Военная элита: как создавалась советская морская гвардия

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14 марта 2022, 15:30 Вадим Кулинченко,

Фото: ocr.bin

Днём рождения Советской гвардии является 18 сентября 1941 г. Хотя звания гвардейских получили некоторые части ВМФ ещё в январе 1942 года, как-то 71-я бригада морской пехоты и четыре авиационных полка, но звание гвардейских корабли стали получать только в апреле 1942 года.



Днём рождения советской морской гвардии считается четвёртое апреля 1942 года. Среди первых были: крейсер «Красный Кавказ» (командир к. 2 р. А.М. Гущин), эсминец «Стойкий» (командир кап. л-т Б.П. Левченко), несколько подводных лодок, в том числе крейсерская подводная лодка «К-22» (командир к. 2 р. В.Н. Котельников), минный заградитель и тральщик.



Для гвардейцев-моряков вместо нагрудного знака «Гвардия» вводилась прямоугольная колодка, обвитая муаровой лентой оранжевого цвета с чёрными продольными полосами (георгиевская лента). 19 июня 1942 г. приказом Наркома ВМФ был учреждён Гвардейский Военно-морской флаг, а 31 июля 1942 г. было введено в действие «Положение о гвардии Флота Союза ССР», утверждённое Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым. Официально Гвардейский флаг ВМФ был утверждён 16 ноября 1950 г. Постановлением Совета Министров СССР №4662 «О военно-морских флагах Союза ССР».



Военно-морской флот один из родов войск, который достойно встретил неожиданную агрессию фашистской Германии. И хотя кораблестроительная программа к этому времени не была выполнена, наличные силы ВМФ внесли достойный вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.



Корабли содействовали приморским флангам наших сухопутных войск, подводные лодки срывали морские коммуникации противника. Одним из первых гвардейское звание получил лёгкий крейсер «Красный Кавказ» Черноморского флота. Заложенный ещё в 1913 г. он прошёл славный путь. В годы Великой Отечественной войны крейсер в составе Черноморского флота, под командованием капитана 2 ранга А. М. Гущина (знал лично уже к/а А.М. Гущина – В.К.) ставил минные заграждения, конвоировал транспорта с войсками и боевой техникой, уничтожал артиллерийским огнём вражеские войска. При высадке морского десанта у деревни Григорьевка (под Одессой) поддерживал десант арт-огнём, участвовал в успешно проведённой операции по эвакуации войск Одесского укрепрайона в Крым в октябре 1941 года. За смелые и решительные действия при высадке морского десанта в порт Феодосия (29 декабря 1941 г.) «Красный Кавказ» одним из первых среди кораблей ВМФ был удостоен звания гвардейский (3 апреля 1942 г.).



Геройски действовали на морских коммуникациях противника подводники, недаром в числе первых звание гвардейских получили подводные лодки. Одной из первых это почётное звание получила крейсерская подводная лодка «К-22». Переведённая с Балтики в конце 1941 г. по внутренним водным путям на Северный флот, она до пятого февраля 1942 г. совершила семь боевых выходов под командованием капитана 2 ранга В. Н. Котельникова. Торпедами и артиллерийским огнём уничтожила восемь вражеских кораблей и судов врага, ещё три подорвались на минах, выставленных подлодкой. За образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм экипажа «К-22» в числе первых кораблей ВМФ была удостоена гвардейского звания (3 апреля 1942 г.).



Ныне «К-22» стоит на пьедестале в г. Североморске Мурманской области, как филиал музея Северного флота.



Всего за участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны звание гвардейских получили 19 кораблей и подводных лодок ВМФ СССР.



В честь морской гвардии написаны стихи и песни, как-то песня-марш «Морская гвардия», но, к сожалению, в наше время всё реже звучат песни и названия кораблей и морских частей, удостоенных этого почётного звания. А ведь это один из путей сохранения традиций в патриотическом воспитании молодёжи!