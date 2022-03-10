Без народного доверия в России не усидит ни царь, ни президент

Аргументы Недели → История 13+

10 марта 2022, 14:21

105 лет назад Россию сотрясла Февральская революция, в результате которой прекратила существование русская монархия.



Учредительное собрание, всенародно избранное в ноябре 1917-го и созванное в январе 1918-го, заседало лишь один день и было разогнано большевиками. Однако успело провозгласить Россию республикой. Значит ли это, что русская монархия прервалась легитимно? Вопрос о государственном строе – монархия или республика? – был главным вопросом, который должно было решить Учредительное собрание, и в то же время монархическая пропаганда находилась под запретом. Временное правительство и Петросовет арестовывали и сажали тех, кто вёл её. Представители династии были лишены права избираться. В первые же дни Временного правительства, то есть задолго до выборов Учредительного собрания, министры принесли присягу – не допустить восстановления предыдущего строя.



Насколько закономерен крах монархии? Была ли она обречена? Русская монархия не может существовать без народного доверия. Если по каким-то причинам возникает политическая изоляция монарха (естественно или же по чьей-то злой воле), если политически активный класс отказывает ему в доверии – тогда монархия существовать не может. Это и произошло. Отказали царю в доверии, решили, мол, он глупый, а мы умные – и где оказались к концу 1917 года? Как выяснилось, эти «умные» без «глупого» ничего не могут.



В том или ином виде монархия в России упорно возрождается. При разных обстоятельствах. Екатерина Великая повторяла за Монтескьё: для большой страны это наиболее адекватная система власти. Необходимо принимать решения быстро, а в условиях парламентской республики сложно согласовать множество интересов. Демократия работает в швейцарском кантоне, да и то потому, что это горы – враги не придут. А в стране, имеющей самую большую сухопутную границу в мире, неизбежно будет создаваться в той или иной степени авторитарный механизм, в противном случае она бы постоянно терпела поражения. Поэтому – нет, монархия не была обречена. Более того, только она и имела шанс, как показали все последующие события.



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