На вторых похоронах Сталина плакали только двое: от радости и от трусости

Аргументы Недели → История 13+

4 февраля 2022, 16:53

Никита Сергеевич Хрущев, после смерти Сталина надолго ставший главой Советского Союза, понимал, что в запуганной тиранией предшественника стране срочно необходима новая либеральная идеология, которая поддержала бы в глазах соотечественников его как человека прогрессивного и положительного, т.е. некая «оттепель».



Перечислив многочисленные и, увы, правдивые факты сталинского кровавого волюнтаризма, Хрущев предоставил слово и своим верным соратникам по ЦК КПСС, которые в тех преступлениях были замараны не меньше него самого. Хорошо подготовленные и проинструктированные Хрущевым партийные вассалы обрушились на недавнего «вождя народов» со всей большевистской прямотой. Но главной «вишенкой на торте» безусловно стало финальное предложение секретаря ленинградского обкома Спиридонова, ясное дело, с подачи самого Хрущева о выносе тела Сталина из Мавзолея! Озвученная партийцем мысль нового генсека сразу потонула в «бурных и продолжительных аплодисментах»!



Комиссию по перезахоронению Сталина возглавил ещё один видный скорпион того времени – Председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Николай Шверник. По его указанию комендант Кремля генерал Андрей Веденин приказал плотным кольцом оцепить Красную площадь якобы под предлогом репетиции парада к 7 ноября, что и было исполнено. В кремлевской столярной мастерской срочно изготовили по нужным размерам гроб из качественной древесины, обили его траурным чёрно-красным крепом. Комендатура Кремля выделила шесть физически сильных солдат для рытья могилы, назначили восемь офицеров, которым надлежало перенести саркофаг с телом сначала в лабораторию для осмотра, а затем уже – и в могилу. Хозяйственному управлению КГБ было поручено замаскировать фанерой обе стороны Мавзолея, чтобы никто из трудящихся… не смог увидеть сам ход работ! Художники кремлевских мастерских срочно изготовили широкую ленту с единственным словом: «Ленин», которая должна была закрыть былую надпись: «Ленин-Сталин». Выкопанную могилу обложили изнутри добротными бетонными плитами, а затем, очевидно для пущей надежности, обили фанерой.



31 октября к 21-00 члены комиссии прибыли к Мавзолею. Тело бывшего вождя переложили в гроб, оставив и мундир генералиссимуса, и все награды, кроме Звезды Героя Социалистического труда. Вторая Звезда Героя Советского Союза осталась в Кремле, т.к. Сталин ее никогда при жизни не надевал. С мундира по указанию Хрущева срезали выполненные из чистого золота пуговицы, заменив их латунными. Их вместе со Звездой героя передали в спецхран, где хранились награды всех «переселяющихся» на кремлевский погост ленинцев.



Во время выноса тела рыдали лишь Шверник и Джавахшвили. Похоронили. Сверху положили мраморную плиту с памятной адресной надписью. В 1970 г. с согласия сталиниста в душе Брежнева ее заменили бюстом, который стоит по сей день. Все сделали быстро, тайно, тихо. Гадко и мерзко…



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