215 лет назад в России учредили Георгиевский крест

Аргументы Недели → История 13+

19 февраля 2022, 13:36 Вадим Кулинченко,

Фото: РИА Новости

В феврале этого года отмечается юбилей со дня Учреждения 26 февраля 1807 года самого почитаемого военного ордена для рядового состава – ордена Святого Георгия Победоносца для нижних чинов. Этот орден известен в народе как «Георгиевский Крест». Но мало кто знает истоки этой награды. Истоки её восходят к эпохе раннего христианства.



Существовал целый ряд георгиевских наград, которые всегда являлись предметом особой гордости, вызывая уважение и восхищение для окружающих. Несмотря на то, что орден св. Георгия не входил в официальную систему старшинства российских орденов, но имел свои привилегии. Награды русской армии, связанные с именем святого великомученика и Победоносца Георгия имеют свою историю.



Георгий служил в армии римского императора Диоклетиана, где быстро прославился своей исключительной храбростью и занял высокую должность начальника легиона. Во время гонения на христиан он отказался преследовать своих единоверцев, и после долгих мучений был обезглавлен в городе Никомидии.

Мученическая смерть любимого военачальника сильно подействовала на умы римских легионеров, и они тысячами стали переходить в ряды последователей Христа. В память о мужестве, проявленном Георгием в боях с врагами и мук вынесенных им за веру, Церковь, назвав его святым, нарекла высоким именем Великомученика-Победоносца. В христианской иконографии св. Георгий изображается светлым всадником, поражающим змея (дракона) – символа язычества.



С греческого православного Востока культ Победоносца перешёл на Русь.



Старший сын князя Владимира Ярослав принял имя Георгия, по славянскому произношению – Юрий, и, став великим князем, повелел изображать св. Георгия на русских монетах и печатях.

Ревностным почитателем св. Георгия был Дмитрий Донской, который стал считать его покровителем Москвы, поэтому изображение св. Георгия появилось на гербе города, а потом и на государственном гербе Российской Империи.



В царствование Фёдора Иоанновича (1557 – 1598) монеты с изображением Победоносца жаловались ратным людям для ношения на шапках как почётное отличие за храбрость.



Хотя награждение монетой с изображением великомученика известно было ещё до воцарения Романовых, но сам орден св. Георгия учреждён был только через двести лет императрицей Екатериной Великой в ноябре 1769 г. Сначала орденом св. Георгия награждались только офицеры, но Александр 1 с 1807 года распространил эту высокую честь на рядовых и унтер-офицеров, для чего был установлен новый «Знак отличия Военного ордена».



В 1839 г. торжественно отмечалось 25-ти летие победы над французами и заключение Парижского договора. В честь этого Николаем 1 были учреждены и изготовлены специальные Знаки отличия Военного ордена для награждения ими солдат-союзников, участвующих в сражениях против наполеоновских войск 1813 – 1815 годах. Они имели особую нумерацию от 0001 до 4 500. Таких крестов было вручено 4264, а остальные были переплавлены на Монетном дворе. Ещё в 1844 г. Николай 1 учредил особый знак отличия Военного ордена для «иноверцев» (мусульман) с особым изображением российского государственного двуглавого орла со скипетром и державой. Условия награждения таким крестом (крестами с 1856 г.) ничем не отличались от христианского. В канун первой мировой войны это различие в изображениях пришлось отменить: офицеры мусульмане сами требовали, чтобы их тоже награждали орденами «не с орлом, а джигитом».



Около 50 лет солдатский крест св. Георгия имел только одну степень - серебряный крест имел размеры 34 х34 мм, в середине круглая розетка, где было изображение св. Георгия на коне, поражающего копьём змея. На обороте, тоже в розетке креста, монограмма: «СГ» - святой Георгий. Но с Крымской войны (1853 – 1856 гг.) были учреждены четыре степени, как и для офицерского ордена, и каждой степени были присвоены увеличенное жалование и особая пенсия.



19 марта 1856 г. Указом императора Александра 2 Знак отличия Военного ордена был разделён на четыре степени. Нумерация крестов всех степеней была начата заново. В остальном степенные Знаки ничем не отличались от предыдущих, бес степенных, только различались привилегии, получаемые кавалерами различных степеней.



Перед началом первой мировой войны солдатский «Знак отличия» было высочайше повелено именовать «Орденом св. великомученика Георгия» и нумерацию всех новых крестов вести с первого номера. С 1913 г. эти «Знаки отличия» стали именоваться крестами.



Как высшее свидетельство воинской доблести орден св. Георгия по справедливости считается самой почётной наградой для каждого, кто носит военную форму, от фельдмаршала до рядового. По статуту он давался только за личное мужество, проявленное в бою с неприятелем. Нижние чины, награждённые Георгиевским крестом, в правилах об отдании воинской чести приравнивались к офицерам. Награждение сопровождалось торжественной церемонией: крест вручал начальник дивизии, обычно генерал, а новые «кавалеры» выходили из строя и товарищи отдавали им особую, кавалерскую честь.



За год до начала первой мировой войны, 10 августа 1913 г. Николаем 2 был учреждён новый «Статут императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему ордену Георгиевского Креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского Оружия и Георгиевской медали». В целом статут Георгиевского Креста остался тем же, каков он был и у Знака отличия Военного ордена.



Небывалая по масштабам первая мировая война потребовала для награждения героев большого количества георгиевских крестов и георгиевских медалей.



Старый Монетный двор оказался мало приспособленным для изготовления массовых наград, поэтому изготовлялись кресты в так называемой палате Монетного двора. Сплав серебра выливали в длинные полосы определённой, строго измеренной толщины. Затем эти полосы передавались в прорезной станок, который выбивал кресты. После обработки кресты отправлялись в гравёрную, где на каждом ставился порядковый номер.



К первому января 1915 г. Монетный двор сдал в «капитул орденов» около 200 тысяч солдатских Георгиевских крестов. В первой мировой войне Георгиевский Крест стал распространённой наградой, нумерация его перевалила за полтора миллиона. На верхнем конце креста с оборотной стороны появилось обозначение «1/М», то есть «один миллион». Кресты 1-й и 2-й степени стали уже не золотыми, а из позолоченного серебра. Но и такими они оставались недолго. 10 сентября 1916 г. вышло постановление, которым запрещалось изготовление орденов и других наград из драгоценных металлов. Началась эра имитаций. С оборотной стороны крестов появились буквы «ЖМ» и «БМ», что означало – «жёлтый металл» и «белый металл». В августе 1917 г. утверждается изменённый образец Георгиевского Креста: на ленту накладывается металлическая лавровая ветвь.



215-ти летняя история Георгиевского Креста – история доблести и славы рядовых защитников нашего Отечества.



Декретом от 10 ноября 1917 г. орден св. Георгия и Георгиевский Крест, как и все ордена царской России, были упразднены. Но никакими Указами нельзя упразднить народные традиции. Эти награды (георгиевские) продолжали чтить в народе. И уже, как продолжение боевых традиций русской армии, в период Великой Отечественной войны был учреждён орден Славы для награждения рядового и сержантского состава. Практически этот орден по статуту был сравним с Георгиевским Крестом – за личное мужество и отвагу.

Орден Славы в отличие от Георгиевского Креста был трёх степеней, а не четырёх, и кавалеры трёх степеней ордена приравнивались по званию к Героям Советского Союза. Таковых стало 2,5 тысячи человек, а всего орденами славы различных степеней было около миллиона человек.

С распадом СССР многие государственные награды Союза были упразднены, в том числе и орден Славы. Взамен был возрождён орден Георгия Победоносца Указом Президиума Верховного Совета РФ №2424-1 от 2 марта 1992 г. «О государственных наградах Российской Федерации», который получил продолжение в Указе Президента РФ №442 от 2 марта 1994 г., которым было утверждено Положение о государственных наградах РФ. В нём было возрождено и положение о главной военной награде России ордене Святого Георгия и знаке отличия военного ордена – Георгиевского Креста.



Но только Указом Президента РФ №1463 от 8 августа 2000 г. было утверждено описание Георгиевского Креста.



Первые награждения орденом св. Георгия и знаком отличия Георгиевским Крестом в современной России были произведены в августе 2008 г. за проявленную храбрость при отражении грузинской агрессии на Южную Осетию. Всего было награждено 263 человека.



Последние изменения в Положение о знаке отличия ордена св. Георгия – Георгиевском Кресте были внесены Указом Президента РФ №665 от 19 ноября 2021 г., которым определено, что им награждаются солдаты, матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы «за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».



Неугасимы традиции русской армии, бессмертны доблесть и мужество русских солдат и офицеров, пронёсших через века славу и честь русского оружия, высокого морального духа и самоотверженности во славу Отечества.

Но надо признать, что не все традиции чествования кавалеров ордена св. Георгия и Георгиевского Креста возрождены в полной мере. И хочется верить, что когда-нибудь в Кремле соберут всех Георгиевских кавалеров современной России независимо от званий, должностей и материального положения, ведь на сегодня их всего около 300 человек, и почти все они живы, и воздадут им честь, как это бывало… Связь времён должна быть неразрывной!