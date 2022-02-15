Шестилетний сирота Серёжа Алёшков стал сыном полка и вдохновителем воинов

Аргументы Недели → История 13+

15 февраля 2022, 16:15

Самый юный сын полка Великой Отечественной войны Серёжа Алёшков родился 15 февраля 1936 года в деревне Грынь, затерянной среди лесов Орловской области (сегодня это Ульяновский район Калужской области). Ещё до войны потерял папу, так что остался с тремя своими братьями, Иваном, Андреем и Петром, сиротами. В 1941 году деревню заняли немцы. Серёже тогда ещё не исполнилось и шести лет…



Два старших брата ушли на фронт. Но и мама Настасья, и десятилетний брат Пётр не желали терпеть присутствие захватчиков на родной земле и стали партизанами. На одном из заданий они были схвачены фашистами. Петра повесили, а мать ребятишек, которая, обезумев от горя, пыталась спасти сына, расстреляли. Гитлеровцы уже отправились в их дом, намереваясь обыскать и поджечь его. Серёженьку спасла соседка – она выпустила его через окно и наказала бежать в лес, чтобы не попасть в лапы врага. По другой версии, фашисты пожалели пулю для пацана, и когда он подбежал к застреленной матери, один из карателей попросту отшвырнул его носком своего сапога.



Через несколько дней мальчик набрёл на партизанскую базу, но вскоре её разгромили, поэтому Серёженьке ничего не оставалось, как вновь уходить в лес. Пятилетний ребёнок плакал, звал маму, особенно ночами, когда холод пробирал до костей. Питался он подножным кормом – ел жёлуди, ягоды, траву, пил грязную воду из луж. Ещё и поранил ногу… Он уже совсем ослабел – много ли надо, чтобы пятилетний мальчишка сгинул на той проклятой войне. Но судьба подарила ему шанс на выживание в виде группы разведчиков 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, которые прочёсывали лес.



Помощник комполка, сам пока ещё неженатый и бездетный, решил оставить Серёжу в части – не отправлять же его обратно в лес. Да и в интернат мальчонку сдавать не хотелось. А здесь, в полку, и воспитателей полно, и сыт всегда будет. Мальчонку подлечили, справили одежду и сапоги по его размеру, так что теперь он щеголял в военной форме. Так Серёжка стал самым молодым сыном полка за всю историю Великой Отечественной войны. И ничто так не поднимало духа бойцов, как общение с этим всеобщим сыном.



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