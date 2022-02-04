Основатели Голливуда были выходцами из России

Аргументы Недели → История 13+

4 февраля 2022, 13:34

Фото: pixabay.com

Известно, что создателями некоторых национальных символов США являются не американцы. Так, джинсы были изобретены беженцем из российской лифляндской губернии, уроженцем Риги Яковом Йофисом. Телевизор в Америке изобрел русский инженер Владимир Зворыкин, приехавший в США по заданию адмирала Колчака.



В 1892 году в нью-йоркском Ист-Сайде поселилась семья эмигранта из российского городка Рыбинска Хаима Шейнкера. Вскоре его сыновья Иосиф и Николай поменяли имена на американский лад, став Джозефом и Николасом Шенками. Никто тогда не мог и предположить, что они станут киномагнатами и основателями символа Америки – Голливуда.



Поначалу они работали разносчиками газет, отказывая себе во всем, кроме посещения местного синематографа. Бывшие мальчишки из Рыбинска мечтали быть не только зрителями, но и создателями кинематографического чуда.



О том, как выходцы из России шли к воплощению своей мечты, читайте на нашем сайте в материале «Наши люди в Голливуде»



