900 боснийских сербов. На деле же количество убитых может быть более серьёзным. Ведь на войне нередко зачищают «места преступления». Никто не знает, сколько трупов было сожжено для устранения улик. Тем не менее Орич наказания не получил, а был полностью оправдан. Покарали в основном военачальников Югославии и республики Сербской. В современной Сербии до сих пор считают этот вопрос нерешённым. Многие и поныне требуют более продуктивного расследования в отношении преступлений бошняков.

Что до Насера Орича, то как бы Гаага ни среагировала и как бы его ни оправдывала, для жителей Сербии он навсегда останется самым жестоким и безрассудным радикалом-убийцей. Маньяком, в котором нет ничего человеческого.