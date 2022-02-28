Как появилось на современной карте мира государство Армения

Аргументы Недели → История 13+

28 февраля 2022, 12:46 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

После смерти последнего короля Киликийской Армении из армянской ветви рода де Лузиньян Левона VI в 1375 году, слово Армения на долгие годы и века исчезло с политической карты мира. Территория армянского нагорья превратилась в яблоко раздора между влиятельными странами (непрерывные войны велись между Тамерланом и агрессивными племенами Ак-коюнлу и Кара-коюнлу) и, конечно же, Персией, которая на столетия, после принятия армянами христианской религии, стала врагом номер один. А позднее к ним примкнула, желая оторвать для себя лакомый кусочек, и Турция.



1639 году после многолетних войн Турция и Персия поделили территорию Армении между собой. Центральная часть Восточной Армении перешла к Персии, на которой было образовано Эриванское ханство. (Я на это обращаю особое внимание, так как многие оппоненты ошибочно приписывают владение Эриванским ханством Турции и считают армян пришлыми на этой, исконно армянской земле.)



Потеряв свою государственность и оказавшись в подчинении других народов, на армянские поселения обрушилась ещё одна беда - тяжёлые непосильные налоги. Помимо общих, для всех подданных ханства, налогов, армяне, будучи христианами, выплачивали еще и особый налог, который назывался "платой за веру". Армянское крестьянство было доведено до полного разорения и крайнего обнищания.



Нужно отметить, что сражения между Турцией и Персией нередко проходили в местах, густо населённых армянами, тем самым неся, подконтрольным армянским сёлам ещё и разрушения, кровь и слёзы.



Безысходное положение армянского населения продолжалось вплоть до XVII века, пока усилиями армянских активистов Армения не оказалась в обойме интересов Российского государства…



Чтобы спасти народ от угрозы неминуемого исчезновения, Католикос Всех Армян Акоп Джугаеци пригласил в Эчмиадзин делегацию из наиболее авторитетных соотечественников и предложил отправиться в Европу с целью привлечь внимание к бедственному положению христианских народов Кавказа, окруженных могучими, на тот период, народами и племенами, исповедующими ислам.



Эта миссия в Европу готовилась в расчете, что принадлежность к одной вере явится достаточным основанием для усиления европейского влияния на кавказском направлении, тем самым освобождения христианских народов Кавказа от бремени иноверцев.



Войти в состав делегации получил приглашение и мелик (князь) из Сисиана, отец героя этого очерка. Кстати, Сисиан памятен ещё и тем, что в середине XIII века явился одной из ставок монгольского полководца Байджу во время его пребывания в Армении. Сисианский мелик с благодарностью встретил предложение возглавить армянскую миссию и взял с собой в дорогу своего сына, Исраэла Ори, которому едва исполнилось семнадцать лет.



Дальнейшие события показали, что это решение оказалось судьбоносным для армянского народа: именно этому юноше мы обязаны не только воссоединением разбросанного по всему региону армянского населения, обреченного на жалкое существование и ассимиляцию, но и появлением, а вернее, возрождением Армении, как самостоятельного государства.



Если бы не избранный вовремя вектор на Россию, то армян ждала бы участь ассирийского, албанского, агванского (не путать с афганским) и других христианских народов, навсегда потерявших свою государственность. И этим мы обязаны, прежде всего, великому патриоту земли армянской, Исраэлу Ори.



На мой взгляд, его имя недостаточно оценено нашими современниками и, по моему глубокому убеждению, оно должно занимать почетное место рядом с именем несравненного и дорогого сердцу каждого армянина, автора армянской письменности, Месропа Маштоца.



Чтобы по достоинству оценить благие стремления и решительные поступки отцов нашего народа, того времени, давайте призадумаемся: а как это происходило на практике? Ведь всё усилия могли бы напомнить нам известную армянскую сказку "Собрание мышей", когда решение найдено легко и сразу, а осуществить его некому. В двух словах расскажу о чём она. Собрались мыши посовещаться, как освободиться от злейшего врага, соседнего кота. Старая мудрая мышь предложила, повесить колокольчик коту на шею. Обрадовались мыши. Вот оно спасение, наконец-то найдено решение! Теперь, какой прок от беготни кота, если колокольчик своим звоном даст нам знать о приближающейся опасности. Но на повестке дня собрания мышей возникает следующий вопрос, кто возьмётся повесить колокольчик? Тут-то мыши и приуныли и стали отнекиваться. Я, мол, занята, а я больна, а я слишком стара. И разошлись ни с чем. А идея-то неплохая была!



Вполне очевидно, что многие, потерявшие государственность народы также лелеяли, надежду на возрождение своей отчизны, но мало лелеять и мечтать, необходимо еще и действовать. Этим и выгодно отличалась светская и духовная элита Армении того времени, за что ей низкий поклон.



Чтобы снарядить делегацию в дальние страны, нужны волонтеры. Опять же, из числа элиты, готовые пожертвовать своим временем, а подчас и здоровьем ради общей цели. В те времена, чтобы только переехать из одного государства в другое, требовалось неделями трястись в почтовых каретах, испытывая бытовые и прочие неудобства. А если передвигаться морем, то время растягивалось на месяцы.



А также, может быть, это самое главное - нужны средства, и немалые. Необходимо платить и за переезды, и за проживание, и за питание в дороге и на чужбине. А, чтобы никому не известную группу иностранцев приняли первые лица государства и вели с ними серьёзные разговоры, надо раскошелиться и на дорогие подарки. Зачастую именно объём ценных подарков предопределял решение государя принять эту делегацию или нет.



Значит, понимая значимость поставленной задачи, сбрасывались, кто сколько может.



Но сложилось так, что, едва въехав на территорию Европы, делегация получила скорбное сообщение: идейный вдохновитель и организатор Католикос Акоп Джугаеци скоропостижно скончался, и делегация посчитала нужным временно свернуть свою миссию и вернуться обратно.



Кроме уверенно идущего к поставленной цели Исраэла Ори. Тот, понимая, что судьба многострадального народа теперь находится в его руках, принимает смелое решение: самостоятельно продолжить миссию - и остается в Европе. Следуют 20 лет скитаний из одного государства в другое, встречи с деловыми и военными кругами. Он добивается аудиенции с лидерами Австрии, Италии, Франции, Германии. Набирается опыта, изучает военное искусство, надеясь однажды применить его в деле, возглавив армянское войско.



УХОДЯТ ГОДЫ, УХОДИТ ЖИЗНЬ, а он, являясь сыном известного, вполне обеспеченного князя, имея блестящее разностороннее образование, владея несколькими европейскими языками, мог бы удачно устроиться, ни о чём не беспокоясь в кругу родных и близких, в роскоши и приятном времяпрепровождении.



К 1700 году Исраэл Ори приходит к убеждению, что европейским странам чужды боль и страдания народа, первым в мире принявшего Христианство в качестве государственной религии, и он принимает решение обратить свои взоры на Россию.



Петр Первый, который согласился незамедлительно с ним встретиться, быть может, до Исраэла Ори имел лишь поверхностное представление об армянском народе, однако он проникся уважением к иноземцу, выслушал его и обещал всяческую поддержку братьям по вере.



Впоследствии, при Екатерине Второй, Россия усилила свою активность на южном направлении. Но императрица изначально планировала укрепить южные границы переселив в эти места казаков, но затем приняла решение сделать ставку на армянское население и не ошиблась. Стартовало более интенсивное возвращение армян на свою Родину. Тогда и началось возрождение армянского народа. Армяне стали возвращаться в некогда покинутый их предками родной край.



С тех пор все цари России в своей внешней политике строго придерживались проармянской ориентации, считали своим долгом помогать союзникам на юге, получая в ответ и благодарность, и реальную помощь. Во всех без исключения русско-персидских, а затем и русско-турецких войнах армяне принимали непосредственное участие на стороне России. Выполняли роль проводников, служили разведчиками, снабженцами, добровольцами вливались в ряды русской армии и отчаянно сражались, осознавая, что прежде всего сражаются за свою Родину, за свой родной очаг. Отсюда и высокий процент в российской армии военачальников и отважных воинов - армян.



Таким образом, усилия и решительность армянских патриотов, готовых на любые жертвы во имя своего народа, дали благодатные всходы, армяне получили возможность реэвакуироваться на свою древнюю историческую землю. Строить села и города, развивать ремесла и создавать шедевры в различных областях искусства. Обживать свой, некогда покинутый, край. Радовать и радоваться жизни…



А на заре прошлого века большевики, совершившие государственный переворот, оказали ещё большую услугу армянскому населению Эриванской губернии: они раскраивая территорию Царской России на республики, автономии и прочие национальные образования, не забыли активное участие армянских революционеров в становлении страны Советов и выделили на Южном Кавказе территорию в тридцать тысяч квадратных километров, назвав её - Армянская Советская Социалистическая Республика.



И если сегодня на современной политической карте мира есть небольшая страна под названием Армения, то это прежде всего заслуга нашего славного соотечественника Исраэла Ори: именно он положил начало трехсотлетнему ухабистому и тернистому, но верному пути возрождения нашей Родины.