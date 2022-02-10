Восставшие из ада: 40 раненых 18 дней провели под землёй до освобождения

Аргументы Недели → История 13+

10 февраля 2022, 11:12

В подземном госпитале, вырытом партизанами среди болот возле деревни Савский Бор, 18 суток сумели продержаться почти сорок человек. Практически без еды и лекарств – их оставили медсёстрам на 2-3 дня, надеясь на скорое освобождение. Но выдержать пришлось две с половиной недели. Выжили все, даже пятилетняя девочка.



Это случилось в июне 1944 года – перед самым освобождением Беларуси. Бегомльский район (сегодня это Лепельский район Витебской области) стал во время войны одним из центров партизанского движения.



«Во время блокады раненые и больные, кто мог двигаться, брали оружие и уходили из госпиталя в свои отряды. Эти 30 никуда уйти не могли. Были среди них и без рук, и без ног. Многие были без сознания, бредили. Это в основном тифозные…»



Нужно было срочно принимать какое-то решение, чтобы раненые не попали в плен к фашистам. И оно было найдено. Прямо посреди Домжерицких болот партизаны выкопали две землянки, в одну из которых поместили больных тифом, в другую – тяжелораненых. Хотя землянками эти сооружения было трудно назвать – это были просто ямы, тщательно замаскированные сверху.



«Каждая (яма) – 10 метров в длину, 2 – в ширину и 1 метр – в высоту. Лежать, сидеть можно, но не встать. Глубже копать нельзя было. Вокруг болото. Стали бы глубже копать, получили бы пруд вместо землянки. На полу – настил из жердей, на потолок тонкие брёвна пошли. Тут жерди не годились: могли бы не выдержать земли, прогнуться. Мы сверху всё землёй засыпали, землю заровняли и застлали мхом. Даже можжевельник и ягодник сверху в мох посадили. Выкопанную землю за километр отвезли и в болото высыпали…»



Воздухоотводом служил люк, выведенный наружу. Его закрыли ящиком с землёй и постарались замаскировать каждую щель. А для того, чтобы в землянки поступал воздух извне, вывели небольшое отверстие под корни сосны.



Попытались создать хоть какие-то удобства, накрыв нары для больных еловым лапником, а пол застелили домоткаными ковриками.



Командир бригады «Железняк» Иван Титков отрядил сотню человек для охраны этого подземного госпиталя. Бойцам было приказано в случае появления врага вызывать огонь на себя: «Нужно будет, умрите, но те, кто в землянках, в руки к фашистам попасть не должны».



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