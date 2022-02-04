Нейросифилис Ленина и смерть от «стыдной болезни»

Одной из версий причины смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина является то, что он подхватил бушевавший в России неизлечимый сифилис. Недавно она получила свое подтверждение.
Официальное медицинское заключение о смерти Ленина гласит, что он скончался от кровоизлияния в мозг, вызванного обильной аневризмой. Вообще, версий о смерти вождя существует более двух десятков.
Тем временем известный российский врач-нейрофизиолог Валерий Новоселов обнародовал полученную наконец в архивах и изученную им историю болезни Владимира Ленина (т.н. «Дневник дежурных врачей»), из которой наконец-то стало понятно, что вождь долго и безнадежно страдал «нейросифилисом», который в силу его тогдашней неизлечимости и завершил путь революционера №1.
«… Была налицо клиническая картина именно нейросифилиса, от которого обычно за два года умирали 90 процентов пациентов», - рассказал Новоселов.
По всей видимости, «стыдную болезнь» Ленин подхватил от одной из девиц «шаговой доступности». Вылечить уже тяжело болевшего вождя тогда было совершенно невозможно. Оставалось лишь ждать неизбежного финала, который и наступил 21 января 1924 года в бывшем имении Горки российского миллионера Саввы Морозова.
О похождениях других революционеров читайте в материале «Альковные забавы верных ленинцев»
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