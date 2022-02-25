Танкист Александра Ращупкина: «Ребятушки, милые, спросите меня о войне!»

Аргументы Недели → История 13+

25 февраля 2022, 19:09 Елена Головань, корреспондент

Фото: wikipedia.org

«Наша женщина всегда своего добьётся» – считала Александра Ращупкина, легендарная женщина-танкист. И пример самой Шуры – очередное тому подтверждение. После многочисленных отказов направить её в танковые войска, она всё-таки умудрилась туда попасть, переодевшись мужчиной…

Родилась и выросла Александра Митрофановна в Узбекской ССР. Ещё до войны вышла замуж и родила двоих детей, но оба ребёнка умерли в младенчестве.

Характер, судя по всему, у девушки был боевой, поэтому и специальность она выбрала соответствующую – одной из первых женщин в республике Александра Ращупкина освоила трактор и пошла работать трактористом.

Маленькая, худенькая, да ещё и женщина – ну куда ей в танкисты!

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 27 лет. Мужа призвали в армию и отправили на фронт. Туда же собиралась и сама Александра. Метила в танкисты – думала, что кому, как не ей, лихо справляющейся с трактором, управлять боевой машиной.

Однако мечты попасть на фронт разбились о снисходительное подтрунивание всевозможных военных комиссий. Маленькая, худенькая, да ещё и женщина – ну куда ей в танкисты! – считало командование. Доводы в виде удостоверения водителя трактора, а также объяснения, что жена не может отсиживаться в тылу в то время, когда воюет её муж, никого не убедили.

Но ни первый, ни второй, ни последующий отказы не остудили воинственный пыл Шуры. Более полугода она обивала пороги военкоматов и, наконец, решила пойти на хитрость. Коротко постриглась, надела мужскую одежду и явилась пред светлые очи очередной комиссии в образе лихого парня Александра Ращупкина. Сказала, что паспорт потерян. Поверили. И отправили новобранца Сашку сначала на курсы шофёров в Подмосковье, а потом на двухмесячные курсы водителей-механиков танка под Сталинград.

«Эх, ну и девка… Просто Жанна д’Арк».

Правда, хитроумный план Александры Митрофановны чуть было не сорвался. Ведь новобранцам нужно было пройти медицинскую комиссию. Конечно же, врач на осмотре не мог не увидеть, что перед ним женщина. Возмутившись обманом, он заявил, что вынужден доложить о «подмене» командованию. Но случилось чудо – Александра сумела убедить доктора, чтобы он скрыл правду, потому что ей во что бы то ни стало нужно идти воевать, и что, так или иначе, но на фронт она прорвётся. Со словами: «Эх, ну и девка… Просто Жанна д’Арк» восхищенный упорством девушки врач всё-таки подписал документы.

Чуть позднее мечта Александры Митрофановны управлять танком вновь оказалась под угрозой. Когда до конца обучения оставалось несколько дней, танковая школа попала в тыл противника. Курсанты пробирались к своим небольшими группами, по большей части в ночное время из-за опасения быть обнаруженными врагом.

Впоследствии Александра Ращупкина вспоминала, что «днями идти не получалось, ночами частенько передвигались ползком. От формы остались одни лохмотья. Дошли одинаково живописными: одежда, сапоги, руки и даже лица были одного цвета – земляного. И знаете, я переживала из-за того, что плохо выгляжу. Женщина остаётся женщиной даже в мужском обличье».

«Ради чего я так рвалась на передовую!? Ради близких, конечно».

И вот, наконец, после стольких мытарств, мечта Шуры сбылась – её взяли на фронт механиком-водителем танка Т-34. Она сражалась с немцами в составе 62-й армии под командованием генерала Василия Ивановича Чуйкова.

Поначалу, увидев свой танк, Шура даже испугалась: «Два месяца изучала танк, ничего не боялась. А тут увидела железную махину и думаю: «Боже мой, что ж я с ним делать-то буду!» Но на страх времени не было – предстояли сражения. Впоследствии боевые товарищи поражались её храбрости и бесстрашию, окрестив сослуживца Сашкой-сорванцом.

Фото: wikipedia.org

Уже потом, после войны, на вопросы журналистов о том, почему она с таким упорством стремилась на фронт, Александра Митрофановна отвечала: «Ради чего я так рвалась на передовую!? Ради близких, конечно. Хоть и кричали на фронте «За Родину! За Сталина!», но воевали всё равно за родных. Кто за маму, кто за сестру, кто за брата».

Шура настолько виртуозно «играла роль» мужчины, что почти три года никто из сослуживцев не догадывался о том, что их Сашка-сорванец на самом деле представительница прекрасного пола.

Из воспоминаний Александры Ращупкиной:

«Свою тайну я хранила не хуже любой военной! Старалась, чтобы даже голос меня не выдал… До войны я всё время работала с мужчинами, хорошо изучила их психологию. Стриглась я как мужчина, фигура всегда была мальчишеской – бёдра узкие, плечи широкие, груди почти нет. А раздеваться на фронте приходилось нечасто – разве что помыться. Но я старалась отдельно от всех вопросы гигиены решать, ссылаясь на стеснительность. Мужики ржали: «Ты, Сань, прям как девка!», но особого внимания на эту мою прихоть не обращали. Да и не то время было, чтобы приглядываться к механику-водителю и думать о том, женщина это или мужчина…»

Александра на своей «тридцатьчетвёрке» прошла немало фронтовых дорог. В боях за Сталинград Шура была дважды ранена и контужена, но быстро вернулась в строй. Затем была Курская дуга, Белоруссия... На стене Брестской крепости есть надпись: «Мы освобождали Брест. Ращупкин Александр Митрофанович».

«Пришла в себя, а «мужики все глаза отводят».

Дошла Александра со своей 62-й армией и до Польши. Здесь, в феврале 1945 года, из-за рокового стечения обстоятельств и открылась «военная» тайна Сашки-сорванца.

Советские танки с боями прорвались в город Бунцлау (сейчас Болеславец – прим.авт.), но попали в засаду немецких «Тигров». Сашину «тридцатьчетвёрку» подбили, и танк загорелся. Сама женщина была контужена и ранена в бедро, но сумела самостоятельно выбраться из горящей машины. Увидев это, на выручку бросился Виктор Пожарский, механик-водитель танка, шедшего рядом.

«Я увидел, что одна машина нашего взвода горит, - рассказывал потом сослуживцам Виктор. - Поставил свой танк в укрытие и подполз к подбитой бронетехнике. Механик-водитель этого танка Сашка Ращупкин лежал на земле весь бледный, в какой-то неестественной позе. Я ему кричу: «Сашка, ты ранен?! Скажи, куда!» А он смотрит на меня и молчит... Я стал перевязывать ему бедро, стягиваю с него брюки... Много видел на фронте, но такое не забуду никогда. Механик-водитель танка Александр Ращупкин оказался... девушкой! Я бережно перевязал её. Тут подоспели санитары и унесли раненую в госпиталь».

Сама Александра Митрофановна вспоминала потом, что пришла в себя, а «мужики все глаза отводят». Смеялась: «Но, помню, несли очень бережно, как хрустальную вазу. Небось, Сашку-механика так не несли бы, черти!»

Победу встретила на немецкой земле.

Пока Александра Ращупкина лечилась, в полку, где она служила, не утихал скандал по поводу танкиста, оказавшегося девицей. Есть мнение, что отголоски этого шума дошли даже до маршала Георгия Константиновича Жукова, но так это или нет – доподлинно неизвестно. Точку в этом разгоревшемся скандале поставил генерал Василий Чуйков, командующий 62-й армии. Благодаря его заступничеству Сашка-сорванец не только избежал наказания, но и был оставлен в полку, а все документы были переоформлены на женское имя.

В госпитале Александра Митрофановна пролежала два месяца, но потом снова вернулась на фронт. Правда, уже не танкистом, а командиром пулемётного отделения в составе всё той же 62-й армии. В Дрездене Сашу снова ранило. Здесь же, на немецкой земле, встретила наша героиня Победу. Побывала и в Берлине – генерал Чуйков устроил экскурсию в столицу побеждённой Германии своим лучшим бойцам.

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, легендарная женщина-танкист была награждена орденом Красной Звезды и фронтовыми медалями. Уже впоследствии, 6 апреля 1985 года, Александру Ращупкину наградили Орденом Отечественной войны II степени.

«Нет, наша женщина всегда своего добьётся».

Александра Митрофановна дождалась с войны мужа, за которым так рвалась на фронт. Он тоже сумел выжить, но вернулся с войны покалеченным. Ращупкины обосновались в Куйбышеве (сейчас это Самара – прим.авт.). Прожили, как говорят, душа в душу более четверти века – 28 лет. Детей, правда, у них больше не было – сказались фронтовые ранения.

Бывшая женщина-танкист поначалу работала водителем, что было ей вполне привычно. Потом окончила политехнический институт, получив специальность инженера. Преподавала. Вела активную общественную работу – выступала на встречах с ветеранами, принимала участие в деятельности самарской общественной организации женщин-фронтовичек. Чаще всего Александра Митрофановна бывала на встречах в 29-й школе, которая находилась недалеко от её дома.

В отличие от многих фронтовиков, Александра Ращупкина очень охотно рассказывала о боях, о своём родном экипаже, о жизни на войне. Иногда даже сетовала на то, что внуки задают ей какие-то бытовые вопросы, в то время как ей столько всего есть рассказать.

Фото: wikipedia.org

«Внуки часто спрашивают меня о здоровье, о том, что буду готовить на ужин, принимала ли я лекарства сегодня, какие передачи смотрела по телевизору и что прочитала в газете. Ребятушки, милые, спросите меня о войне!» - писала она в своём дневнике.

Только вот не любила Александра Митрофановна, когда её спрашивали о всяких глупостях.

«Осерчала я на телевизионщиков, - сетовала Александра Митрофановна в своём письме, отправленном в газету «Труд». - Пригласили меня, 92-летнего человека, на передачу. Думала, про то, как я воевала, что повидала. А они под лампой на жаре три часа продержали, аж глаза мои заболели, и ну потом всякие глупости выспрашивать. Как, мол, я у себя в танке переодевалась? И как у меня там с мужчинами? Про сексализм какой-то…»

А вот тем, что она повторила подвиг своей кино-тёзки Шурочки Азаровой, отправившейся вопреки всему на фронт, Александра Ращупкина гордилась. Из письма в газету «Труд», 2006 год: «Вот помните фильм «Гусарская баллада»? Так это про меня точно! Тогда такое время было, мы все хотели умереть за Родину. А меня вдруг не пустили на фронт. Как и ту барышню. Нет, наша женщина всегда своего добьётся».